世界のEML (電界吸収変調レーザー)市場動向、年平均成長率13.6%で拡大継続2026-2032
EML (電界吸収変調レーザー)とは
EML（電界吸収変調レーザー）は、DFB（Distributed Feedback）レーザーとEAM（Electro-Absorption Modulator）を単一のIII-V族化合物半導体チップ上に集積した高性能光デバイスである。主にInP（インジウムリン）基板を採用し、高速・長距離光伝送に必要な低チャープ特性、高消光比、優れた波長安定性を実現する。
従来の直接変調レーザー（DML）と比較して、EMLは長距離伝送時の信号劣化を大幅に低減できるため、メトロネットワーク、長距離通信網、データセンター相互接続（DCI）などの高速光通信システムで広く採用されている。特に100G、400G、800G光モジュール市場では、EMLが事実上の標準技術として位置付けられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353478/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353478/images/bodyimage2】
図. EML (電界吸収変調レーザー)の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「EML (電界吸収変調レーザー)―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、EML (電界吸収変調レーザー)の世界市場は、2025年に883百万米ドルと推定され、2026年には1030百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で推移し、2032年には2213百万米ドルに拡大すると見込まれています。
EML市場規模と産業構造
EML市場は高い技術障壁を持つ典型的な先端光半導体市場である。2025年時点の世界平均粗利益率は約45％に達し、高付加価値製品としての特徴を示している。
EML産業チェーンは大きく三層構造で構成される。上流ではInPやGaAsなどの化合物半導体ウェハー、エピタキシャル材料、フォトリソグラフィ装置、パッケージ材料が供給される。中流ではEMLチップメーカーがエピ成長、チップ設計、集積加工、検査・実装を行う。下流では光モジュールメーカー、通信設備ベンダー、クラウド事業者、通信キャリアが主要顧客となる。
近年では、生成AI向けサーバーの急増に伴い、高速光インターコネクト需要が急拡大しており、EMLの市場価値は従来の通信市場中心からAIインフラ市場へと拡張している。
EMLを支えるデータセンターと光通信需要
EML市場成長の最大要因は、データセンター相互接続（DCI）需要の増加である。過去6か月間において、世界主要クラウド事業者はAI向けデータセンター投資を継続的に拡大しており、高速光モジュールの採用が急速に進んでいる。
特に800Gおよび1.6T世代の光通信インフラでは、高ボーレート対応のEMLが不可欠となっている。1レーン当たり100G以上の伝送速度を実現するためには、従来技術では対応が難しく、EMLの優れた信号品質と低消費電力性能が高く評価されている。
大規模クラウド事業者のデータセンターでは、EMLを搭載した高速光モジュールがサーバー間通信の中核部品となっており、市場需要の長期的な拡大が期待される。
EML技術進化と競争力の源泉
EML市場では、高速化と低消費電力化が技術開発の中心テーマとなっている。現在、業界では25GBd超の高ボーレート製品が急速に普及しており、50Gおよび100Gレーン対応EMLプラットフォームの開発が活発化している。
EML（電界吸収変調レーザー）は、DFB（Distributed Feedback）レーザーとEAM（Electro-Absorption Modulator）を単一のIII-V族化合物半導体チップ上に集積した高性能光デバイスである。主にInP（インジウムリン）基板を採用し、高速・長距離光伝送に必要な低チャープ特性、高消光比、優れた波長安定性を実現する。
従来の直接変調レーザー（DML）と比較して、EMLは長距離伝送時の信号劣化を大幅に低減できるため、メトロネットワーク、長距離通信網、データセンター相互接続（DCI）などの高速光通信システムで広く採用されている。特に100G、400G、800G光モジュール市場では、EMLが事実上の標準技術として位置付けられている。
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図. EML (電界吸収変調レーザー)の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「EML (電界吸収変調レーザー)―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、EML (電界吸収変調レーザー)の世界市場は、2025年に883百万米ドルと推定され、2026年には1030百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で推移し、2032年には2213百万米ドルに拡大すると見込まれています。
EML市場規模と産業構造
EML市場は高い技術障壁を持つ典型的な先端光半導体市場である。2025年時点の世界平均粗利益率は約45％に達し、高付加価値製品としての特徴を示している。
EML産業チェーンは大きく三層構造で構成される。上流ではInPやGaAsなどの化合物半導体ウェハー、エピタキシャル材料、フォトリソグラフィ装置、パッケージ材料が供給される。中流ではEMLチップメーカーがエピ成長、チップ設計、集積加工、検査・実装を行う。下流では光モジュールメーカー、通信設備ベンダー、クラウド事業者、通信キャリアが主要顧客となる。
近年では、生成AI向けサーバーの急増に伴い、高速光インターコネクト需要が急拡大しており、EMLの市場価値は従来の通信市場中心からAIインフラ市場へと拡張している。
EMLを支えるデータセンターと光通信需要
EML市場成長の最大要因は、データセンター相互接続（DCI）需要の増加である。過去6か月間において、世界主要クラウド事業者はAI向けデータセンター投資を継続的に拡大しており、高速光モジュールの採用が急速に進んでいる。
特に800Gおよび1.6T世代の光通信インフラでは、高ボーレート対応のEMLが不可欠となっている。1レーン当たり100G以上の伝送速度を実現するためには、従来技術では対応が難しく、EMLの優れた信号品質と低消費電力性能が高く評価されている。
大規模クラウド事業者のデータセンターでは、EMLを搭載した高速光モジュールがサーバー間通信の中核部品となっており、市場需要の長期的な拡大が期待される。
EML技術進化と競争力の源泉
EML市場では、高速化と低消費電力化が技術開発の中心テーマとなっている。現在、業界では25GBd超の高ボーレート製品が急速に普及しており、50Gおよび100Gレーン対応EMLプラットフォームの開発が活発化している。