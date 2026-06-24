CS放送「衛星劇場」では、「順子ときめく 艶と技の名花 宮下順子傑作選」と題して、女優・宮下順子の出演作を2026年7月と8月に放送します。 1971年にデビュー、今年芸能生活55周年となる宮下順子が女優人生を振り返る衛星劇場オリジナル番組「女優は語る 宮下順子」は、デビューのきっかけや作品の思い出など貴重なエピソードが盛り沢山。7月に前編を、8月に後編を放送いたします。さらに、菅原文太と共演した「ダイナマイトどんどん」など映画3作品と、報知映画賞主演女優賞を受賞した「赫い髪の女」など日活ロマンポルノ5作品を2か月にわたってお届け。スクリーンを彩った宮下順子の艶と技をご堪能ください！ 放送に寄せて、「女優は語る 宮下順子」の収録を終えた宮下順子さんよりコメントをいただきましたので、ぜひご覧ください。

女優は語る 宮下順子

[放送日]〈前編〉7月2日(木)午前11:00／7月3日(金)深夜3:00他 [放送日]〈後編〉8月12日(水)午前10:15／8月18日(火)午後8:30他 2026年 [出演]宮下順子 [ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ]樋口尚文 2026年にデビュー55周年を迎え、今なお現役で映画やテレビドラマなどで活躍する女優・宮下順子が、デビューのきっかけやロマンポルノ作品の想い出などを語るトーク番組。

宮下順子さんからコメントをいただきました！

(収録を終えて)半世紀も前のことを思い出しながらお話させていただきました。我ながら今やれと言われても絶対できないようなことをよくぞやってきたなと思います。樋口尚文さんは作品の素晴らしさを理解して評価してくださっているので、安心して楽しく話をすることができました。 今回のトーク番組は自分の人生を振り返る良いきっかけになりました。ロマンポルノに対して少し後ろめたい気持ちがあったのですが、今日の収録を経て自信がもてるような晴れやかな気持ちになりました。これからは自分を認めて生きていきたいと思います。

7月放送

ダイナマイトどんどん

[放送日] 7月2日(木)午前8:30／7月12日(日)深夜0:00他 1978年 [監督]岡本喜八 [原案]火野葦平 [脚本]井手雅人、古田求 [音楽]佐藤勝 [出演]菅原文太、北大路欣也、宮下順子、田中邦衛、中谷一郎、伊佐山ひろ子、岸田森、金子信雄、藤岡琢也、嵐寛寿郎、フランキー堺 岡本喜八監督・菅原文太主演の痛快任侠コメディ。昭和２５年。北九州一円に広がった抗争を平和裏に解決するため、警察署長の提案で、ヤクザ組織対抗野球大会を開催することになる。

地獄の蟲

[放送日] 7月9日(木)午前8:30／7月19日(日)深夜0:00他 1979年 [監督]山田達雄 [原作・脚本]稲垣浩 [音楽]すぎやまこういち [出演]田村高廣、宮下順子、沢竜二、今村民路、戸上城太郎、三島謙、澤登翠、伊沢一郎、松山省二、柳家小さん、三遊亭圓歌、佐藤陽子 1938年に阪東妻三郎主演、稲垣浩監督で製作された「地獄の蟲」のリメイク。主演は阪妻の長男である田村高廣。モノクロで音楽と効果音のみというニュー・サイレント映画。

四畳半襖の裏張り（R-15版）

[放送日] 7月3日(金)深夜1:30／7月12日(日)深夜3:00他 1973年 [監督・脚本]神代辰巳 [原作]永井荷風 [出演]宮下順子、丘奈保美、絵沢萠子、芹明香、東まみ、粟津號、吉野あい、江角英明、山谷初男

赫い髪の女（R-15版）

[放送日] 7月6日(月)深夜1:45／7月15日(水)深夜3:00他 1979年 [監督]神代辰巳 [原作]中上健次 [脚本]荒井晴彦 [音楽]憂歌団 [出演]宮下順子、山口美也子、亜湖、山谷初男、三谷昇、阿藤海、高橋明、石堂洋子、絵沢萠子、石橋蓮司

8月放送

わるいやつら

[放送日] 8月5日(水)午前8:30／8月11日(火)午後6:15 1980年 [監督]野村芳太郎 [原作]松本清張 [脚本]井手雅人 [出演]片岡孝夫、松坂慶子、宮下順子、藤真利子、神崎愛、梶芽衣子、藤田まこと、緒形拳、渡瀬恒彦、米倉斉加年、小沢栄太郎、佐分利信 松本清張原作の傑作ミステリーを野村芳太郎監督で映画化。社会的権利を利用して犯罪に手を染めてゆく医師と、その人間関係を描く長編ピカレスク・サスペンス。

赤線玉の井 ぬけられます（R-15版）

[放送日] 8月2日(日)深夜2:00／8月11日(火)深夜1:45他 1974年 [監督・脚本]神代辰巳 [原作]清水一行 [出演]宮下順子、丘奈保美、芹明香、中島葵、吉野あい、絵沢萠子、粟津號、高橋明、蟹江敬三、江角英明、殿山泰司

実録 阿部定（R-15版）

[放送日] 8月4日(火)深夜1:45／8月12日(水)深夜1:15他 1975年 [監督]田中登 [脚本]いど あきお [音楽]坂田晃一 [出演]宮下順子、江角英明、坂本長利、五條博、橘田良江、千早蘭、小泉郁之助、花柳幻舟

濡れた週末（R-15版）

[放送日] 8月6日(木)深夜2:00／8月14日(金)深夜1:15他 1979年 [監督]根岸吉太郎 [脚本]神波史男 [音楽]浅岡弘行 [出演]宮下順子、亜湖、中島葵、山下洵一郎、安達清康、浜村砂里

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YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=BzYe127rCLo

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