株式会社2PCG(所在地：大阪府高槻市)は、鶏之諺Tokyo01店(所在地：東京都練馬区、運営会社：株式会社八幸PLUS)にて、2026年6月25日よりつけ麺の新感覚トッピング「柚子出汁かき氷」「特製醤油卵黄漬け」の販売を開始します。





つけ麺キャンペーン告知





このつけ麺トッピングは、大阪で鶏白湯専門店として知られる鶏之諺が、その技術とノウハウを結集して酷暑の夏に楽しんでもらえるつけ麺の開発に取り組み、約半年間の開発期間を経て完成したトッピングです。









【柚子出汁かき氷を乗せた特製つけ麺】

魚介と昆布の旨味をふんだんに閉じ込めた食べる出汁を凍らせてかき氷に。

氷が溶けるたびに柚子が香り、つけ汁が完成していく味変トッピングです。暑い夏にぴったりのつけ麺となります。





柚子出汁かき氷を乗せた特製つけ麺









【特製しょうゆ卵黄漬けを乗せたつけ麺】

特製醤油に漬け込んだ濃厚卵黄。

崩すことで麺にコクと艶が加わり、まろやかな余韻を生み出します。





特製醤油卵黄漬けトッピングつけ麺





厳しい猛暑の中で、ひとときの幸せやすこしの贅沢を感じられる1杯になります。





また、同時に6月28日から7月4日の期間で新しくなった特製らーめんキャンペーンを開催し、この期間に特製らーめんを注文頂いたお客様には替え玉1玉を無料で提供します。





特製らーめんキャンペーン告知

ポルチーニ香る特製鶏白湯塩らーめん

トリュフ香る特製鶏白湯醤油らーめん





■鶏之諺

2023年大阪の梅田にて創業

濃厚鶏白湯スープが特徴で、鶏ガラや丸鶏などを長時間じっくり煮込み、臭みがなくポタージュのようにクリーミーでコラーゲン豊富なスープです。

自家製麺は北海道産の小麦「ゆめちから」を100％使用した麺は、濃厚なスープに負けずによく絡みます。

洗練された味わいのらーめんは定番の醤油・塩に加えて、トリュフの芳醇な香りを合わせた特製ラーメンなども展開しています。

トッピングもしっとりとした豚レアチャーシューや鶏チャーシュー、こだわりの味玉などが彩りと食感を添えます。





鶏之諺はきんせいらーめん創業者の中村 悟氏が商品監修を行い、2PCGの井口 孝一氏がデザインディレクションを担当し、洗練された鶏白湯らーめんを洗練されたデザインの中で味わうをコンセプトにオープンしました。中村氏の弟子はらーめん人生Jetやjunkstory、桐麺など有名店が多く大阪を代表するらーめん職人です。井口氏はロンドンやパリでラーメン店のデザインディレクションを担当してきた経歴を活かし、女性1人でもゆっくりできるカフェの様な内装が特徴です。





店舗情報、メニューは下記をご確認ください。

https://sites.google.com/2pcglm.com/torinokotowaza/news