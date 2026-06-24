腐食防止用混和剤業界動向：2026年の市場規模は5049百万米ドル見込み
腐食防止用混和剤とは
腐食防止用混和剤とは、金属および鉄筋コンクリートの腐食進行を抑制または防止するために使用される化学添加剤であり、構造物や設備のライフサイクル延長に不可欠な機能材料である。主な作用機構は、金属表面への保護膜形成および腐食性物質の化学的中和である。
製品体系は無機系と有機系に大別される。無機系はホスホネートやケイ酸塩を中心とし、主にコンクリート構造物や水処理用途で使用される。一方、有機系はアミン系およびイミダゾリン系化合物を基盤とし、石油・ガスパイプラインや潤滑システムなど高腐食環境下での用途に適している。用途の多様化により、腐食防止用混和剤はインフラ保全材料の中核分野として位置付けられている。
腐食防止用混和剤市場は、インフラ老朽化対策およびエネルギー・建設分野の耐久性向上ニーズを背景に、安定した成長局面にある。近年は建設コンクリートの耐久性向上、石油・ガス設備の腐食抑制、工業用水処理の高度化が需要を押し上げている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353491/images/bodyimage2】
図. 腐食防止用混和剤の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「腐食防止用混和剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、腐食防止用混和剤の世界市場は、2025年に4845百万米ドルと推定され、2026年には5049百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で推移し、2032年には6639百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造と生産・価格動向
2025年の世界生産量は約161万5,000トンに達し、平均販売価格（ASP）は1トンあたり約3,000米ドルと推定される。インフラ投資拡大および石油・ガス産業における腐食管理需要の増加が、生産量拡大の主要因となっている。
市場供給はSika、BASF、Solenis、Clariant、Cortecなどのグローバル化学企業に集中している。これら企業は研究開発能力と大規模生産拠点を活用し、環境条件や基材特性に応じた高性能防食ソリューションを提供している。近年では過去6か月の業界動向として、低VOC型配合および長寿命型コンクリート添加剤の開発が加速しており、欧州および北米の公共インフラ案件で採用が進んでいる。
収益構造と技術バリア
腐食防止用混和剤の粗利益率は一般に25％～40％の範囲で推移する。高機能有機系製品は原材料コストと配合技術の複雑性から高い利益率を確保する一方、無機系製品は大量生産によるコスト競争力が収益を支える構造となっている。
特に有機系防食剤は、分子設計技術や腐食環境適応性の高度化が求められ、技術参入障壁が高い。これにより、既存大手企業の市場支配力が維持されやすい構造が形成されている。利益構造は「量産型無機系」と「高付加価値有機系」の二極化が進行しており、OEMメーカーにとっては製品ポートフォリオ戦略が収益安定性の鍵となる。
応用分野別需要動向と市場ドライバー
腐食防止用混和剤は、コンクリート建設、石油・ガス・石油化学、工業用水処理など幅広い分野で使用されている。特にコンクリート分野は都市インフラ更新需要を背景に最大の需要セグメントを形成している。
市場成長を支える要因として、第一にインフラ老朽化対策投資の拡大、第二に環境規制強化による腐食抑制技術の高度化、第三に資産寿命最大化に対する産業意識の高まりが挙げられる。過去6か月では、中東およびアジア太平洋地域における大型水処理・港湾インフラ案件の増加が確認されており、腐食防止材料の需要を押し上げている。
腐食防止用混和剤とは、金属および鉄筋コンクリートの腐食進行を抑制または防止するために使用される化学添加剤であり、構造物や設備のライフサイクル延長に不可欠な機能材料である。主な作用機構は、金属表面への保護膜形成および腐食性物質の化学的中和である。
製品体系は無機系と有機系に大別される。無機系はホスホネートやケイ酸塩を中心とし、主にコンクリート構造物や水処理用途で使用される。一方、有機系はアミン系およびイミダゾリン系化合物を基盤とし、石油・ガスパイプラインや潤滑システムなど高腐食環境下での用途に適している。用途の多様化により、腐食防止用混和剤はインフラ保全材料の中核分野として位置付けられている。
腐食防止用混和剤市場は、インフラ老朽化対策およびエネルギー・建設分野の耐久性向上ニーズを背景に、安定した成長局面にある。近年は建設コンクリートの耐久性向上、石油・ガス設備の腐食抑制、工業用水処理の高度化が需要を押し上げている。
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図. 腐食防止用混和剤の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「腐食防止用混和剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、腐食防止用混和剤の世界市場は、2025年に4845百万米ドルと推定され、2026年には5049百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で推移し、2032年には6639百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造と生産・価格動向
2025年の世界生産量は約161万5,000トンに達し、平均販売価格（ASP）は1トンあたり約3,000米ドルと推定される。インフラ投資拡大および石油・ガス産業における腐食管理需要の増加が、生産量拡大の主要因となっている。
市場供給はSika、BASF、Solenis、Clariant、Cortecなどのグローバル化学企業に集中している。これら企業は研究開発能力と大規模生産拠点を活用し、環境条件や基材特性に応じた高性能防食ソリューションを提供している。近年では過去6か月の業界動向として、低VOC型配合および長寿命型コンクリート添加剤の開発が加速しており、欧州および北米の公共インフラ案件で採用が進んでいる。
収益構造と技術バリア
腐食防止用混和剤の粗利益率は一般に25％～40％の範囲で推移する。高機能有機系製品は原材料コストと配合技術の複雑性から高い利益率を確保する一方、無機系製品は大量生産によるコスト競争力が収益を支える構造となっている。
特に有機系防食剤は、分子設計技術や腐食環境適応性の高度化が求められ、技術参入障壁が高い。これにより、既存大手企業の市場支配力が維持されやすい構造が形成されている。利益構造は「量産型無機系」と「高付加価値有機系」の二極化が進行しており、OEMメーカーにとっては製品ポートフォリオ戦略が収益安定性の鍵となる。
応用分野別需要動向と市場ドライバー
腐食防止用混和剤は、コンクリート建設、石油・ガス・石油化学、工業用水処理など幅広い分野で使用されている。特にコンクリート分野は都市インフラ更新需要を背景に最大の需要セグメントを形成している。
市場成長を支える要因として、第一にインフラ老朽化対策投資の拡大、第二に環境規制強化による腐食抑制技術の高度化、第三に資産寿命最大化に対する産業意識の高まりが挙げられる。過去6か月では、中東およびアジア太平洋地域における大型水処理・港湾インフラ案件の増加が確認されており、腐食防止材料の需要を押し上げている。