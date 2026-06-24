ガクフドキャリア、国定希生氏がマーケティング顧問として参画

株式会社Gerbera

株式会社Gerbera（本社：大阪府大阪市、代表取締役：吉岡歩真）が運営する不動産業界特化型キャリア支援サービス「ガクフドキャリア」は、このたび、マーケティング・ブランド戦略の専門家である 国定希生氏が、マーケティング顧問として参画したことをお知らせいたします。

国定氏はこれまで、Twitter Japan（現X）を経て、Pinterest Japanの日本市場における広告事業の立ち上げに初期メンバーとして携わったほか、Voodoo Japan（BeReal.）では日本国内初の社員として、広告事業およびコンテンツ戦略の構築を担うなど、国内外のデジタルプラットフォームにおいて、事業開発・マーケティング・パートナーシップ領域に従事してきました。

今回の参画により、ガクフドキャリアは、不動産業界における採用課題の解決だけでなく、業界全体の認知変革とブランド価値向上をさらに加速させてまいります。

◼️国定希生氏 参画の背景

現在、不動産業界は、学生や若年層から「きつそう」「ノルマが厳しそう」「体育会系の世界」といった先入観を持たれることが少なくありません。

その結果、本来業界に適性や可能性を持つ学生であっても、不動産業界を深く知る前に選択肢から外してしまうケースが多く存在しています。

不動産業界には、

・高い営業力や交渉力が身につく

・数字に強くなる

・人生の大きな意思決定に携われる

といった、他業界にはない大きな魅力があります。

しかし、こうした魅力や仕事の本質が、学生や若手求職者に十分伝わっていないのが現状です。

ガクフドキャリア⁠ は、単なる求人掲載サービスではなく、教育・採用・キャリア形成を一気通貫で支援するプラットフォームとして、不動産業界の新しい入口をつくることを目指しています。

学生の業界理解を深め、不動産業界に対する固定観念を変えていくために、マーケティング・ブランド構築の専門知見を持つ国定希生氏の参画が重要な一手になると判断しました。

◼️国定希生氏コメント

このたび、ガクフドキャリアのマーティング顧問に就任することとなりました。

ガクフドキャリアと出会い、強く共感したのは、「学ぶこと」と「働くこと」の間にある距離を、本気で縮めようとしている点です。

学生にとって、知らない業界を最初の就職先に選ぶことは、決して簡単ではありません。一方で企業にとっても、経歴や面接だけで、一人ひとりの可能性や意欲を見極めることには限界があります。

だからこそ、実践的に学んだプロセスそのものが評価され、企業との出会いにつながるガクフドキャリアには、不動産業界の採用だけでなく、若者のキャリア選択そのものを変える可能性があると感じています。

私自身、これまで広告代理店やソーシャルプラットフォームにて、事業と市場をつなぐ仕事に携わってきました。その経験を生かし、ガクフドキャリアが不動産業界を目指す若者にとっての新しい入り口となり、業界全体を前進させる存在になるよう、伴走してまいります。

◼️株式会社Gerbera 代表取締役 吉岡 歩真コメント

このたび、国定希生さんにマーケティング顧問として参画いただけることを、大変嬉しく思っています。

私たちが変えたいのは、単なる採用市場ではありません。

変えたいのは、不動産業界そのものに対する世の中のイメージです。

「不動産業界はきつそう」

「ノルマが厳しそう」

そういった先入観によって、業界を知る前に選択肢から外してしまう学生が多くいる現状に、強い課題感を持っています。

しかし実際の不動産業界には、若いうちから圧倒的に成長できる環境があり、人としてもビジネスマンとしても大きく成長できる魅力があります。

ガクフドキャリアは、その本当の価値を学生に届け、不動産業界の未来を担う人材との出会いを創り続けたいと考えています。

国定さんの持つマーケティングとブランディングの知見によって、この想いをより多くの人に届け、不動産業界の新しいスタンダードをつくっていきます。

ガクフドキャリアはこれからも、業界の可能性を広げ、新たな挑戦を続けてまいります。

◼️「ガクフドキャリア」サービスサイト

ガクフドキャリアのサービスサイト：https://gakufudo-career.jp

ガクフドキャリアの資料ダウンロード：https://gakufudo-career.jp/download/

◼️「ガクフドキャリア」に興味をお持ちの方はこちら

ガクフドキャリアに興味をお持ちの方は、下記をご確認ください。

▼お問い合わせ▼

https://gakufudo-career.jp/contact/

■Gerberaについて

Gerberaは、「学生の当たり前を変える」というビジョンのもと、不動産賃貸仲介やSNSマーケティングをはじめとする幅広いサービスを展開しています。

社名：株式会社Gerbera

代表者：代表取締役 吉岡 歩真

本社：大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋ストークマンション 303号室

東京オフィス：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目１４－７ ゼニス南新宿 202号室

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-8-22 大森ビル4階

設立：2022年4月

事業内容：不動産特化キャリア支援(新卒・中途)/メディア事業(NextMonster)/SNS運用代行/不動産コンサルティング/不動産特化商材営業

ガクフドキャリアサイト：https://gakufudo-career.jp/(https://gakufudo-career.jp/)

ガクフドキャリア公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@734cycdz(https://line.me/R/ti/p/@734cycdz)

YouTube：https://youtube.com/@nextmonster2026?si=haxzsyCFYE76i0UT

Instagram：https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr)

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