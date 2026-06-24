近赤外分光計市場規模レポート2026：640百万米ドル到達予測、年平均成長率3.4%で拡大
近赤外分光計とは
近赤外分光計とは、780nm～2500nmの近赤外領域の光を利用し、試料に含まれる有機物や水分、タンパク質、脂質、糖質などの成分を非破壊で分析する装置である。近赤外分光計は試料前処理が少なく、短時間で測定結果を取得できるため、研究用途だけでなく生産現場でのインライン分析にも広く活用されている。
近赤外分光計の主な製品分類は、研究室向けのベンチトップ型、現場測定向けのハンドヘルド型、生産ラインへ組み込まれるプロセス型に分けられる。近年はAI解析技術やクラウド連携機能を搭載した次世代近赤外分光計の開発が進み、測定精度と利便性が大幅に向上している。近赤外分光計は非破壊・高速・リアルタイム分析を実現する計測機器として、品質管理の自動化需要を背景に導入が加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353482/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353482/images/bodyimage2】
図. 近赤外分光計の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「近赤外分光計―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、近赤外分光計の世界市場は、2025年に621百万米ドルと推定され、2026年には640百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4%で推移し、2032年には784百万米ドルに拡大すると見込まれています。
近赤外分光計市場を支える需要拡大要因
近赤外分光計市場の成長を支える最大の要因は、品質管理の高度化である。食品業界では原料受入検査や異物混入防止、製品成分分析において近赤外分光計の導入が進んでいる。医薬品業界ではGMP規制強化に伴い、製造工程をリアルタイムで監視するPAT（Process Analytical Technology）の重要性が高まり、近赤外分光計への投資が拡大している。
過去6か月間では、欧米やアジアの食品加工企業を中心に、生産ラインへ直接設置可能なプロセス型近赤外分光計の採用事例が増加している。特に乳製品、穀物加工、植物由来食品分野では、成分分析の迅速化による歩留まり改善効果が注目されている。
近赤外分光計の技術革新と小型化トレンド
近赤外分光計市場では、小型化と高性能化が主要な技術トレンドとなっている。従来の大型分析装置に加え、携帯可能なハンドヘルド型近赤外分光計の需要が急速に拡大している。農業分野では圃場での作物品質評価、飼料分析、土壌成分測定などに活用されており、即時判断を可能にする点が評価されている。
また、MEMS技術や小型光学部品の進歩により、近赤外分光計の軽量化が進んでいる。さらにAIアルゴリズムと機械学習を組み合わせたスペクトル解析技術が普及し、従来は熟練分析者が必要だったデータ解釈の自動化も進展している。
近赤外分光計市場における競争環境
近赤外分光計市場では、FOSS、Bruker、PerkinElmer、Agilent、Metrohm、HORIBA、Thermo Fisher Scientific、島津製作所などの大手企業が高い市場シェアを保持している。これらの企業は食品分析や医薬品分析向けの高精度システムを強みとしている。
一方、新興メーカーによる低価格ハンドヘルド型近赤外分光計の供給も増加している。特に新興国市場では、導入コストを抑えたポータブル機器への需要が高く、市場競争は一段と激化している。価格競争だけでなく、分析モデルの充実度やクラウドサービスとの連携能力が差別化要因となりつつある。
近赤外分光計市場の課題と将来展望
近赤外分光計とは、780nm～2500nmの近赤外領域の光を利用し、試料に含まれる有機物や水分、タンパク質、脂質、糖質などの成分を非破壊で分析する装置である。近赤外分光計は試料前処理が少なく、短時間で測定結果を取得できるため、研究用途だけでなく生産現場でのインライン分析にも広く活用されている。
近赤外分光計の主な製品分類は、研究室向けのベンチトップ型、現場測定向けのハンドヘルド型、生産ラインへ組み込まれるプロセス型に分けられる。近年はAI解析技術やクラウド連携機能を搭載した次世代近赤外分光計の開発が進み、測定精度と利便性が大幅に向上している。近赤外分光計は非破壊・高速・リアルタイム分析を実現する計測機器として、品質管理の自動化需要を背景に導入が加速している。
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図. 近赤外分光計の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「近赤外分光計―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、近赤外分光計の世界市場は、2025年に621百万米ドルと推定され、2026年には640百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4%で推移し、2032年には784百万米ドルに拡大すると見込まれています。
近赤外分光計市場を支える需要拡大要因
近赤外分光計市場の成長を支える最大の要因は、品質管理の高度化である。食品業界では原料受入検査や異物混入防止、製品成分分析において近赤外分光計の導入が進んでいる。医薬品業界ではGMP規制強化に伴い、製造工程をリアルタイムで監視するPAT（Process Analytical Technology）の重要性が高まり、近赤外分光計への投資が拡大している。
過去6か月間では、欧米やアジアの食品加工企業を中心に、生産ラインへ直接設置可能なプロセス型近赤外分光計の採用事例が増加している。特に乳製品、穀物加工、植物由来食品分野では、成分分析の迅速化による歩留まり改善効果が注目されている。
近赤外分光計の技術革新と小型化トレンド
近赤外分光計市場では、小型化と高性能化が主要な技術トレンドとなっている。従来の大型分析装置に加え、携帯可能なハンドヘルド型近赤外分光計の需要が急速に拡大している。農業分野では圃場での作物品質評価、飼料分析、土壌成分測定などに活用されており、即時判断を可能にする点が評価されている。
また、MEMS技術や小型光学部品の進歩により、近赤外分光計の軽量化が進んでいる。さらにAIアルゴリズムと機械学習を組み合わせたスペクトル解析技術が普及し、従来は熟練分析者が必要だったデータ解釈の自動化も進展している。
近赤外分光計市場における競争環境
近赤外分光計市場では、FOSS、Bruker、PerkinElmer、Agilent、Metrohm、HORIBA、Thermo Fisher Scientific、島津製作所などの大手企業が高い市場シェアを保持している。これらの企業は食品分析や医薬品分析向けの高精度システムを強みとしている。
一方、新興メーカーによる低価格ハンドヘルド型近赤外分光計の供給も増加している。特に新興国市場では、導入コストを抑えたポータブル機器への需要が高く、市場競争は一段と激化している。価格競争だけでなく、分析モデルの充実度やクラウドサービスとの連携能力が差別化要因となりつつある。
近赤外分光計市場の課題と将来展望