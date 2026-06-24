カワスイは6周年！ヒマラヤマーモットが新たに仲間入り新展示続々！お得な「1DAY PASS」も登場

株式会社MOFFカワスイ6周年ロゴ

カワスイ 川崎水族館（所在地：神奈川県川崎市、以下カワスイ）は、2026年7月17日（金）に開業6周年を迎えます。

6周年を記念し、新たな仲間としてヒマラヤマーモットの展示を開始するほか、新たな生きもの展示を7月より順次開始いたします。また、館内の人気施設をお得に楽しめる期間限定チケット「1DAY PASS」も販売いたします。

■6周年を迎えるカワスイに、ヒマラヤマーモットが新たに仲間入り

ヒマラヤマーモットオスメスのペア

2020年7月17日に開業したカワスイ 川崎水族館は、おかげさまで6周年を迎えます。

この節目の年に、新たな仲間として「ヒマラヤマーモット」が加わります。ヒマラヤ山脈周辺の高地に生息するヒマラヤマーモットは、ずんぐりとした体型と愛らしい表情が特徴の動物です。

展示場所は「ふれあいパーク」を予定しており、お客さまにより身近に動物たちを感じていただける空間として公開いたします。

【展示開始予定】2026年7月中旬

■期間限定！3つの施設をお得に楽しめる「1DAY PASS」販売

1DAY PASS

6周年を記念して、ふれあいパーク・ソラネコカフェ・ふれあいDog parkの3施設をお得に1日何度でも利用できる「1DAY PASS」を販売いたします。

通常、各施設を利用すると合計2,600円となるところ、本チケットでは1,300円でご利用いただけます。カワスイ館内だけでなく、動物とのふれあいやカフェ利用など、多彩な体験を一日で満喫できる期間限定チケットです。

【販売場所】

・事前購入サイト：1DAY PASS購入ページ(https://kawa-sui.book.ntmg.com/products/2ee48a5a-899d-5219-ad8f-36135de568ea?lng=ja)

・当日券：カワスイチケットカウンター／各ふれあい3施設

【利用期間】

2026年7月1日（水）～7月31日（金）の平日限定

【料金】

1,300円（税込）※別途カワスイ入館料が必要です。

【利用条件】

・ふれあいパーク

・ソラネコカフェ

・ふれあいDog park

上記3施設を1日何度でもご利用いただけます。

※入場を優先的にご案内するチケットではありません。

※満員の場合はお待ちいただく場合がございます。

■展示エリアの整備により、新たな生きもの展示が順次スタート

2026年7月中に展示リニューアルを順次実施いたします。

開業6周年を機に、館内各所の展示環境を見直し、新たな生きもの展示や体験コンテンツの充実を図ります。

【展示予定生物】

●シロフクロウ

北極圏に生息する大型のフクロウで、全身を覆う美しい白い羽毛が特徴です。優れた視力と聴覚を持ち、雪原では優秀なハンターとして知られています。カワスイでは館内10Fオセアニア・アジアゾーンに新たに整備した展示スペースで展示を開始いたします。

シロフクロウ●ホカケトカゲ

大きな帆のような背びれが特徴のトカゲで、東南アジアの水辺の森林に生息しています。樹上で生活する一方、水中で泳ぐことも得意で、危険を感じると川へ飛び込んで逃げることもあります。カワスイではその特徴的な姿を間近で観察いただけます。

ホカケトカゲ●キンカジュー

中南米の熱帯雨林に生息するアライグマ科の動物です。長い尾を器用に使いながら樹上を移動し、一日のほとんどを木の上で過ごします。大きな目と愛らしい表情が特徴で、「ハニーベア（蜜熊）」とも呼ばれています。

キンカジュー

カワスイは生きものたちの行動や魅力をより近くで観察できる空間づくりを進め、何度訪れても新たな発見のある水族館を目指してまいります。

※生きものたちの体調により展示開始の延長や中止が発生する場合がございます。

カワスイ 川崎水族館は、「水族館とも、動物園とも、ちょっと違う」をコンセプトに、多摩川から南米まで世界各地の環境を再現した都市型水族館です。魚類だけでなく、鳥類や爬虫類、哺乳類など多様な生きものを展示し、生きものとの出会いを通じて自然への興味や学びを提供しています。

開業6周年を迎え、新たな展示や体験コンテンツを通じて、より多くのお客さまに驚きと感動をお届けしてまいります。

株式会社MOFFについて

商号 ：株式会社MOFF

代表者 ：代表取締役 矢口 宗平

所在地 ：〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22

設立 ：2014年1月

事業内容：屋内動物園・アニマルカフェの運営、動物園／水族館の運営、動物プロダクション等

URL ：https://moff-moff.jp/

株式会社MOFFは、「どうぶつと人間が笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を理念に掲げ、アニマルエデュテインメント事業を多角的に展開しています。 全国のショッピングモールを中心に猫カフェ「Cat Cafe MOFF」やアニマルカフェを展開するほか、水族館をはじめとする大型施設の運営、自治体と連携した動物施設等のPPP/PFI事業（公民連携事業）にも取り組んでいます。 どうぶつとのふれあいを通じて、人々に癒やしや感動をお届けするとともに、命の大切さを学ぶ機会を提供し、どうぶつと人間がやさしく共生できる社会づくりを目指しています。

カワスイ 川崎水族館 について

Cat Cafe MOFFMoff animal cafeカワスイ 川崎水族館カワスイスクール霞ケ浦どうぶつとみんなのいえスマートアクアリウム静岡

施設名： カワスイ 川崎水族館

所在地： 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11

開業 ： 2020年 7月17日

館長 ： 田井村 勉

URL ： https://kawa-sui.com/

カワスイ公式SNS

X ：https://x.com/kawasui_aqua

Instagram ：https://www.instagram.com/kawasui_aqua/