作曲家・相馬健太郎によるインストゥルメンタルアルバム『アジアンラウンジ』がついにリリースされます。 本作のテーマは「アジアの原風景」。 全12曲を通して描かれるのは渇いた土の匂いや、頬をなでる風の音、そして私たちがどこかで忘れていた「心の郷愁」です。 シルクロードの砂塵を思わせる楽曲から、嵐山の静寂、そして賑やかな街の喧騒まで。 多様なアジアの表情を、独自の感性で鮮やかにパッケージングしました。 日常の喧騒を離れて音で綴られる壮大な旅へ。 極上のリラックス・タイムをぜひ。

作品情報】 相馬健太郎 『アジアンラウンジ』 Tracklist 1. グランド・ファンク・シルクロード 2. 龍水浴 3. トゥクトゥク 4. 嵐山 5. 眠らない街 6. ゴールデン・ハーベスト 7. 津軽ブレイズ 8. テュルク族の少女 9. ノスタルジア 10. 風になれたら 11. ファー・イースト 12. 故郷に続く道

【アーティスト プロフィール】 相馬健太郎（Kentaro Soma） ゲーム音楽やCM、ポップスなどを中心に活動する作曲家。 水の音のフィールドレコーディングやアジアの伝統的な楽器の響きを取り入れ、「映像が見える音楽」を追求している。 宮城県出身。