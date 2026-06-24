学会大会の開催準備を支援するWeb制作・登録システムプランを提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353471/images/bodyimage1】
Science Alliance Japan株式会社が運営する「SAJサイエンスニュース」は、6月キャンペーンを開始いたします。
「SAJサイエンスニュース」（運営：Science Alliance Japan株式会社の子会社５社）のプレスリリースを配信します。
月曜日 大学ホームページ制作 サイエンスウェブ SWC
火曜日 学会システム開発 サイエンスウェブ SWT
水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
予算30万円から、演題登録・参加登録の効率化に対応
サイエンスウェブ SWOは、学会大会・研究会・シンポジウムの開催を予定している主催者向けに、開催案内ホームページ制作、演題登録システム、参加登録システムを組み合わせたWeb運営支援サービスを提供しています。
学会大会の準備では、開催案内ホームページの作成・更新、演題登録の受付、参加登録の管理、参加費の入金確認など、多くの事務作業が発生します。
これらの業務は、研究・教育活動と並行して進める必要があるため、主催者や事務局にとって大きな負担となりがちです。
サイエンスウェブ SWOでは、ご予算や運営体制に応じて、30万円から選択できるプランをご用意しています。
30万円プランでは、既存または自作のホームページを活用しながら、演題登録システムと参加登録システムを導入できます。
ホームページ制作費を抑えつつ、登録管理を効率化したい主催者に適したプランです。
40万円プランでは、開催案内ホームページ、演題登録システム、参加登録システムをまとめて準備できます。
大会情報の発信から登録受付までを同じ仕組みで運用することで、情報管理や連絡窓口を整理しやすくなり、確認漏れや運営上のミス防止にもつながります。
また、参加費の入金確認は、登録番号と決済レポートを照合することで行えるため、銀行振込の消込作業と比べて、入金管理の効率化が期待できます。
サイエンスウェブ SWOは、学会大会・研究会・国際会議などのWeb運営支援を通じて、主催者・事務局の準備負担を軽減し、円滑な大会運営をサポートしてまいります。
■ 30万円プラン
https://science-web.online/30venue/
■ 40万円プラン
https://science-web.online/40venue/
■ 概算見積りのダウンロード
https://science-web.online/kaigi/2026request.form/form.html
【会社概要・お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-7006
Mail：science-mg@science-web.online
会社案内：https://www.science-web.co.jp/
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
Science Alliance Japan株式会社が運営する「SAJサイエンスニュース」は、6月キャンペーンを開始いたします。
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水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
サイエンスウェブ SWOは、学会大会・研究会・シンポジウムの開催を予定している主催者向けに、開催案内ホームページ制作、演題登録システム、参加登録システムを組み合わせたWeb運営支援サービスを提供しています。
学会大会の準備では、開催案内ホームページの作成・更新、演題登録の受付、参加登録の管理、参加費の入金確認など、多くの事務作業が発生します。
これらの業務は、研究・教育活動と並行して進める必要があるため、主催者や事務局にとって大きな負担となりがちです。
サイエンスウェブ SWOでは、ご予算や運営体制に応じて、30万円から選択できるプランをご用意しています。
30万円プランでは、既存または自作のホームページを活用しながら、演題登録システムと参加登録システムを導入できます。
ホームページ制作費を抑えつつ、登録管理を効率化したい主催者に適したプランです。
40万円プランでは、開催案内ホームページ、演題登録システム、参加登録システムをまとめて準備できます。
大会情報の発信から登録受付までを同じ仕組みで運用することで、情報管理や連絡窓口を整理しやすくなり、確認漏れや運営上のミス防止にもつながります。
また、参加費の入金確認は、登録番号と決済レポートを照合することで行えるため、銀行振込の消込作業と比べて、入金管理の効率化が期待できます。
サイエンスウェブ SWOは、学会大会・研究会・国際会議などのWeb運営支援を通じて、主催者・事務局の準備負担を軽減し、円滑な大会運営をサポートしてまいります。
■ 30万円プラン
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