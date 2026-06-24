日本病理検査サービス市場は2035年に773億9330万米ドル規模へ拡大、CAGR 9.24％で進む次世代診断サービスの進化 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
日本病理検査サービス市場は、2025年の349億2550万米ドルから、2035年には773億9330万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は9.24％と堅調な成長が見込まれています。高齢化社会の進展や慢性疾患の増加に伴い、病理医、臨床検査技師、検査技師による正確な診断業務の重要性がますます高まっています。血液、組織、尿、体液などの生物学的検体を対象とした検査は、疾患発見・診断・経過観察に不可欠であり、病理検査サービス市場の拡大を支える中核要素となっています。
デジタル病理とAIによるワークフローの変革
近年、全スライドイメージング（WSI）やクラウドベースのデータ管理といったデジタル病理技術の導入が加速しており、従来の顕微鏡検査からデジタルプラットフォームへの移行が進んでいます。AIを活用した診断支援ツールは、異常検出の精度向上や人為的ミスの削減、検査室ワークフローの効率化を実現しています。政府によるデジタルヘルスケア変革や精密医療推進の政策により、検査の標準化・高速化・遠隔化が進み、特に地方部における遠隔診断ニーズが市場成長の追い風となっています。2024年度には、デジタルヘルス関連予算が617億円（約4億米ドル）へ増額され、AI統合型の病理検査が実用段階に近づいています。
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市場を牽引する主要要因
デジタル病理の普及、AI統合、ゲノム検査の進展、個別化医療の拡大が市場成長を牽引しています。特に、炎症性腸疾患（IBD）の患者数増加や、潰瘍性大腸炎の有病率上昇が、病理検査の需要を押し上げています。病理検査室では、次世代シーケンシング（NGS）やバイオマーカー解析の導入により、高度な診断能力を備えたサービスが求められています。政府の「すべての国民のための医療政策」により、ゲノム医療や精密医療への取り組みが後押しされ、民間検査機関と製薬企業の連携によるコンパニオン診断薬開発も進展しています。
市場の制約：コスト圧力と課題
一方で、市場の成長はコスト圧力によって制約を受けています。高度な診断機器、AIツール、熟練人材の確保には多大な投資が必要であり、医療保険償還率の引き下げ圧力や価格競争が利益率を圧迫しています。また、データセキュリティやプライバシー保護、地方部におけるインフラ整備の遅れも、デジタル病理・AI導入の障壁となっています。しかし、遠隔診断やクラウド型ソリューションの拡張により、これらの課題に対する解決策も進化しています。
最新動向：2025年および2026年の注目ポイント
● デジタル病理の採用率向上により、検査精度が10％以上向上
● AI診断支援ツールの導入により、病理医の作業効率が最大20％改善
● 次世代シーケンシング（NGS）やバイオマーカー解析の本格導入
● 高齢化に伴う検査需要増加で、遠隔診断ソリューションが急拡大
● 政府によるゲノム医療推進予算増額で個別化医療への注目が上昇
これらの動向は、病理検査サービスの高度化・標準化・効率化を促進し、市場拡大の基盤となっています。
主要企業のリスト：
● Unilab
● Falco Holdings
● Centro de Diagnósticos
● BioReference
● Healius Limited
デジタル病理とAIによるワークフローの変革
近年、全スライドイメージング（WSI）やクラウドベースのデータ管理といったデジタル病理技術の導入が加速しており、従来の顕微鏡検査からデジタルプラットフォームへの移行が進んでいます。AIを活用した診断支援ツールは、異常検出の精度向上や人為的ミスの削減、検査室ワークフローの効率化を実現しています。政府によるデジタルヘルスケア変革や精密医療推進の政策により、検査の標準化・高速化・遠隔化が進み、特に地方部における遠隔診断ニーズが市場成長の追い風となっています。2024年度には、デジタルヘルス関連予算が617億円（約4億米ドル）へ増額され、AI統合型の病理検査が実用段階に近づいています。
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市場を牽引する主要要因
デジタル病理の普及、AI統合、ゲノム検査の進展、個別化医療の拡大が市場成長を牽引しています。特に、炎症性腸疾患（IBD）の患者数増加や、潰瘍性大腸炎の有病率上昇が、病理検査の需要を押し上げています。病理検査室では、次世代シーケンシング（NGS）やバイオマーカー解析の導入により、高度な診断能力を備えたサービスが求められています。政府の「すべての国民のための医療政策」により、ゲノム医療や精密医療への取り組みが後押しされ、民間検査機関と製薬企業の連携によるコンパニオン診断薬開発も進展しています。
市場の制約：コスト圧力と課題
一方で、市場の成長はコスト圧力によって制約を受けています。高度な診断機器、AIツール、熟練人材の確保には多大な投資が必要であり、医療保険償還率の引き下げ圧力や価格競争が利益率を圧迫しています。また、データセキュリティやプライバシー保護、地方部におけるインフラ整備の遅れも、デジタル病理・AI導入の障壁となっています。しかし、遠隔診断やクラウド型ソリューションの拡張により、これらの課題に対する解決策も進化しています。
最新動向：2025年および2026年の注目ポイント
● デジタル病理の採用率向上により、検査精度が10％以上向上
● AI診断支援ツールの導入により、病理医の作業効率が最大20％改善
● 次世代シーケンシング（NGS）やバイオマーカー解析の本格導入
● 高齢化に伴う検査需要増加で、遠隔診断ソリューションが急拡大
● 政府によるゲノム医療推進予算増額で個別化医療への注目が上昇
これらの動向は、病理検査サービスの高度化・標準化・効率化を促進し、市場拡大の基盤となっています。
主要企業のリスト：
● Unilab
● Falco Holdings
● Centro de Diagnósticos
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● Healius Limited