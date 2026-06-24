～ぱちんこ新機種「e冥妃転生」のグッズが降臨！TRiDENTコラボグッズも♪～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、6月24日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/a5b044
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年6月24日販売商品（全6アイテム）
TRiDENT×UNI-MARKET【サウンド入りお守り】e冥妃転生
TRiDENT×UNI-MARKET【マフラータオル】e冥妃転生
TRiDENT×UNI-MARKET【アクリルキーホルダー】e冥妃転生
【サマーブランケット】e冥妃転生
【チェンジングアクリルスタンド】e冥妃転生
【アクリルキーホルダー】e冥妃転生
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352865/images/bodyimage1】
TRiDENT×UNI-MARKET【サウンド入りお守り】e冥妃転生
価格: \2,200 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-soundcharm-trident_meihitensei.html
ぱちんこ新機種「e冥妃転生」とTRiDENTのコラボグッズが降臨！
5月に行われた「TRiDENT×『冥妃転生』“超覚醒” SPECIAL LIVE presented by ユニバーサルエンターテインメント」で販売されたグッズを特別にWeb販売いたします！
ASAKA、SERINA、NAGISAのボイスが入ったスペシャルアイテム。
全11種類のボイスがランダム再生されます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352865/images/bodyimage2】
【サマーブランケット】e冥妃転生
価格: \3,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-summerblanket-meihitensei.html
インパクトの強すぎるビジュアルと「脳が汁ってやがる！！」の文字をそのまま使用したサマーブランケット。
暑苦しいデザインとは裏腹に、高性能の接触冷感素材を使っているので、ひんやり気持ちい肌触りをお楽しみいただけます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352865/images/bodyimage3】
【チェンジングアクリルスタンド】e冥妃転生
価格: \1,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure_c-meihitensei.html
レンチキュラーという特別な方法で印刷したアクリルスタンド。
見る角度によって「ペルセポネ＆コレー」と「超ペルセポネ」のイラストが変化します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352865/images/bodyimage4】
【キャンペーン】
新商品のTRiDENTコラボグッズ（サウンド入りお守り、マフラータオル、アクリルキーホルダー）をご注文いただくと、抽選で20名様にTRiDENTメンバーの直筆サイン色紙をプレゼント！誰のサインが当たるかは届いてからのお楽しみ♪
◆キャンペーン期間
2026年6月24日（水）12：00～2026年7月21日（火）23：59
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/a5b044
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年6月24日販売商品（全6アイテム）
TRiDENT×UNI-MARKET【サウンド入りお守り】e冥妃転生
TRiDENT×UNI-MARKET【マフラータオル】e冥妃転生
TRiDENT×UNI-MARKET【アクリルキーホルダー】e冥妃転生
【サマーブランケット】e冥妃転生
【チェンジングアクリルスタンド】e冥妃転生
【アクリルキーホルダー】e冥妃転生
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352865/images/bodyimage1】
TRiDENT×UNI-MARKET【サウンド入りお守り】e冥妃転生
価格: \2,200 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-soundcharm-trident_meihitensei.html
ぱちんこ新機種「e冥妃転生」とTRiDENTのコラボグッズが降臨！
5月に行われた「TRiDENT×『冥妃転生』“超覚醒” SPECIAL LIVE presented by ユニバーサルエンターテインメント」で販売されたグッズを特別にWeb販売いたします！
ASAKA、SERINA、NAGISAのボイスが入ったスペシャルアイテム。
全11種類のボイスがランダム再生されます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352865/images/bodyimage2】
【サマーブランケット】e冥妃転生
価格: \3,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-summerblanket-meihitensei.html
インパクトの強すぎるビジュアルと「脳が汁ってやがる！！」の文字をそのまま使用したサマーブランケット。
暑苦しいデザインとは裏腹に、高性能の接触冷感素材を使っているので、ひんやり気持ちい肌触りをお楽しみいただけます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352865/images/bodyimage3】
【チェンジングアクリルスタンド】e冥妃転生
価格: \1,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure_c-meihitensei.html
レンチキュラーという特別な方法で印刷したアクリルスタンド。
見る角度によって「ペルセポネ＆コレー」と「超ペルセポネ」のイラストが変化します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352865/images/bodyimage4】
【キャンペーン】
新商品のTRiDENTコラボグッズ（サウンド入りお守り、マフラータオル、アクリルキーホルダー）をご注文いただくと、抽選で20名様にTRiDENTメンバーの直筆サイン色紙をプレゼント！誰のサインが当たるかは届いてからのお楽しみ♪
◆キャンペーン期間
2026年6月24日（水）12：00～2026年7月21日（火）23：59
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
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