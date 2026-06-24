【先着各30名限定】杉蒸篭「蒸とら」2段鍋付きセット購入で蒸篭クッキングシート贈呈！

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、2026年7月31日まで竹虎本店限定で、オリジナル杉蒸篭「蒸とら」2段鍋付きセットをご購入いただいたお客様を対象に、蒸篭用クッキングシートをプレゼントする期間限定キャンペーンを開催いたします。18cmと24cmの「蒸とら」2段鍋付きセット各サイズ30名様、合計60名様限定の企画となりますのでお見逃しなく！

＜キャンペーン期間：2026年6月23日（火）15時 ～ 7月31日（金）23時59分まで＞

【2段鍋セット特典付！先着各30名様】【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）直火・IH対応ステンレス鍋セット

https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382

竹虎では2000年より蒸篭を販売してきた実績と、お客様から寄せられた多くの声をもとに、使いやすさにこだわったオリジナル杉蒸篭「蒸とら」を開発しました。軽量で扱いやすい杉材と竹材を組み合わせ、初めて蒸篭を使う方にも取り入れやすい仕様に仕上げています。

内側の高さを5cm確保し、大きな高さのある食材も蒸しやすい設計を採用。膨張に強い杉材を使用し、耐久性にも配慮しました。また、厚みを持たせた丈夫な蓋や竹虎オリジナルの刻印など、細部までこだわりを詰め込んでいます。杉ならではの豊かな香りが食材の風味を引き立て、蒸気をやさしく循環させることで、ふっくらとした仕上がりをお楽しみいただけます。

蒸篭は蒸気の力で食材を包み込むため、お肉は柔らかくジューシーに、野菜は本来の甘みを引き出しながら仕上げることができます。また、複数の食材を同時に調理できるため、忙しい毎日の時短調理にも便利です。

蒸し料理というと寒い季節のイメージがありますが、実は暑い季節にもおすすめです。火の前に立つ時間を短縮しながら、野菜や肉、魚を一度に調理できるため、手軽に食事の準備ができます。食欲が落ちやすい季節でも、蒸し野菜や蒸し鶏などをさっぱりと楽しめるほか、素材の味を活かした料理で栄養を取り入れやすいのも魅力です。

さらに今回のキャンペーンでは、初めて蒸篭を使う方にも気軽にご利用いただけるよう、蒸篭専用クッキングシートをプレゼントいたします。食材の張り付き防止や後片付けの手間軽減にも役立ち、蒸篭調理をより手軽に始めていただけます。

蒸とら専用鍋は、燕三条の技術を活かして製造されたステンレス製鍋です。蒸篭がぴったり収まる設計で、蒸し板を使用せず安定して調理できるほか、鍋料理や煮込み料理にも活用できるため、一年を通して幅広い料理にお使いいただけます。

【キャンペーン概要】

期間：2026年6月23日（火）15時 ～ 2026年7月31日（金）23時59分

対象商品：

・蒸とら 2段鍋付き18cmセット

・蒸とら 2段鍋付き24cmセット

特典内容：

・18cmセットご購入の方に15cmサイズ蒸篭用クッキングシート（10枚入り）をプレゼント

・24cmセットご購入の方に22cmサイズ蒸篭用クッキングシート（10枚入り）をプレゼント

※各サイズ先着30名様限定です。

※特典は無くなり次第終了となります。

※商品ページのキャンペーン詳細をよくご確認の上、ご注文をお願いいたします。

【動画】切って蒸すだけ！簡単＆ヘルシー＆時短料理。食卓華やぐせいろ料理で素材のうまみをそのまま味わう！杉蒸篭「蒸とら」の使い方

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rGL-YMfx6Mg ]

自然素材の魅力を活かした杉蒸篭「蒸とら」で、毎日の食卓に手軽で美味しい蒸し料理を取り入れてみてはいかがでしょうか。この機会にぜひ虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。

＜キャンペーン期間：2026年6月23日（火）15時 ～ 7月31日（金）23時59分まで＞

【2段鍋セット特典付！先着各30名様】

【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）

直火・IH対応ステンレス鍋セット

本体を厚く、深めに改良

杉材と竹材を適所に使い

調理性・耐久性を向上

18cm 24cm 2段 1段

中華せいろ 蒸籠 セイロ

販売価格 6,270円（税込）～

https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）