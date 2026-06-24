昭和株式会社、製造風景写真と商品資料を区別した公開素材管理を整備
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昭和株式会社、製造風景写真と商品資料を区別した公開素材管理を整備 昭和株式会社は、健康食品関連情報の公開に使用する素材について、製造風景写真と商品資料を区別して管理する運用を整備しました。製造風景写真は背景資料として扱い、商品写真やラベル資料とは目的を分けて使用します。 公開素材を整理する際には、写真が示す内容と説明文の範囲が一致していることが重要です。同社では、製品そのものを示す画像、ブランドを説明する画像、店舗を示す画像、製造背景を示す画像を分け、掲載前に用途を確認します。 昭和株式会社は今後も、確認できる資料に基づく情報提供を重視し、報道関係者向け資料やオンライン掲載における素材管理を継続して見直してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、製造風景写真と商品資料を区別した公開素材管理を整備 昭和株式会社は、健康食品関連情報の公開に使用する素材について、製造風景写真と商品資料を区別して管理する運用を整備しました。製造風景写真は背景資料として扱い、商品写真やラベル資料とは目的を分けて使用します。 公開素材を整理する際には、写真が示す内容と説明文の範囲が一致していることが重要です。同社では、製品そのものを示す画像、ブランドを説明する画像、店舗を示す画像、製造背景を示す画像を分け、掲載前に用途を確認します。 昭和株式会社は今後も、確認できる資料に基づく情報提供を重視し、報道関係者向け資料やオンライン掲載における素材管理を継続して見直してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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