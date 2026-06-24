株式会社アースは、自社Webサイトの「性能的価値」ページの平均滞在時間が「7分59秒」を記録したことをお知らせいたします。日本の断熱基準が世界基準へとシフトする中、猛暑化する都市部において、快適かつ健康に暮らすための「高気密・高断熱性能」の重要性と、狭小住宅における住環境づくりのポイントを解説します。

Webサイト平均滞在時間「7分59秒」が示す、消費者の住宅性能への関心の高さ

アースの公式Webサイトにおいて、現在最も閲覧されているコンテンツの一つが「性能的価値」を紹介するページです。一般的なWebサイトの平均滞在時間が1～2分とされる中、同ページでは「7分59秒」という高い数値を記録しています。

これは、家づくりを検討する消費者が、意匠性や間取りだけでなく「住宅性能」を極めて重視していることの表れです。特に都市部の狭小住宅においては、限られた敷地の中で快適な住環境を維持するために、性能設計が極めて重要な要素となっています。

狭小住宅における住環境の課題と、高断熱化によるメリット

狭小住宅は「コンパクトな空間のためエアコンが効きやすい」というメリットがある一方、都市部特有の隣家との近さによる風通しの制限や、アスファルトの照り返し、直射日光の影響を強く受ける側面があります。住宅の断熱性能が低い場合、外気温の影響をダイレクトに受け、室温の上昇を招きやすくなります。

日本の既存住宅においては、近年の猛暑に適応した断熱性能が十分に確保されていない例も少なくありません。室内の温度管理不足は健康リスクに直結するため、住まいの高断熱化は、住む人の健康を守るための必須要件として注目されています。

国内最高水準の断熱基準「HEAT20 G3」がもたらす効果

当社では、国内最高水準の断熱基準である「HEAT20 G3」の家づくりを提唱しています。欧米諸国の基準と比較して、日本の一般的な断熱基準（旧最高等級やZEH基準）は熱を通しやすい傾向にありますが、「HEAT20 G3」レベルの性能を確保することで、世界の先進的な水準に合致した住環境を実現します。

G3レベルの住宅は、優れた断熱・気密性によって冷暖房効率を大幅に向上させます。これにより、電気代が高騰する昨今において、光熱費を抑制しながらエアコン1台で家中を快適な温度に保つことが可能です。さらに、室内の温度差をなくすことで、夏場の睡眠環境の改善や自律神経の安定、冬場のヒートショック予防など、健康維持にも寄与します。

今後の住まいづくりにおける「住宅性能」の選択

住宅のデザイン性や間取りが個人の嗜好を反映するものであるのに対し、住宅性能は居住者の安全性や健康を中長期的に支える基盤となります。Webサイトの滞在時間が示す通り、入居後の光熱費負担や快適性を左右する数値データに関心を持つユーザーが増加しています。