省エネ型調理ソリューションへの需要拡大を背景に、米国のIHクックトップ市場は2033年までに67億ドルを超えると予測されています。

省エネ型調理ソリューションへの需要拡大を背景に、米国のIHクックトップ市場は2033年までに67億ドルを超えると予測されています。