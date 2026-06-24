株式会社パレットグループ、リセ オーバーチュアVer.サガプラネッツ&HOOKSOFT&SMEE&ASa Project を取り扱い開始

株式会社パレットグループ

エンターテインメント業界に特化した総合商社 株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：新井貴雄、以下「パレットグループ」）のトレカ商事カンパニーは2026年8月28日(金)発売予定のヴァイスシュヴァルツロゼ ブースターパック オーガストに関する卸販売を開始することをお知らせいたします。

株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーでは、トレカ自販機の提供やオンラインガチャサイトの開発支援、トレカ専門店を集めたトレカモーールの運営やトレカショップ様向けのマーケティング支援など、トレカに関連する様々な事業を行っております。（参考：https://torecacorp.jp/business）

今回の卸取引事業開始を機に商材の幅を広げ、さらなる事業の拡大を図ってまいります。

出典元 : Lycee Overture 公式X

＜注意事項＞

実店舗をお持ちでないお客様(EC店舗はは実店舗としてみなされません。)は弊社規定によりお取引をお断りさせて頂いております。大変恐縮でございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

◼️発売日

2026年8月28日(金)

1BOX 7,260円（税込）

■会社情報

会社名：株式会社パレットグループ Palette Group Inc.（旧社名：株式会社Arii）

所在地： 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３-１ 神田ノースフロント8F

設立： 2017年12月14日

資本金：1億円

代表者：代表取締役 新井貴雄

事業内容： アソビの総合インフラ企業群

事業URL：https://palettegroup.co.jp/

＜お問い合わせ先＞ 株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーhttps://palettegroup.co.jp/