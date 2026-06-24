音声IPゲートウェイ産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
音声IPゲートウェイ世界総市場規模
音声IPゲートウェイとは、従来の電話網（PSTN）とIPネットワーク（VoIP）を相互接続するための通信機器です。音声信号をデジタルデータへ変換し、IPネットワーク上で伝送できるようにすることで、異なる通信方式間の通話を可能にします。企業のIP電話システムや拠点間通信の効率化に活用され、通話コストの削減やネットワーク統合の実現に寄与します。また、既存の電話設備を活かしながら段階的なIP化を進められる点も特徴です。
図. 音声IPゲートウェイの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353485/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353485/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル音声IPゲートウェイのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
音声IPゲートウェイ市場分析｜SIP・VoIP・クラウドPBX移行における通信インフラ最適化
音声IPゲートウェイ市場は、従来のTDM/PSTN環境からVoIP・SIPベースのクラウド通信へ移行する過程において、通信インフラを接続する中核技術として重要性を高めております。特に企業のクラウドPBX導入やユニファイドコミュニケーション（UC）拡大に伴い、音声IPゲートウェイはレガシー電話網とIPネットワークを橋渡しする基盤装置として機能しております。主要キーワードとして「音声IPゲートウェイ」「SIP」「VoIP」「クラウドPBX」「TDM/PSTN」が本市場構造を規定しております。
Global Reportsによると、グローバル音声IPゲートウェイ市場は2025年の19億1,400万米ドルから2032年には28億6,500万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは6.1％と予測されております。2025年時点では販売台数約300万台、平均単価約600米ドル、年間生産能力約380万台、業界平均総利益率約35％という安定した収益構造が確認されております。直近6カ月では、クラウドPBX移行の加速とSBC/eSBC統合の進展により、ハイブリッド通信環境向け需要が拡大しております。
音声IPゲートウェイの技術構造は、SIPプロトコルを中核とし、アナログおよびPRI/TDM回線の音声信号を受信後、コーデック処理およびパケット化を通じてIP音声ストリームへ変換する点に特徴がございます。逆方向ではIPネットワーク上のSIPセッションおよびRTPメディアを従来電話機器向けフォーマットへ変換し、TDM/PSTN環境とクラウドPBX間の相互接続を実現いたします。これによりVoIP通信の安定性と互換性が確保されております。
産業構造としては、上流に通信グレードのSoC・DSP・CPU・ネットワーク半導体、PCBおよび筐体部材が存在し、EMS/ODMによる製造体制が主流でございます。下流では通信キャリア、ホステッドVoIP事業者、システムインテグレーター、中小企業、コールセンター、金融・医療・政府機関などが主要需要先となっております。特にレガシーPBXからクラウドPBXへの移行過程において、音声IPゲートウェイは段階的導入が進む投資対象となっております。
市場動向としては、PRI/E1回線の廃止、クラウド電話の普及、SBC統合の進展により、従来型TDM変換用途は縮小傾向にあります。一方で高密度・高セキュリティ・耐障害性を備えた製品需要は堅調であり、特に規制産業において重要性が増しております。今後は単なる変換装置から、クラウドUC基盤と連携する付加価値型通信ノードへと進化することが予測されます。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.globalreports.jp/reports/137899/voice-ip-gateway
会社概要
Global Reportsは、世界各地の産業情報を統合し、企業の意思決定を支える精度の高い市場インテリジェンスを提供しています。市場規模、シェア、競争環境、供給網、価格動向、技術トレンドを多角的に分析し、将来予測まで一貫して提示することで、クライアントの成長戦略とリスク管理に直結する信頼性の高い洞察をお届けします。
本件に関するお問い合わせ先
Global Reportsお問い合わせフォーム：
https://www.globalreports.jp/contact-us
住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）／0081-5058402692（グローバル）
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音声IPゲートウェイとは、従来の電話網（PSTN）とIPネットワーク（VoIP）を相互接続するための通信機器です。音声信号をデジタルデータへ変換し、IPネットワーク上で伝送できるようにすることで、異なる通信方式間の通話を可能にします。企業のIP電話システムや拠点間通信の効率化に活用され、通話コストの削減やネットワーク統合の実現に寄与します。また、既存の電話設備を活かしながら段階的なIP化を進められる点も特徴です。
図. 音声IPゲートウェイの製品画像
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上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル音声IPゲートウェイのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
音声IPゲートウェイ市場分析｜SIP・VoIP・クラウドPBX移行における通信インフラ最適化
音声IPゲートウェイ市場は、従来のTDM/PSTN環境からVoIP・SIPベースのクラウド通信へ移行する過程において、通信インフラを接続する中核技術として重要性を高めております。特に企業のクラウドPBX導入やユニファイドコミュニケーション（UC）拡大に伴い、音声IPゲートウェイはレガシー電話網とIPネットワークを橋渡しする基盤装置として機能しております。主要キーワードとして「音声IPゲートウェイ」「SIP」「VoIP」「クラウドPBX」「TDM/PSTN」が本市場構造を規定しております。
Global Reportsによると、グローバル音声IPゲートウェイ市場は2025年の19億1,400万米ドルから2032年には28億6,500万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは6.1％と予測されております。2025年時点では販売台数約300万台、平均単価約600米ドル、年間生産能力約380万台、業界平均総利益率約35％という安定した収益構造が確認されております。直近6カ月では、クラウドPBX移行の加速とSBC/eSBC統合の進展により、ハイブリッド通信環境向け需要が拡大しております。
音声IPゲートウェイの技術構造は、SIPプロトコルを中核とし、アナログおよびPRI/TDM回線の音声信号を受信後、コーデック処理およびパケット化を通じてIP音声ストリームへ変換する点に特徴がございます。逆方向ではIPネットワーク上のSIPセッションおよびRTPメディアを従来電話機器向けフォーマットへ変換し、TDM/PSTN環境とクラウドPBX間の相互接続を実現いたします。これによりVoIP通信の安定性と互換性が確保されております。
産業構造としては、上流に通信グレードのSoC・DSP・CPU・ネットワーク半導体、PCBおよび筐体部材が存在し、EMS/ODMによる製造体制が主流でございます。下流では通信キャリア、ホステッドVoIP事業者、システムインテグレーター、中小企業、コールセンター、金融・医療・政府機関などが主要需要先となっております。特にレガシーPBXからクラウドPBXへの移行過程において、音声IPゲートウェイは段階的導入が進む投資対象となっております。
市場動向としては、PRI/E1回線の廃止、クラウド電話の普及、SBC統合の進展により、従来型TDM変換用途は縮小傾向にあります。一方で高密度・高セキュリティ・耐障害性を備えた製品需要は堅調であり、特に規制産業において重要性が増しております。今後は単なる変換装置から、クラウドUC基盤と連携する付加価値型通信ノードへと進化することが予測されます。
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