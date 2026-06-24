インバウンド特化型マーケティング事業を展開する株式会社JAPAN DOT QUEST(代表取締役：木下 隼、本社：大阪府大阪市)は、訪日韓国人市場の拡大を背景に、自社運営店舗において2026年1月の売上が約200％増加しました。

当社は、インバウンドマーケティング事業に加え、飲食事業も展開しており、実店舗で検証した施策をもとに、飲食店・宿泊施設向けの訪日集客支援を行っています。





肉のあさつ_外観

肉のあさつ_内観





【訪日韓国人市場拡大の背景】

日本政府観光局(JNTO)によると、2025年の訪日外客数は4,268万人を突破し、過去最多を更新しました※。中でも韓国市場は拡大が続いており、2026年1月の韓国からの訪日客数は117.6万人を記録しています。

韓国人旅行者は、SNS・口コミ・Googleマップなどを活用して飲食店を比較・検索する傾向が強く、「見つけてもらえる状態」「安心して予約・来店できる状態」を整える重要性が高まっています。

また、観光庁の調査では、2025年の訪日外国人旅行消費額は9.4兆円を突破。インバウンド対策は、単なる認知施策ではなく、来店・予約・消費まで設計するフェーズに入っています。





※出典：日本政府観光局(JNTO)「2026年1月21日報道発表資料」









【自社運営店舗で売上200％増、韓国人来店が増加】

こうした市場拡大を背景に、JAPAN DOT QUESTの自社運営するすき焼き店では、2026年1月の売上が前年比約200％を達成しました。

背景には、

・韓国語を含む情報導線の整備

・SNS上での接触機会増加

・Googleマップや口コミ環境の改善

・レビュー蓄積による安心感向上

など、来店前接点の強化があります。





肉のあさつ_商品写真1





お客様からは、「和牛の脂がくどくなく、食べやすい」「サービスが丁寧でコミュニケーションがスムーズ」「食べ放題なのに品質が高く美味しい」と好評です。

また、20代のカップルや家族連れのお客様が、買い物終わりや観光終わりに来店することが多くなっております。

従来の“偶然入る”来店だけではなく、事前に調べた上で来店する「目的来店型」の比率が高まっている点が特徴です。





肉のあさつ_商品写真2





【店舗概要】

店舗名 ： 黄金出汁しゃぶと江戸前寿司 肉のあさつ 梅田お初天神店

所在地 ： 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5-20 お初天神ビル 3F

アクセス ： 各梅田駅より徒歩5分

営業時間 ： 月・火・水・木・金 17:00 - 00:00(L.O. 23:30)

土・日・祝日 12:00 - 15:00(L.O. 14:30)

17:00 - 00:00(L.O. 23:30)

URL ： https://maps.app.goo.gl/6KrgdyB8eRmhparP6









【韓国向けインバウンド集客支援を提供】

JAPAN DOT QUESTでは、飲食店・宿泊施設・観光事業者向けに、韓国市場を中心としたインバウンド集客支援を行っています。

主な支援内容は、

・韓国人旅行者向け訴求設計

・SNS／UGC施策

・Googleマップ・口コミ改善

・多言語導線整備

・予約導線改善

・店舗情報の最適化

などです。

同社は、自社店舗で成果検証を行いながら施策を改善している点を特徴としており、“知って終わり”ではなく、“来店・予約につながる状態づくり”を重視しています。









【今後の展開】

韓国市場は、短期旅行・リピート需要・SNS利用率の高さから、今後も成長が続くことが予測されています。

当社では今後、SNS施策単体ではなく、検索・口コミ・比較・予約・来店までを一気通貫で支援する「統合型インバウンド支援」を強化していく方針です。

また、自社運営店舗で得た知見をもとに、飲食・宿泊・地方観光事業者向けに、より再現性の高いインバウンド集客モデルの構築を進めていきます。









【会社概要】

名称 ： 株式会社JAPAN DOT QUEST

代表 ： 木下 隼

所在地 ： 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

事業内容： インバウンド特化型マーケティング事業・海外進出支援事業

URL ： https://jdq.co.jp/