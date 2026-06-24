理学療法士×総合格闘技二階級王者が挑む地域健康プロジェクト

株式会社紬地域の方々を格闘技で笑顔に

株式会社紬（茨城県つくば市、代表取締役：阪本洋平）は、キックボクシング・格闘技スタジオ「ピアレスウルフ」およびパーソナルジム「ピアレスウルフ」の運営を通じて、地域の皆様の健康づくりをサポートしています。

このたび2026年6月13日（土）、つくば市松代地区で活動するボランティア団体「松代おやじ会」の皆様にキックボクシング体験会へご参加いただきました。

松代おやじ会の皆さんと

今回の交流を通じて、運動が健康づくりだけでなく、人と人とのつながりを生み出す力を持っていることを改めて実感しました。

株式会社紬では、法人化を機に地域とのつながりをより大切にしながら、キックボクシングやパーソナルトレーニングを通じて地域の皆様の健康づくりに貢献してまいります

地域の方々を支える松代おやじ会との出会い

松代おやじ会の皆様は、「子どもたちの笑顔のために」を理念に掲げ、松代地区を中心に地域イベントや奉仕活動を行われている団体です。

毎年開催される「松代まつり」をはじめ、地域の子どもたちや住民が集う様々なイベントを企画・運営され、子どもたちの健やかな成長や地域のつながりづくりに尽力されています。こうした継続的な活動を通じて、地域コミュニティの活性化に大きく貢献されています。

2026年松代まつり：7月18日(土) 14:00～19:30開催予定です。

今回の交流を通じて私たちは、地域を元気にするためには「運動」と「人とのつながり」が欠かせないことを改めて実感しました。

キックボクシングを通して地域の方々の健康を促進

参加者の方々からは、

「思った以上に良い運動になった」

「普段なかなか体を動かす機会がないので楽しかった」

「仲間と一緒に汗を流せて良かった」

といった声をいただき、運動が人と人をつなぐ力を持つことを再確認する機会となりました。

法人化を機に、地域の健康づくりを次のステージへ

株式会社紬は2026年1月に設立されました。

ピアレスウルフ外観

株式会社紬が運営する「ピアレスウルフ」は、2023年につくば市松代で開業したキックボクシング・格闘技スタジオおよびパーソナルジムです。

運動を通して、会員様の充実した毎日をサポート

ピアレスウルフでは、運動を通じて会員の皆様の健康づくりをサポートするとともに、一人ひとりが心身ともに充実した毎日を送り、より豊かな人生を歩んでいけるよう、これからも全力で取り組んでまいります。

キックボクシング・格闘技スタジオ「ピアレスウルフ」パーソナルジム「ピアレスウルフ」

キックボクシング・格闘技スタジオHP

https://peerlesswolf-fitness.com/

パーソナルジムHP

https://peerlesswolf-personal.com/

運動を通じて人生を前向きに変える場所を目指して

ピアレスウルフでは「運動を通じて人生を前向きに変える場所をつくる」という理念のもと、地域の皆様の健康づくりをサポートしています。

格闘技スタジオの特徴

格闘技を通じて会員の皆様が笑顔になれる場所へ

キックボクシング・格闘技スタジオでは、キックボクシングを中心に、ブラジリアン柔術、レスリング、総合格闘技（MMA）など様々な格闘技に触れることができます。

キックボクシング

初心者・女性が大活躍

ブラジリアン柔術

頭と体を使う格闘技

レスリング

全日本王者が直接指導

総合格闘技

試合にもどんどん挑戦

初心者向けクラスを中心に運営しており、会員様の多くが未経験からスタートされています。

ダイエットや運動不足解消、ストレス発散、健康維持を目的とした方から、本格的に競技へ取り組みたい方まで、それぞれの目標に合わせたレッスンを提供しています。

また、女性会員様も多く在籍しており、年齢も10代から70代まで幅広く、誰もが安心して運動を始められる環境づくりを大切にしています。

未来の可能性を広げるキッズプログラム

初心者・女性会員様が多いのもスタジオの特徴です。

ピアレスウルフでは、キッズクラスにも力を入れており、キックボクシングやレスリングを通じて、運動能力の向上はもちろん、礼儀や挑戦する心、自信を育む指導を行っています。地域の子どもたちがスポーツを楽しみながら成長できる環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

パーソナルジムの特徴

「キッズ×キックボクシング」毎回全力で頑張ります「キッズ×レスリング」全日本王者の直接指導が自慢です

パーソナルジムでは、「ただ痩せる」「筋肉をつける」だけではなく、『動けて美しい身体づくり』をコンセプトに指導を行っています。

理学療法士として培った解剖学・運動学・身体機能の知識とプロアスリートとしての経験を活かし、姿勢や身体の使い方まで評価しながら、一人ひとりに最適なプログラムを提供しています。

理学療法士・プロアスリートの知識と経験を活かした指導

ダイエットやボディメイクはもちろん、

・姿勢改善

・腰痛や肩こりの予防・改善

・スポーツパフォーマンス向上

・疲れにくい身体づくり

・日常生活動作の改善

など、多角的な視点から身体づくりをサポートしています。

動けて美しい身体づくりを

無理に追い込むのではなく、安全に、効率良く、長く続けられる運動指導を大切にしていることも特徴の一つです。

理学療法士・プロアスリートの経験を活かした、唯一無二のサポート

代表の阪本洋平は理学療法士国家資格を保有し、プロ総合格闘技団体GRACHANにおいてライト級・フェザー級の二階級制覇を達成するなど、プロ格闘家として第一線で活躍してきました。

現役選手時代の阪本代表

株式会社紬では、医療現場で培った身体に関する専門知識と、プロアスリートとしての経験を活かし、運動を通じた健康づくりに取り組んでいます。

理学療法士として総合病院に8年間勤務

運動不足の解消や健康寿命の延伸、子どもたちの健全な成長支援、スポーツ振興、地域コミュニティの活性化を通じて、地域の皆様が健康で充実した毎日を送れるよう、これからも全力で活動してまいります。

地域の健康と笑顔を支える企業へ

近年、運動不足や地域コミュニティの希薄化は全国的な課題となっています。

スタジオでは、キックボクシングやパーソナルトレーニングを単なる運動サービスとして提供するのではなく、人と人がつながり、地域に新しい活力を生み出す場として活用していただきたいと考えています。

「人とのつながり」を大切に

今後は、

・地域イベントへの協力

・子ども向けスポーツ体験会

・健康づくり教室

・学校や地域団体との連携

・地域交流イベントの開催

などを積極的に実施し、地域に根差した企業として地域とのつながりを深めながら、活動の幅をさらに広げていきたいと考えています。

素敵な会員の皆様と

身体が変わることで自信が生まれる。

運動を通じて新しい仲間ができる。

人と人とのつながりが、地域をより豊かにしていく。

株式会社紬はこれからも、つくば市の皆様の健康と挑戦を支え、子どもたちの笑顔あふれる地域社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社紬

設立：2026年1月16日

代表者：代表取締役 阪本 洋平

所在地：〒305-0035 茨城県つくば市松代1-9-8 パインビル001

事業内容

・キックボクシング・格闘技スタジオ運営

・パーソナルジム運営

＜キックボクシング・格闘技スタジオ＞

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＜パーソナルジム＞

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