ルーツブロワー専門分野の競争戦略：競争激化の中で成長する企業条件とは
ルーツブロワー世界総市場規模
ルーツブロワーとは、容積式の回転型送風機の一種で、2つのローターを互いに非接触で回転させることで空気やガスを一定量ずつ送り出す装置でございます。圧縮は機械内部では行わず、下流側の抵抗によって圧力が形成される点が特徴です。構造がシンプルで耐久性が高く、定流量での送風が可能なため、下水処理の曝気装置、産業炉の燃焼用空気供給、真空搬送など幅広い用途で使用されております。エネルギー効率と安定した流量特性が評価されております。
図. ルーツブロワーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353486/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353486/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルルーツブロワーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ルーツブロワー市場分析｜産業用送風機の高効率化・低騒音化・高速化動向と設備制御高度化
ルーツブロワー市場は、化学、セメント、下水処理、冶金などの産業分野における空気供給・搬送用途を中心に、安定した需要基盤を維持しつつ、エネルギー効率化と低騒音化の技術進化が進展しております。特に近年はPLC・センサー制御と組み合わせたスマート運転制御の導入が進み、産業用送風機としての高度化が加速しております。主要キーワードとして「ルーツブロワー」「容積式ブロワー」「インペラー設計」「低騒音化」「産業用送風機」が本市場の技術軸を形成しております。
Global Reportsによると、グローバルルーツブロワー市場は2025年の11億2,100万米ドルから2032年には13億4,600万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは2.7％と予測されております。成長率は比較的緩やかであるものの、インフラ更新需要と省エネ設備投資により安定的な拡大基調が維持されております。直近6カ月では、エネルギーコスト上昇を背景に高効率モデルへの置換需要が顕著に増加しております。
ルーツブロワーは、一対の噛み合うローターによって流体をポケット内に封入し、吸込側から吐出側へ定量的に搬送する容積式ローブポンプでございます。圧縮は内部で行われず、外部抵抗によって圧力が形成される構造を有しております。インペラー形状は風量・騒音・消費電力に直接影響し、設計最適化によってエネルギー効率向上が可能であり、現在は三葉型ローターの流体解析最適化が主要技術テーマとなっております。
技術進化の中心は高速化・小型化・低騒音化でございます。高速回転化により装置のコンパクト化と効率向上が実現される一方、材料強度、シール性能、ベアリング耐久性、ローター動安定性への要求が高度化しております。また騒音問題は特に大型設備で顕著であり、低周波空力騒音への対策として、ケーシング形状最適化、逆流消音、共鳴消音などの技術が導入されております。近年はAI制御による振動・騒音のリアルタイム補正も実証段階にあります。
産業構造としては、上流に鋳造・機械加工部品およびモーター・制御部品、下流に化学・セメント・水処理・発電・冶金などのプロセス産業が位置しております。特に下水処理分野では曝気用途としての安定需要が続いており、エネルギー効率の改善が運用コスト削減に直結するため更新投資が活発化しております。
ルーツブロワーとは、容積式の回転型送風機の一種で、2つのローターを互いに非接触で回転させることで空気やガスを一定量ずつ送り出す装置でございます。圧縮は機械内部では行わず、下流側の抵抗によって圧力が形成される点が特徴です。構造がシンプルで耐久性が高く、定流量での送風が可能なため、下水処理の曝気装置、産業炉の燃焼用空気供給、真空搬送など幅広い用途で使用されております。エネルギー効率と安定した流量特性が評価されております。
図. ルーツブロワーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353486/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353486/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルルーツブロワーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ルーツブロワー市場分析｜産業用送風機の高効率化・低騒音化・高速化動向と設備制御高度化
ルーツブロワー市場は、化学、セメント、下水処理、冶金などの産業分野における空気供給・搬送用途を中心に、安定した需要基盤を維持しつつ、エネルギー効率化と低騒音化の技術進化が進展しております。特に近年はPLC・センサー制御と組み合わせたスマート運転制御の導入が進み、産業用送風機としての高度化が加速しております。主要キーワードとして「ルーツブロワー」「容積式ブロワー」「インペラー設計」「低騒音化」「産業用送風機」が本市場の技術軸を形成しております。
Global Reportsによると、グローバルルーツブロワー市場は2025年の11億2,100万米ドルから2032年には13億4,600万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは2.7％と予測されております。成長率は比較的緩やかであるものの、インフラ更新需要と省エネ設備投資により安定的な拡大基調が維持されております。直近6カ月では、エネルギーコスト上昇を背景に高効率モデルへの置換需要が顕著に増加しております。
ルーツブロワーは、一対の噛み合うローターによって流体をポケット内に封入し、吸込側から吐出側へ定量的に搬送する容積式ローブポンプでございます。圧縮は内部で行われず、外部抵抗によって圧力が形成される構造を有しております。インペラー形状は風量・騒音・消費電力に直接影響し、設計最適化によってエネルギー効率向上が可能であり、現在は三葉型ローターの流体解析最適化が主要技術テーマとなっております。
技術進化の中心は高速化・小型化・低騒音化でございます。高速回転化により装置のコンパクト化と効率向上が実現される一方、材料強度、シール性能、ベアリング耐久性、ローター動安定性への要求が高度化しております。また騒音問題は特に大型設備で顕著であり、低周波空力騒音への対策として、ケーシング形状最適化、逆流消音、共鳴消音などの技術が導入されております。近年はAI制御による振動・騒音のリアルタイム補正も実証段階にあります。
産業構造としては、上流に鋳造・機械加工部品およびモーター・制御部品、下流に化学・セメント・水処理・発電・冶金などのプロセス産業が位置しております。特に下水処理分野では曝気用途としての安定需要が続いており、エネルギー効率の改善が運用コスト削減に直結するため更新投資が活発化しております。