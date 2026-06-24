【沖縄ろうきんの助成金で、お米や食品管理用の長台車を購入！】フードバンクセカンドハーベスト沖縄、贈呈式を経て「食でつなぐ、働く人と子どものあしたプロジェクト」を本格始動！

NPO法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄

NPO法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄（団体住所：沖縄県豊見城市、代表理事：奥平智子）は、沖縄労働金庫（以下、沖縄ろうきん）の「＜ろうきん＞働く人と子どもを応援プロジェクト2026」より100万円の助成を受け、「食でつなぐ、働く人と子どものあしたプロジェクト」を展開しています。

2026年4月17日（金）に開催された「2026年度 推進委員会代表者会議」（沖縄ろうきん主催）にて、本プロジェクトの贈呈式が行われ、本格的な活動がスタートいたしました。 本助成により、これまで課題となっていた食品不足の一部解消と、安全な管理機材の不足という2つの課題が改善に向けて大きく前進いたしました。

2026年度 推進委員会代表者会議の中で、東盛政行理事長（真ん中）より「食でつなぐ、働く人と子どものあしたプロジェクト2026に採択された団体への贈呈式が行われた(右端が本プロジェクト代表 奥平智子)。

沖縄ろうきんによるこの社会貢献活動は、金融の枠組みを超え、働きながらも困難に直面する県内の世帯や子どもたちが安心して暮らせる社会を目指すものであり、地元の地域活動の持続可能性を高めるための大変心強い支えとなっています。

■ 贈呈式では10分間の活動紹介を実施。「食べ物と一緒に『一人じゃないよ』の安心を届けたい」

贈呈式の枠内では、会場にお集まりの多くの参加者（沖縄ろうきんの会員・推進委員の皆さまなど）に向けて、当法人の代表理事・奥平智子より活動紹介プレゼンテーションを行いました。

発表では、近年の物価高騰による沖縄の働く世代や子育て世帯の厳しい現状を伝えるとともに、 「私たちの活動は、食べ物と一緒に『一人じゃないよ』という安心を届ける活動です」というメッセージと、私たちの役割はただ食品を“配る”だけにとどまらず、食をきっかけに相談窓口へとつなげる「つながる支援」の拠点づくりであることを強調しました。

会場からは大きな関心が寄せられ、沖縄ろうきん様と地域の皆さまが一体となって地元の支え合いを推進していくための、大変有意義な共有の場となりました。

■助成金を活用してお米と新たに管理機材を購入！

これまで、重い食品の搬入や移動はスタッフ・ボランティアの大きな負担となっていましたが、食品を保管や運搬で使用する台車が増えたことで、日々の作業が大きく効率化され、食品をより衛生的で安心・安全に保管管理できる体制を整えることができました。

また、長台車の他、要望の多いお米も本助成金にてまとまった量を購入することができました。長台車いっぱいに積まれたお米は、当法人が行うセカンドハーベストフードパントリーを通じて順次、食の不安を抱える世帯へ手渡されます。

助成金を活用し、要望の多い主食である（お米）を購入。新たに導入した長台車により、食品箱を迅速に運搬・整理できるようになり、作業環境が劇的に改善された。■ 今後の展望

当法人は今後も、那覇・豊見城の両拠点を軸に、沖縄県労働金庫（沖縄ろうきん）様をはじめとする地域の未来を支える皆様と深く連携し、誰もが安心して暮らせる社会の実現へ向けて、持続可能な食の支援活動に邁進してまいります。

現在、地域の困窮世帯や子どもたちへ届けるための主食（特にお米など）や、各種食品のご寄付を随時募集しております。皆様の温かいご支援とご協力を、心よりお願い申し上げます。

団体概要

団体名：特定非営利活動法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄

代表者：代表理事 奥平 智子

所在地：〒901-0223 沖縄県豊見城市翁長813-1（1階）

設立：2007年10月16日（法人格取得 2010年12月8日）

電話番号：098-851-3400

公式サイト：https://www.2h-okinawa.org/