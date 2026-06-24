[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。6月10日から6月23日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■地域愛が生んだ佐賀の新名所！ 「キングダム読破堤」誕生の裏側

記事はこちら

#マーケティング #クリエイティブ #メディア/コンテンツ #地域活性化

佐賀県に全長300m超の新名所が爆誕！防波堤で「キングダム」全ページが読める！？地域愛が生んだ「キングダム」と佐賀県のコラボプロジェクトについて佐賀県の池田匡孝氏らに話を聞ききました。

著者：池田 匡孝（佐賀県）、山田 大輝（電通九州）、中原 貴文（電通九州）

■AI時代の教育パラダイムシフト

正解のない問いに挑む「アクティブラーニング」の力

記事はこちら

#AI #クリエイティブ #アイデア/発想法 #教育

AI時代、教育の現場は「得た知識をどう使い、どのような意志を持つか」の実践の場へ。「アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所」大熊雅士氏が語る、教育のパラダイムシフトとは。

著者：大熊 雅士（東京都小金井市教育委員会）

■多数のメディアを束ねて、一つの「送客エンジン」に。BMWのクロスメディア戦略とは？

記事はこちら

#マーケティング #クロスメディア

最新クロスメディア施策事例を紹介します。さまざまなメディアを組み合わせ、人流データを駆使。来店効果の可視化まで行った最新事例について、BMW Japanの友住彩香氏らに話を聞きました。

著者：友住 彩香（ビー・エム・ダブリュー）、坂田 仁志（電通）

他にもぞくぞく！

電通報とは：

「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

https://dentsu-ho.com/

※本コンテンツの著作権は株式会社電通コーポレートワンに帰属します。無断での改変等はご遠慮ください。