医薬品添加剤市場の未来を読む：2026年以降の業界変化とビジネスチャンス
医薬品添加剤世界総市場規模
医薬品添加剤とは、有効成分（API）の効果そのものには直接関与しないものの、医薬品の製剤化および品質・安定性・服用性を向上させる目的で配合される物質でございます。具体的には、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、着色剤、保存剤などが含まれます。錠剤やカプセル、注射剤などの形態に応じて適切に選定され、薬効の均一性や吸収性の最適化、製造工程の安定化に寄与いたします。安全性および規格適合性が厳格に管理される重要な構成要素でございます。
図. 医薬品添加剤の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353489/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353489/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル医薬品添加剤のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
医薬品添加剤市場分析｜バイオ医薬・個別化医療時代における機能性賦形剤の進化と品質規制対応
医薬品添加剤市場は、バイオ医薬品の拡大、個別化医療の進展、および標的治療薬の普及を背景に、医薬品製剤の品質・安定性・生物学的利用能を支える基盤産業として重要性を高めております。特に高機能賦形剤や放出制御型添加剤への需要が増加し、製剤設計の高度化を支える中核領域となっております。主要キーワードとして「医薬品添加剤」「賦形剤」「バイオ医薬品」「製剤技術」「ドラッグデリバリー」が市場構造を規定しております。
Global Reportsによると、グローバル医薬品添加剤市場は2025年の508億7,000万米ドルから2032年には705億7,000万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは4.8％と予測されております。直近6カ月では、バイオ医薬品およびmRNAワクチン関連製剤の増加により、安定化剤・高分子系添加剤の需要が顕著に拡大しております。また米国関税政策の再調整は、原材料調達および地域サプライチェーン再編に影響を与えております。
医薬品添加剤は、医薬品の有効成分（API）を補完し、製剤の物理的・化学的安定性、加工性、ならびに服用性を向上させる目的で使用される物質でございます。具体的には、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、コーティング剤などが含まれ、経口剤・注射剤・外用剤など多様な剤形に対応しております。近年はナノ粒子分散技術や徐放制御技術と組み合わせた高機能添加剤の採用が進んでおります。
市場構造としては、上流にデンプン、セルロース、ポリオール、無機塩などの基礎化学原料供給産業、中流に医薬品添加剤メーカー、下流に製薬企業およびバイオ医薬品企業が位置しております。特に経口製剤分野は全用途の中心を占め、患者利便性の向上と剤形多様化の進展により需要が拡大しております。一方、注射製剤では無菌性・安定性要求が厳格化し、高純度添加剤への依存度が高まっております。
地域別では北米が約35％の最大市場を形成し、欧州およびアジア太平洋地域を合わせて60％超を占めております。北米ではバイオ医薬品企業の集積が需要を牽引し、欧州では規制主導型の品質基準強化が市場を支えております。アジアでは中国・日本・インドを中心に製薬産業の拡大が進み、コスト競争力と品質向上の両立が進行しております。
競争環境ではBASF、DowDuPont、Ashland、Roquette、Evonik、Shin-Etsuなどが主要プレーヤーとして存在し、上位10社で約7％の市場シェアを占めております。今後はバイオ対応型添加剤、機能性高分子材料、ならびに規制対応型高純度製品の開発競争が激化し、医薬品添加剤市場は「機能高度化」と「規制適合性強化」を軸に進化すると予測されております。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.globalreports.jp/reports/54032/pharmaceutical-excipients
会社概要
Global Reportsは、世界各地の産業情報を統合し、企業の意思決定を支える精度の高い市場インテリジェンスを提供しています。市場規模、シェア、競争環境、供給網、価格動向、技術トレンドを多角的に分析し、将来予測まで一貫して提示することで、クライアントの成長戦略とリスク管理に直結する信頼性の高い洞察をお届けします。
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住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
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医薬品添加剤とは、有効成分（API）の効果そのものには直接関与しないものの、医薬品の製剤化および品質・安定性・服用性を向上させる目的で配合される物質でございます。具体的には、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、着色剤、保存剤などが含まれます。錠剤やカプセル、注射剤などの形態に応じて適切に選定され、薬効の均一性や吸収性の最適化、製造工程の安定化に寄与いたします。安全性および規格適合性が厳格に管理される重要な構成要素でございます。
図. 医薬品添加剤の製品画像
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医薬品添加剤市場分析｜バイオ医薬・個別化医療時代における機能性賦形剤の進化と品質規制対応
医薬品添加剤市場は、バイオ医薬品の拡大、個別化医療の進展、および標的治療薬の普及を背景に、医薬品製剤の品質・安定性・生物学的利用能を支える基盤産業として重要性を高めております。特に高機能賦形剤や放出制御型添加剤への需要が増加し、製剤設計の高度化を支える中核領域となっております。主要キーワードとして「医薬品添加剤」「賦形剤」「バイオ医薬品」「製剤技術」「ドラッグデリバリー」が市場構造を規定しております。
Global Reportsによると、グローバル医薬品添加剤市場は2025年の508億7,000万米ドルから2032年には705億7,000万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは4.8％と予測されております。直近6カ月では、バイオ医薬品およびmRNAワクチン関連製剤の増加により、安定化剤・高分子系添加剤の需要が顕著に拡大しております。また米国関税政策の再調整は、原材料調達および地域サプライチェーン再編に影響を与えております。
医薬品添加剤は、医薬品の有効成分（API）を補完し、製剤の物理的・化学的安定性、加工性、ならびに服用性を向上させる目的で使用される物質でございます。具体的には、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、コーティング剤などが含まれ、経口剤・注射剤・外用剤など多様な剤形に対応しております。近年はナノ粒子分散技術や徐放制御技術と組み合わせた高機能添加剤の採用が進んでおります。
市場構造としては、上流にデンプン、セルロース、ポリオール、無機塩などの基礎化学原料供給産業、中流に医薬品添加剤メーカー、下流に製薬企業およびバイオ医薬品企業が位置しております。特に経口製剤分野は全用途の中心を占め、患者利便性の向上と剤形多様化の進展により需要が拡大しております。一方、注射製剤では無菌性・安定性要求が厳格化し、高純度添加剤への依存度が高まっております。
地域別では北米が約35％の最大市場を形成し、欧州およびアジア太平洋地域を合わせて60％超を占めております。北米ではバイオ医薬品企業の集積が需要を牽引し、欧州では規制主導型の品質基準強化が市場を支えております。アジアでは中国・日本・インドを中心に製薬産業の拡大が進み、コスト競争力と品質向上の両立が進行しております。
競争環境ではBASF、DowDuPont、Ashland、Roquette、Evonik、Shin-Etsuなどが主要プレーヤーとして存在し、上位10社で約7％の市場シェアを占めております。今後はバイオ対応型添加剤、機能性高分子材料、ならびに規制対応型高純度製品の開発競争が激化し、医薬品添加剤市場は「機能高度化」と「規制適合性強化」を軸に進化すると予測されております。
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