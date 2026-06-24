パーマロイ箔産業洞察：市場現状＋発展見通し（2026年版） - 年平均成長率（CAGR）8.32％で成長（2026～2032年）
定義：パーマロイ箔とは、一般的に鉄20％とニッケル80％の合金を指します。透磁性合金は、高い透磁率、低い保磁力、ほぼゼロの磁気制御性、および顕著な異方性磁気抵抗を有します。
核心判断：パーマロイ箔の市場拡大ロジックは、一般金属箔の低コスト代替ではなく、高透磁率軟磁性材料が高信頼性電子機器、センサー、磁気シールド、精密電磁システムに段階的に採用される構造に近い。短期的には、電子機器向け磁気シールド、精密トランス、リレー、センサーが最も確実な需要源である。中長期的には、自動車電子、5G・高周波通信、航空宇宙、医療機器、高感度磁気センサーでの採用進展が、パーマロイ箔をニッチな高級軟磁性材料から重要な電磁機能材料プラットフォームへ拡張できるかを左右する。
LP Information の最新調査「世界パーマロイ箔市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/793738/permalloy-foil）に基づき、世界のパーマロイ箔市場規模は、2025年には約2.9億米ドルでしたが、2032年には5.17億米ドルに達すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率は約8.32%です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353467/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353467/images/bodyimage2】
市場概観：総量は限定的だが、高付加価値用途による成長経路は明確
パーマロイ箔は通常、Ni80Fe20、1J79、1J85、Mu-metal 系合金、Mo/Cu 添加系合金などのニッケル鉄合金を基盤とする。中核価値は構造強度ではなく、高初透磁率、高最大透磁率、低保磁力、低残留磁束密度、優れた磁気シールド性、高い加工精度にある。通常の鉄ニッケル合金帯、ケイ素鋼、アモルファス・ナノ結晶リボン、ステンレス箔、ニッケルめっき層と比較すると、パーマロイ箔は小型化された機器、高磁気感度、低周波磁場シールド、薄型化が求められる用途により適している。
2021-2025 年の市場成長は、主に民生電子、産業用センサー、精密計測機器、医療機器、自動車電子における磁気シールドおよび小型磁性部品需要の増加による。2026-2032 年にかけて、市場は安定成長を維持すると予想されるが、その成長は高付加価値用途での認証、超薄箔の安定供給、熱処理後の磁気特性安定性、顧客評価期間の短縮により強く依存する。本市場はバルク金属材料市場ではなく、「高精度軟磁性機能材料＋顧客別認証」の専門市場として捉えるべきである。
製品構造：超薄化、狭公差、熱処理状態が製品価値を決定
パーマロイ箔は、厚さ、合金グレード、磁気特性、納入形態、加工状態によって分類できる。厚さは最も直感的な分類軸であり、超薄箔、薄箔、中厚箔、精密帯材に分けられる。超薄箔は小型センサー、MEMS 磁性部品、フレキシブル磁気シールド材、精密電子部品に使用される。中厚箔は磁気シールドケース、トランスシールド層、リレー、磁心ラミネーション、産業計測機器に使用される。
合金グレードでは、高ニッケル系パーマロイが中核である。Ni80Fe20 系材料は高透磁率と低保磁力を重視し、Mo/Cu 添加系材料はより高いシールド性能、低ヒステリシス損失、安定性が求められる用途に適する。納入状態には、冷間圧延材、軟質材、半硬質材、焼鈍材、スリットコイル、シート、エッチング品、プレス品、積層品などがある。下流顧客にとって重要なのは厚さだけではなく、厚さ公差、表面品質、平坦度、エッジバリ、焼鈍後磁気特性、ロット安定性、成形適性である。
核心判断：パーマロイ箔の市場拡大ロジックは、一般金属箔の低コスト代替ではなく、高透磁率軟磁性材料が高信頼性電子機器、センサー、磁気シールド、精密電磁システムに段階的に採用される構造に近い。短期的には、電子機器向け磁気シールド、精密トランス、リレー、センサーが最も確実な需要源である。中長期的には、自動車電子、5G・高周波通信、航空宇宙、医療機器、高感度磁気センサーでの採用進展が、パーマロイ箔をニッチな高級軟磁性材料から重要な電磁機能材料プラットフォームへ拡張できるかを左右する。
LP Information の最新調査「世界パーマロイ箔市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/793738/permalloy-foil）に基づき、世界のパーマロイ箔市場規模は、2025年には約2.9億米ドルでしたが、2032年には5.17億米ドルに達すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率は約8.32%です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353467/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353467/images/bodyimage2】
市場概観：総量は限定的だが、高付加価値用途による成長経路は明確
パーマロイ箔は通常、Ni80Fe20、1J79、1J85、Mu-metal 系合金、Mo/Cu 添加系合金などのニッケル鉄合金を基盤とする。中核価値は構造強度ではなく、高初透磁率、高最大透磁率、低保磁力、低残留磁束密度、優れた磁気シールド性、高い加工精度にある。通常の鉄ニッケル合金帯、ケイ素鋼、アモルファス・ナノ結晶リボン、ステンレス箔、ニッケルめっき層と比較すると、パーマロイ箔は小型化された機器、高磁気感度、低周波磁場シールド、薄型化が求められる用途により適している。
2021-2025 年の市場成長は、主に民生電子、産業用センサー、精密計測機器、医療機器、自動車電子における磁気シールドおよび小型磁性部品需要の増加による。2026-2032 年にかけて、市場は安定成長を維持すると予想されるが、その成長は高付加価値用途での認証、超薄箔の安定供給、熱処理後の磁気特性安定性、顧客評価期間の短縮により強く依存する。本市場はバルク金属材料市場ではなく、「高精度軟磁性機能材料＋顧客別認証」の専門市場として捉えるべきである。
製品構造：超薄化、狭公差、熱処理状態が製品価値を決定
パーマロイ箔は、厚さ、合金グレード、磁気特性、納入形態、加工状態によって分類できる。厚さは最も直感的な分類軸であり、超薄箔、薄箔、中厚箔、精密帯材に分けられる。超薄箔は小型センサー、MEMS 磁性部品、フレキシブル磁気シールド材、精密電子部品に使用される。中厚箔は磁気シールドケース、トランスシールド層、リレー、磁心ラミネーション、産業計測機器に使用される。
合金グレードでは、高ニッケル系パーマロイが中核である。Ni80Fe20 系材料は高透磁率と低保磁力を重視し、Mo/Cu 添加系材料はより高いシールド性能、低ヒステリシス損失、安定性が求められる用途に適する。納入状態には、冷間圧延材、軟質材、半硬質材、焼鈍材、スリットコイル、シート、エッチング品、プレス品、積層品などがある。下流顧客にとって重要なのは厚さだけではなく、厚さ公差、表面品質、平坦度、エッジバリ、焼鈍後磁気特性、ロット安定性、成形適性である。