アニメイト通販「くじメイト」から『しゅごキャラ！』のオンラインくじが登場！大人気イラストレーター「上倉エク」氏による“チェックセーラー”がテーマの新規描き起こしイラストを使用した景品にもご注目♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353197/images/bodyimage1】
アニメイト通販の「くじメイト」に、『しゅごキャラ！』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために大人気イラストレーター「上倉エク」氏に描き起こしていただいた等身イラストとミニキャライラストを使用しています。
“チェックセーラー”がテーマのとっても可愛いイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【『しゅごキャラ！』くじメイト～チェックセーラーver.～】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353197/images/bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A賞》 選べるB2タペストリー(全5種から選択可能)/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全5種からランダム）/8%
《C賞》 ミニアクリルスタンド（全5種からランダム）/12%
《D賞》 クリアカードセット（全5種からランダム）/30%
《E賞》 缶バッジ（全10種からランダム）/48%
＼『しゅごキャラ！』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【フォト風カード(全5種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353197/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A賞》 選べるB2タペストリー(全5種から選択可能)
描き起こし等身イラストを使用した“B2タペストリー”です。
可愛いイラストが大迫力で楽しめます♪
・素材：スエード
・サイズ：約W518mm×H728mm以内
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《B賞》 アクリルスタンド（全5種からランダム）
描き起こし等身イラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W85mm×H146mm以内/台座 約W40mm×H40mm以内
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《C賞》 ミニアクリルスタンド（全5種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です。
ぜひ並べて飾ってくださいね！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W64mm×H75mm以内/台座 約W37mm×H34mm以内
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《D賞》 クリアカードセット（全5種からランダム）
描き起こしイラストを使用した“クリアカードセット”です。
等身イラストとミニキャライラストの２枚セットで、コレクションとしてはもちろん、スマホケースなどに挟んでもとっても可愛いです！
・素材：PP
・サイズ：約W63mm×H89mm以内
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《E賞》 缶バッジ（全10種からランダム）
描き起こしイラストを使用した“缶バッジ”です！
鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：丸型直径 約57mm
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【『しゅごキャラ！』くじメイト～チェックセーラーver.～実施概要】
開催期間： 6月24日(水)12：00～7月20日（月・祝）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年10月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3500327/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)PEACH-PIT／講談社
配信元企業：株式会社ネオゲート
アニメイト通販の「くじメイト」に、『しゅごキャラ！』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために大人気イラストレーター「上倉エク」氏に描き起こしていただいた等身イラストとミニキャライラストを使用しています。
“チェックセーラー”がテーマのとっても可愛いイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【『しゅごキャラ！』くじメイト～チェックセーラーver.～】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353197/images/bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A賞》 選べるB2タペストリー(全5種から選択可能)/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全5種からランダム）/8%
《C賞》 ミニアクリルスタンド（全5種からランダム）/12%
《D賞》 クリアカードセット（全5種からランダム）/30%
《E賞》 缶バッジ（全10種からランダム）/48%
＼『しゅごキャラ！』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【フォト風カード(全5種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353197/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A賞》 選べるB2タペストリー(全5種から選択可能)
描き起こし等身イラストを使用した“B2タペストリー”です。
可愛いイラストが大迫力で楽しめます♪
・素材：スエード
・サイズ：約W518mm×H728mm以内
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《B賞》 アクリルスタンド（全5種からランダム）
描き起こし等身イラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W85mm×H146mm以内/台座 約W40mm×H40mm以内
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《C賞》 ミニアクリルスタンド（全5種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です。
ぜひ並べて飾ってくださいね！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W64mm×H75mm以内/台座 約W37mm×H34mm以内
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《D賞》 クリアカードセット（全5種からランダム）
描き起こしイラストを使用した“クリアカードセット”です。
等身イラストとミニキャライラストの２枚セットで、コレクションとしてはもちろん、スマホケースなどに挟んでもとっても可愛いです！
・素材：PP
・サイズ：約W63mm×H89mm以内
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《E賞》 缶バッジ（全10種からランダム）
描き起こしイラストを使用した“缶バッジ”です！
鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：丸型直径 約57mm
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【『しゅごキャラ！』くじメイト～チェックセーラーver.～実施概要】
開催期間： 6月24日(水)12：00～7月20日（月・祝）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年10月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3500327/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
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配信元企業：株式会社ネオゲート
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