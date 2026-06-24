Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、清掃・衛生関連商品のレンタルや家事代行・フードサービス等の生活関連サービスを展開する株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、代表取締役 社長執行役員：大久保 裕行)の法人営業本部がbellSalesAIを導入したことを発表しました。

同社では、既存ツールの動作の不安定さや、複数ツールの併用による管理の煩雑化が課題となっており、営業現場からは不満の声が上がっていました。bellSalesAI導入後は、商談内容の構造化記録により担当者ごとの記録品質のばらつきが解消され、マネージャーによる根拠に基づいた営業指導が実現しつつあります。さらに商談録音・議事録・社内会議記録を一元管理できる環境が整い、Salesforceへのデータ蓄積が着実に進んでいます。蓄積された商談データを活用したSalesforce上での商談スコアリング、そしてAgentforceを活用した営業DX加速を次のフェーズとして見据えています。





株式会社ダスキン バナー





■導入背景

株式会社ダスキンは、清掃・衛生関連商品レンタルや清掃・衛生管理サービスをはじめ、家事代行、害虫獣駆除、介護用品レンタル、さらに「ミスタードーナツ」フードサービスまで幅広い生活関連サービスを全国展開する企業です。法人顧客向けの営業活動も活発に行う中、法人営業本部では以下の課題が顕在化していました。





・既存ツールの動作不安定

録音・文字起こし・確認作業に使用していた既存ツールの動作が不安定であり、営業現場での業務に支障をきたす状況が続いていました。ツールを使用しても議事録が正常に作成されないなどの不具合が頻発した結果、現場の営業メンバーの間ではツールの有効性に対する疑問や、利用意欲の低下を招いていました。





・今後のデータ活用に向けた、構造化データ蓄積基盤の必要性

社内会議用ツールと商談録音用ツールをそれぞれ異なるツールで運用していたため、管理側は各ツールの仕様把握や不具合対応に伴う管理工数の増大に直面していました。





こうした「ツールの信頼性低下と管理負荷の増大」という二重の課題を解消するため、3回目のツールリプレイスとして「bellSalesAI」の導入を決定いたしました。あわせて、今後、Salesforce上でAgentforceを活用し、商談スコアリングなどへ展開していくうえでは、その土台として高い精度で抽出・構造化されたデータが欠かせないことを改めて認識しました。提供元であるベルフェイスが自社の営業活動においてAgentforceを活用してきた実績を有している点も、こうした観点から選定を後押しする要素となりました。一部メンバーから「またツールを変えるの？」という声も上がりましたが、bellSalesAI導入による不具合解消と利便性向上の効果を現場に丁寧に共有することで、前向きな姿勢への転換を図りました。









■導入の決め手となった3つのポイント

導入にあたり、以下の3点が評価のポイントとなりました。





1. ツールの一元化による管理効率の向上

bellSalesAIによって商談内容がCRM/SFA項目に沿って構造化記録されることで、担当者ごとの記録品質のばらつきが解消されました。議事録が正常に作成されない問題が根本から改善され、Salesforceに蓄積されるデータの質が大きく向上しています。





2. 商談内容の構造化記録によるデータ品質の向上

CRM/SFA項目に沿って商談で得られた情報をbellSalesAIが自動で構造化・記録することで、担当者ごとの記録品質のばらつきを防ぎ、Salesforceに整合性の高いデータを蓄積できる点が決め手となりました。特に、ベルフェイス側からのCRM/SFA項目のアドバイスとプロンプト作成におけるサポートも大きな後押しとなりました。





3. 月次フォロー体制による安心感

導入後もオンボーディング期間は月次フォローがあり、使い方に迷った際にすぐ相談できる体制が整っていること、および不明点・不具合点に関するテクニカルサポートの迅速な対応が、過去のツール不安定問題を経験した同社にとって特に重要な評価ポイントとなりました。









■導入効果

1. 商談品質の標準化と記録の信頼性向上

bellSalesAIによって商談内容がCRM/SFA項目に沿って構造化記録されることで、担当者ごとの記録品質のばらつきが解消されました。議事録化できていなかった問題が根本から改善され、Salesforceに蓄積されるデータの質が大きく向上しています。





2. データに基づく営業マネジメントの実現

構造化された商談データがSalesforceに蓄積されることで、マネージャーが「どこまで提案できたか」「ヒアリングは十分か」をデータで把握し、根拠に基づいた指導が可能になりました。従来はOJT中心だった営業育成が、データドリブンな指導へと進化しています。





3. 商談録音・会議記録の一元管理による業務効率化

商談録音・議事録作成・社内会議記録を同一ツールで一元管理できるようになり、複数ツール併用による管理の煩雑さが解消されました。議事録解析時間も2～3分に大幅短縮され、営業担当者が顧客対応に集中できる環境が実現しています。









■顧客コメント

以前は、ツールの併用や録音不具合の頻発による、現場の運用負荷と信頼性の低下が大きな課題でした。bellSalesAIの導入後は、商談内容がCRM項目に沿って自動で構造化・記録されるため、担当者間の記録品質のばらつきが解消。営業マネージャーも、可視化された議事録という具体的な根拠に基づいた営業指導が可能になりました。また、商談と社内会議の記録を一つのツールで一元管理できる点も、現場の負担軽減に大きく貢献しています。今後は、蓄積したデータをSalesforce上での商談スコアリングやAgentforce活用につなげ、営業DXをさらに加速させていきたいと考えています。

(株式会社ダスキン 法人営業本部 戦略マーケティング部 戦略企画室 室長 小谷 八郎太 氏)









■今後の展望――Agentforce活用で営業DXをさらに加速

株式会社ダスキン法人営業本部は、bellSalesAIを通じてSalesforceに蓄積された構造化商談データを活用し、営業活動の可視化と高度化をさらに推進していきます。具体的には、Salesforce上での商談スコアリング実施により、受注確度予測や提案力向上、営業戦略の高度化を図る計画です。

さらに、bellSalesAIで商談データの蓄積・整備が進んだことで、SalesforceのAIエージェント機能「Agentforce」の活用が現実的な次のステップとして視野に入ってきました。勝ちパターンの分析や商談フェーズの自動更新など、AIエージェントをフル活用できる土台が整いつつあり、営業DXのさらなる加速が期待されています。

「まず商談データをbellSalesAIでSalesforceに蓄積・整備する→そのデータをAgentforceでAI活用する」という段階的なDX推進モデルとして、bellSalesAIが起点となっています。









■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。





1. Salesforce入力効率化に特化 ： AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ ： 対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出 ： 独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施









■bellSalesAIに関するお問い合わせはこちらから

https://bsai.bellface.co.jp/









■株式会社ダスキン 会社概要

商号 ： 株式会社ダスキン

所在地 ： 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1番33号

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 大久保 裕行

設立 ： 1963年(昭和38年)2月4日

資本金 ： 113億円

事業内容 ： 清掃・衛生関連商品のレンタル、清掃・衛生管理、家事代行、

害虫獣駆除、介護用品レンタル、

フードサービス(ミスタードーナツ等)

ホームページ ： https://www.duskin.co.jp/









■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,148百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ ： https://bellface.co.jp/