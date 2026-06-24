『夏目友人帳』より、夏目貴志やニャンコ先生の描き下ろしイラストを使用した新商品が6月27日発売！ アニメイトでは、特典「ブロマイド」がもらえるフェアを同日より開催!!
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=118
株式会社アニメイトは、『夏目友人帳』の新商品を2026年6月27日から販売いたします。また、同日より「TVアニメ『夏目友人帳』 夏目貴志くん誕生日フェア2026」を開催いたします。
新商品には、ニャンコ先生とともにかき氷やスイカといった夏らしい食べ物を楽しむ、夏目貴志、田沼要、名取周一、的場静司の描き下ろしイラストを使用。そのほかにも、アニメの場面写をデザインしたものや、ニャンコ先生だけをフィーチャーしたものなど、さまざまなアイテムをラインナップしています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販にて、6月27日～7月20日まで「TVアニメ『夏目友人帳』 夏目貴志くん誕生日フェア2026」を開催。さらに！池袋本店5Fサテライトスペースでは、オンリーショップ（展示）を行います！期間中、TVアニメ『夏目友人帳』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「ブロマイド（全4種）」をプレゼントいたします。新商品とあわせてチェックしてみてください！
■商品情報
△クリアファイル
クリアファイル
発売日：2026年6月27日
価格：各440円（税込）
種類：4種
△キャラバッジコレクション
キャラバッジコレクション
発売日：2026年6月27日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（8パック入り）3,520円（税込）
種類：全8種
△ノーブルアートコレクション
ノーブルアートコレクション
発売日：2026年6月27日
価格：1パック770円（税込）
1BOX（8パック入り）6,160円（税込）
種類：全8種
△ニャンコ先生アクリルスタンド
ニャンコ先生アクリルスタンド
発売日：2026年6月27日
価格：各1,100円（税込）
種類：3種
△ニャンコ先生前髪クリップ
ニャンコ先生前髪クリップ
発売日：2026年6月27日
価格：各990円（税込）
種類：2種
このほかにも、多数の新商品が発売！
■開催概要
TVアニメ『夏目友人帳』 夏目貴志くん誕生日フェア2026
開催期間：2026年6月27日～7月20日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、TVアニメ『夏目友人帳』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）ごと、または書籍、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点ごとに、特典を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ブロマイド（全4種）
※特典はお選びいただけません。
TVアニメ『夏目友人帳』 夏目貴志くん誕生日オンリーショップ2026
開催期間：2026年6月27日～7月12日
開催場所：池袋本店5Fサテライトスペース
開催内容：スタンディパネル、場面写の展示など
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会
■関連URL
『夏目友人帳』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=118)
TVアニメ『夏目友人帳』 夏目貴志くん誕生日フェア2026(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115282)
TVアニメ『夏目友人帳』 夏目貴志くん誕生日オンリーショップ2026(https://www.animate.co.jp/onlyshop/41915/)
『夏目友人帳』公式ポータルサイト(https://www.natsume-anime.jp/)
■『夏目友人帳』とは
「月刊LaLa」（白泉社）にて連載中の、緑川ゆき先生による人と妖（あやかし）との切なくもあたたかい交流を描いた漫画です。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1,900万部を突破、TVアニメは現在第七期まで放送されており、長く愛され続けている作品です。