TOPPAN・日清製粉ウェルナ、「マ・マー レンジで2分 もちもち生パスタ」シリーズのパッケージで日本包装技術協会主催「木下賞」を受賞

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野口 晴彦、以下TOPPAN）と、日清製粉グループの株式会社日清製粉ウェルナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩橋 恭彦、以下 日清製粉ウェルナ）は、日清製粉ウェルナが製造・販売する「マ・マー レンジで2分 もちもち生パスタ」シリーズで使用するパッケージ（以下 本パッケージ）の開発につき、公益社団法人 日本包装技術協会が主催する「第50回木下賞（※1） 包装技術賞」を受賞しました。

本パッケージは、TOPPANが提供する、電子レンジ調理ができる蒸気抜き機能付きの「蒸できパウチ(R)」シリーズより、開封不要で加熱できる「蒸でき スタンディングパウチ」を活用したものです。透明蒸着バリアフィルム「GL BARRIER（※2）」を使用しているため、麺を茹でる工程を電子レンジ2分での簡便・時短調理に置き換えることが可能、かつ生パスタの常温保存を実現します。また、麺の水分量や太さと、包装後の殺菌条件を精密に調整することで、生パスタ特有のコシやもちもちとした食感を損なわずに調理することが可能です。

2026年6月12日に行われた表彰式の様子 左：TOPPAN株式会社 生活・産業BU 渡邉 駿太郎 右：株式会社日清製粉ウェルナ マーケティング部 俣野 優斗

■ 開発の背景

近年、環境配慮や省資源化などに対する世界的な機運の高まりを受け、環境負荷を低減した包装容器に注目が集まっています。また、食品業界においては、共働き世帯の増加に伴う調理の簡便化や食品ロスの削減要請などを背景に、電子レンジ対応パッケージへのニーズが高まっています。

TOPPANグループは、2023年よりパッケージを起点としたサステナブルブランド「SMARTS(TM)」を展開し、持続可能な社会づくりを推進しています。その中で、電子レンジ調理ができる蒸気抜き機能付きの「蒸できパウチ(R)」シリーズのパッケージを提供し、多くの商品に採用されています。

日清製粉ウェルナは、簡便調理ニーズや環境負荷低減への関心の高まりを踏まえ、鍋も水も不要で、電子レンジだけで調理可能な生パスタの開発に業界でもいち早く取り組みました。パッケージの検討をする中でTOPPANが提供する「蒸できパウチ(R)」シリーズの「蒸でき スタンディングパウチ」に着目し、両社で仕様の工夫を重ね、「マ・マー レンジで2分 もちもち生パスタ」シリーズの上市が実現しました。

■ 本パッケージの特長

・常温保存で食品ロス削減に貢献

日清製粉ウェルナは、近年の環境負荷低減への関心の高まりを踏まえ、冷蔵・冷凍に頼らない生パスタの開発に取り組んでいます。本パッケージは、TOPPANが独自に開発した透明蒸着バリアフィルム「GL BARRIER」を使用しており、製造日から9ヶ月間の常温保存を実現しました。これにより、期限切れによる廃棄・食品ロスの削減や環境負荷の低減に貢献します。

・電子レンジ加熱による簡便・時短調理と、生パスタのもちもちとした食感を実現

TOPPANが提供する「蒸でき スタンディングパウチ」により、これまで手間のかかっていた生パスタを茹でる工程を電子レンジ2分での簡便・時短調理に置き換えることができます。

また、麺の水分量や太さと、包装後の殺菌条件を精密に調整することで、生パスタ特有のコシやもちもちとした食感を損なわずに調理可能です。

「マ・マー レンジで2分 もちもち生パスタ」パッケージ

■ TOPPANグループのサステナブルブランド「SMARTS(TM)」について

「SMARTS(TM)」は、パッケージを起点としたTOPPANグループのサステナブルブランドです。パッケージで培った技術・ノウハウに、マーケティング・DX・BPOなどのリソースを掛け合わせ、バリューチェーンに沿った最適な選択肢を提供します。TOPPANは、「SMARTS(TM)」が持つ多彩なソリューションで、ステークホルダーの皆さまとともに持続可能な社会の実現に貢献します。

URL ： https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/sustainability/(https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/sustainability/)

※1 木下賞

公益社団法人 日本包装技術協会（JPI）が主催し、JPI第2代会長である故木下又三郎氏の包装界に対する功績を記念して設定された表彰制度です。本賞は、包装技術の研究・開発に顕著な業績をあげたものや、包装の合理化・改善・向上に顕著な業績をあげたものに与えられます。

※2 GL BARRIER

「GL BARRIER」はTOPPANが開発した優れたバリア性能を持つ透明蒸着バリアフィルムの総称です。独自のコーティング層と高品質な蒸着層を組み合わせた多層構造で、安定したバリア性能を発揮します。また多くの優れた特性が高い評価を受け、食品から医療・医薬、産業資材に至る幅広い分野で採用されています。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上