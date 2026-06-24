人型ロボット用5本指ハンドの世界市場2026年、グローバル市場規模（10自由度以下、11自由度～15自由度、16自由度以上）・分析レポートを発表
2026年6月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「人型ロボット用5本指ハンドの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、人型ロボット用5本指ハンドのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
人型ロボット用5本指ハンド市場は、人間の指の構造と機能を模倣した機械装置またはロボットハンドを対象とする市場です。5本の指それぞれに複数の自由度を持つ関節を備え、曲げる、伸ばす、回転させるといった動作を行えるため、さまざまな形状や大きさの物体を把持し、操作する複雑な作業に対応できます。
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世界の人型ロボット用5本指ハンド市場規模は、2024年に5億米ドルと評価され、2031年には9億7200万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は10.1％です。人型ロボット、医療支援、サービスロボット、産業自動化における高度な把持・操作機能への需要拡大が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、精密モーター、センサー、制御基板、人工腱、金属部材、樹脂部品などの調達コストに影響する可能性があります。
そのため、製品価格、地域別生産体制、販売戦略、ロボットメーカーの調達判断に関わる重要な要素となっています。
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人型ロボット用5本指ハンドの特徴は、人間の手に近い構造を持ち、柔軟かつ繊細な動作を実現できる点にあります。単純な開閉式の把持装置と異なり、複数の指を個別に制御することで、不規則な形状の物体、壊れやすい部品、医療器具、日用品などを扱えます。これにより、従来の産業用ロボットでは難しかった作業領域の自動化が可能になります。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、10自由度以下、11自由度から15自由度、16自由度以上に分類されています。10自由度以下の製品は、構造が比較的簡素で、費用を抑えながら基本的な把持機能を実現する用途に適しています。11自由度から15自由度の製品は、柔軟性と制御の複雑さのバランスに優れ、研究開発やサービス用途で需要があります。16自由度以上の製品は、人間の手に近い高度な動作が可能で、精密作業や高度な人型ロボット用途に適しています。
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用途別では、医療、サービス産業、産業製造、その他に分類されています。医療分野では、リハビリ支援、義手、手術支援、介護補助などで活用が期待されます。サービス産業では、接客、物流補助、家庭支援、日用品操作など、人と同じ環境で作業するロボットに需要があります。産業製造では、多品種少量生産や繊細な部品取り扱いにおいて、柔軟な把持能力が重要になります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「人型ロボット用5本指ハンドの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、人型ロボット用5本指ハンドのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
人型ロボット用5本指ハンド市場は、人間の指の構造と機能を模倣した機械装置またはロボットハンドを対象とする市場です。5本の指それぞれに複数の自由度を持つ関節を備え、曲げる、伸ばす、回転させるといった動作を行えるため、さまざまな形状や大きさの物体を把持し、操作する複雑な作業に対応できます。
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世界の人型ロボット用5本指ハンド市場規模は、2024年に5億米ドルと評価され、2031年には9億7200万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は10.1％です。人型ロボット、医療支援、サービスロボット、産業自動化における高度な把持・操作機能への需要拡大が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、精密モーター、センサー、制御基板、人工腱、金属部材、樹脂部品などの調達コストに影響する可能性があります。
そのため、製品価格、地域別生産体制、販売戦略、ロボットメーカーの調達判断に関わる重要な要素となっています。
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人型ロボット用5本指ハンドの特徴は、人間の手に近い構造を持ち、柔軟かつ繊細な動作を実現できる点にあります。単純な開閉式の把持装置と異なり、複数の指を個別に制御することで、不規則な形状の物体、壊れやすい部品、医療器具、日用品などを扱えます。これにより、従来の産業用ロボットでは難しかった作業領域の自動化が可能になります。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、10自由度以下、11自由度から15自由度、16自由度以上に分類されています。10自由度以下の製品は、構造が比較的簡素で、費用を抑えながら基本的な把持機能を実現する用途に適しています。11自由度から15自由度の製品は、柔軟性と制御の複雑さのバランスに優れ、研究開発やサービス用途で需要があります。16自由度以上の製品は、人間の手に近い高度な動作が可能で、精密作業や高度な人型ロボット用途に適しています。
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用途別では、医療、サービス産業、産業製造、その他に分類されています。医療分野では、リハビリ支援、義手、手術支援、介護補助などで活用が期待されます。サービス産業では、接客、物流補助、家庭支援、日用品操作など、人と同じ環境で作業するロボットに需要があります。産業製造では、多品種少量生産や繊細な部品取り扱いにおいて、柔軟な把持能力が重要になります。