StreamFab、8周年特別感謝セールを開催中：最大7,380円相当の特典が当たるラッキー抽選を7月2日まで実施
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～100M+ダウンロードを記念し、All-In-One向け抽選特典やロイヤルメンバー限定アップグレード特典を提供～
StreamFabは、ブランド創立8周年を記念した「StreamFab 8周年特別感謝セール」を2026年7月2日まで開催しています。本キャンペーンでは、StreamFab All-In-Oneを対象に、最大7,380円相当の特典が当たるラッキー抽選や、既存ユーザー向けのアップグレード特典を用意しています。
StreamFabは2018年の提供開始以来、動画配信サービスやオンライン動画コンテンツの視聴・管理体験を支援するソフトウェアブランドとして成長してきました。今回の8周年特別感謝セールでは、これまで支えてくださったユーザーへの感謝を込め、初めてStreamFabを利用するユーザーから長年のユーザーまで参加しやすい特典を展開しています。
■StreamFab 8周年特別感謝セールについて
本キャンペーンは、StreamFab独立促進ページ上で実施される期間限定企画です。全語種共通の8周年テーマで展開され、日本語ページでは「StreamFab 8周年特別感謝セール」として、抽選特典、アップグレード特典、ブランド8年間の歩みを紹介するコンテンツが用意されています。
■主なキャンペーン内容
1．最大7,380円相当の特典が当たるラッキー抽選
新規ユーザーは、StreamFab All-In-Oneを対象としたラッキー抽選に参加できます。抽選ではAmazonギフト券と割引クーポンを組み合わせた特典が用意され、最大7,380円相当の特典を獲得できるチャンスがあります。
抽選特典は5段階で構成され、当選内容に応じてAll-In-One購入時に利用できるクーポンが適用されます。対象条件を満たすユーザーは、キャンペーンページ上の抽選導線から参加できます。
2．既存ユーザー向けアップグレード特典
既存のStreamFabユーザー向けには、New Products Guaranteeに対するロイヤルメンバー特典として1,550円OFFのアップグレード特典が用意されています。長くStreamFabを利用しているユーザーも、8周年セール期間中に追加製品や保証プランを検討しやすくなっています。
3．8年間の歩みを紹介する「8 Years Journey」
キャンペーンページでは、StreamFabの8年間を振り返る「8 Years Journey」コンテンツも展開されています。8年の革新、1,000以上の対応サイト、100M+ダウンロード、年間50回以上のアップデート、4.7★のユーザー評価など、StreamFabの成長を示す実績を紹介しています。
■キャンペーン期間
StreamFab 8周年特別感謝セールは、2026年7月2日まで開催されます。キャンペーン内容、対象条件、最終価格は地域や通貨設定、ユーザーの利用状況によって異なる場合があります。
■StreamFabについて
StreamFabは、動画配信サービスやオンライン動画コンテンツの視聴・管理体験を支援するソフトウェアブランドです。幅広い対応サイト、継続的な製品アップデート、使いやすい操作性を通じて、ユーザーの多様な動画利用シーンをサポートしています。
配信元企業：日進斗金合同会社
～100M+ダウンロードを記念し、All-In-One向け抽選特典やロイヤルメンバー限定アップグレード特典を提供～
StreamFabは、ブランド創立8周年を記念した「StreamFab 8周年特別感謝セール」を2026年7月2日まで開催しています。本キャンペーンでは、StreamFab All-In-Oneを対象に、最大7,380円相当の特典が当たるラッキー抽選や、既存ユーザー向けのアップグレード特典を用意しています。
StreamFabは2018年の提供開始以来、動画配信サービスやオンライン動画コンテンツの視聴・管理体験を支援するソフトウェアブランドとして成長してきました。今回の8周年特別感謝セールでは、これまで支えてくださったユーザーへの感謝を込め、初めてStreamFabを利用するユーザーから長年のユーザーまで参加しやすい特典を展開しています。
■StreamFab 8周年特別感謝セールについて
本キャンペーンは、StreamFab独立促進ページ上で実施される期間限定企画です。全語種共通の8周年テーマで展開され、日本語ページでは「StreamFab 8周年特別感謝セール」として、抽選特典、アップグレード特典、ブランド8年間の歩みを紹介するコンテンツが用意されています。
■主なキャンペーン内容
1．最大7,380円相当の特典が当たるラッキー抽選
新規ユーザーは、StreamFab All-In-Oneを対象としたラッキー抽選に参加できます。抽選ではAmazonギフト券と割引クーポンを組み合わせた特典が用意され、最大7,380円相当の特典を獲得できるチャンスがあります。
抽選特典は5段階で構成され、当選内容に応じてAll-In-One購入時に利用できるクーポンが適用されます。対象条件を満たすユーザーは、キャンペーンページ上の抽選導線から参加できます。
2．既存ユーザー向けアップグレード特典
既存のStreamFabユーザー向けには、New Products Guaranteeに対するロイヤルメンバー特典として1,550円OFFのアップグレード特典が用意されています。長くStreamFabを利用しているユーザーも、8周年セール期間中に追加製品や保証プランを検討しやすくなっています。
3．8年間の歩みを紹介する「8 Years Journey」
キャンペーンページでは、StreamFabの8年間を振り返る「8 Years Journey」コンテンツも展開されています。8年の革新、1,000以上の対応サイト、100M+ダウンロード、年間50回以上のアップデート、4.7★のユーザー評価など、StreamFabの成長を示す実績を紹介しています。
■キャンペーン期間
StreamFab 8周年特別感謝セールは、2026年7月2日まで開催されます。キャンペーン内容、対象条件、最終価格は地域や通貨設定、ユーザーの利用状況によって異なる場合があります。
■StreamFabについて
StreamFabは、動画配信サービスやオンライン動画コンテンツの視聴・管理体験を支援するソフトウェアブランドです。幅広い対応サイト、継続的な製品アップデート、使いやすい操作性を通じて、ユーザーの多様な動画利用シーンをサポートしています。
配信元企業：日進斗金合同会社
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