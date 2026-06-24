「ホテル一望」に隣接する、筑波山にある日帰り温泉施設「つくばの湯」内にある「つくばの湯Cafe」にて、新メニュー「ブルーベリーパイ」の販売を開始いたします。日本有数のブルーベリーの産地として名高いつくばの地で、湯上がりの贅沢なスイーツタイムにぴったりな自慢の一品をお届けいたします。

■新メニュー提供の背景

つくば市はブルーベリーの栽培が非常に盛んな地域として知られています。リニューアルオープン以来、多くのお客様にお食事や自家焙煎珈琲を楽しんでいただいている「つくばの湯Cafe」では、この土地ならではの雰囲気に寄り添い、訪れるお客様にさらに特別なひとときを過ごしていただきたいという思いから、今回新たにオリジナルの「ブルーベリーパイ」をメニューに加えました。

■新メニュー「ブルーベリーパイ」の特徴

1. 果実の美味しさを閉じ込めた贅沢な味わい パイ生地の中には、みずみずしく甘酸っぱいブルーベリーを贅沢に詰め込みました。果実のジューシーな味わいと、コクのある生地が絶妙なハーモニーを奏でます。 2. 湯上がりのひとときにぴったりな、華やかな装い サクサクのパイ生地にブルーベリーの鮮やかな色合いが映える、見た目にも美しい一品です。 温かい温泉でリフレッシュした後の体に、心地よい甘みと酸味が優しく染み渡ります。 3. 専属焙煎士による「自家焙煎珈琲」とのセットも用意 ブルーベリーパイ単品（700円）でのご注文はもちろん、当店自慢の自家焙煎珈琲などと一緒に楽しめる「ドリンク付きセット（1,100円）」もご用意いたしました。エスプレッソ抽出やコールドブリューなど、こだわりの珈琲との相性は抜群です。

■概要

・商品名 ：ブルーベリーパイ ・価格 ：単品 700円（税込） ／ ドリンク付きセット 1,100円（税込） ・販売店舗 ：つくばの湯Cafe ・場所 ：日帰り温浴施設「つくばの湯」館内 ・営業時間 ：平日 12:00～19:00 ／ 土日祝 10:00～19:00

■「つくばの湯Cafe」および「つくばの湯」について

「つくばの湯」は、茨城県が誇る名山・筑波山の大自然の中にある日帰り温泉施設です。露天風呂、サウナ、水風呂、大浴場、バブル湯のほか、貸切家族風呂も完備。「つくばの湯Cafe」では、専属の焙煎士による自家焙煎珈琲をはじめ、喫茶店マスター直伝レシピのミートソースパスタ（1,100円・税込）や手作りミートグラタン、茨城県産れんこんジェノベーゼなど、こだわりの手作りメニューを提供しています。

■ホテル一望について

ホテル一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿。四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また「ホテル一望」には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設「つくばの湯」は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。 施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望 所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2 アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約） URL ： https://www.ichibou.com/ Instagram： https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja