アニメイト通販「くじメイト」から大河幻想ラシ?オト?ラマ「魔道祖師」のオンラインくじが登場！狸子先生新規描き下ろしイラストを使用した、普段と違う姿の魏無羨と藍忘機は必見です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353198/images/bodyimage1】
アニメイト通販の「くじメイト」に、大河幻想ラシ?オト?ラマ「魔道祖師」のオンラインくじが登場です。
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために狸子先生に新規で描き下ろしていただいたイラストを使用しております。
作品の魅力がたくさん詰まった【大河幻想ラシ?オト?ラマ「魔道祖師」くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353198/images/bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A賞》 BIGアクリルボード(全4種からランダム)/2%
《B賞》 選べるアクリルスタンド（全8種から選択可能）/8%
《C賞》 巾着（全1種）/10%
《D賞》 クリアファイル＆ステッカーセット（全4種からランダム）/12%
《E賞》 ミニアクリルスタンド（全4種からランダム）/24%
《F賞》 缶バッジ（全12種からランダム）/44%
＼大河幻想ラシ?オト?ラマ「魔道祖師」くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【ミニカード(全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353198/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A賞》 BIGアクリルボード(全4種からランダム)
描き下ろしイラストを使用した“BIGアクリルボード”です。
おしゃれなイラストが大迫力で楽しめます♪
・素材：アクリル・金属
・サイズ：約W210mm×H297mm以内
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《B賞》 選べるアクリルスタンド（全8種から選択可能）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W100mm×H150mm以内/台座 約W60mm×H60mm以内
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《C賞》 巾着（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“巾着”です。
小物入れにバッチリなサイズです！
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W160mm×H180mm以内
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《D賞》 クリアファイル＆ステッカーセット（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“クリアファイル＆ステッカーセット”です。
おしゃれなデザインのクリアファイルと可愛いミニキャラのステッカーのセットです。
・素材：PP・紙
・サイズ：クリアファイル：A4用紙封入サイズ（片面：219mm×310mm）
ステッカー：約W60mm×H61mm以内
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《E賞》 ミニアクリルスタンド（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です！
ぜひ並べて飾ってくださいね‥！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W68mm×H70mm以内/台座 約W45mm×H45mm以内
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《F賞》 缶バッジ（全12種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“缶バッジ”です！
鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：直径 約 57mm
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アニメイト通販の「くじメイト」に、大河幻想ラシ?オト?ラマ「魔道祖師」のオンラインくじが登場です。
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために狸子先生に新規で描き下ろしていただいたイラストを使用しております。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353198/images/bodyimage2】
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《A賞》 BIGアクリルボード(全4種からランダム)/2%
《B賞》 選べるアクリルスタンド（全8種から選択可能）/8%
《C賞》 巾着（全1種）/10%
《D賞》 クリアファイル＆ステッカーセット（全4種からランダム）/12%
《E賞》 ミニアクリルスタンド（全4種からランダム）/24%
《F賞》 缶バッジ（全12種からランダム）/44%
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《A賞》 BIGアクリルボード(全4種からランダム)
描き下ろしイラストを使用した“BIGアクリルボード”です。
おしゃれなイラストが大迫力で楽しめます♪
・素材：アクリル・金属
・サイズ：約W210mm×H297mm以内
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《B賞》 選べるアクリルスタンド（全8種から選択可能）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W100mm×H150mm以内/台座 約W60mm×H60mm以内
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《C賞》 巾着（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“巾着”です。
小物入れにバッチリなサイズです！
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W160mm×H180mm以内
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《D賞》 クリアファイル＆ステッカーセット（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“クリアファイル＆ステッカーセット”です。
おしゃれなデザインのクリアファイルと可愛いミニキャラのステッカーのセットです。
・素材：PP・紙
・サイズ：クリアファイル：A4用紙封入サイズ（片面：219mm×310mm）
ステッカー：約W60mm×H61mm以内
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《E賞》 ミニアクリルスタンド（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です！
ぜひ並べて飾ってくださいね‥！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W68mm×H70mm以内/台座 約W45mm×H45mm以内
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《F賞》 缶バッジ（全12種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“缶バッジ”です！
鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：直径 約 57mm
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