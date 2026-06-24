無料オンラインセミナー「メールの信頼性&開封率向上のための最新メールマーケ手法『BIMI』とは？」7月7日（火）開催のお知らせ

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、メールの受信トレイにブランドロゴを表示させる最新メールマーケ手法「BIMI」をテーマにしたオンラインセミナーを2026年7月7日（火）に開催いたします。BIMIは、なりすまし・フィッシング攻撃への対策として有効であり、企業が送信するメールの信頼性とブランドの視認性を高める手段として関心が高まっています。本セミナーではBIMIの基本を30分でわかりやすく解説いたします。

▼お申込みはこちら

https://us06web.zoom.us/webinar/register/3517791529439/WN_rYIosl4hQGenhJp4481Qng

※本セミナーにおける個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください

https://contact.webcas.jp/form/pub/wow-world/wow_personaldata

■本セミナーについて

近年、なりすましやフィッシング攻撃などのメールセキュリティ脅威が増加する中、企業が送信するメールの信頼性とブランドの視認性を高める手段として、「BIMI（ビミ：Brand Indicators for Message Identification）」導入への関心が高まっています。メール配信システム「WEBCAS e-mail」を提供する当社にも、「BIMIについて知りたい」「BIMIの設定支援をしてほしい」というご相談をお寄せいただくケースが増えています。

BIMIとはDMARC（※）によって確認されたメールに企業のブランドロゴを表示させる認証技術です。

BIMIは「受信者が安心してメールを開ける環境」を実現し、なりすまし・フィッシング攻撃への対策として有効でありながら、ブランド信頼性&開封率向上にもつながる手段といえます。特にメール配信が売上や顧客関係強化に強く結びつく企業にとって、BIMIは「メールセキュリティ強化」「ブランド信頼性の向上」の両方の観点において非常に有効で価値があります。

そこで本セミナーでは、「メールマーケティングでブランド認知度を上げる方法や、有効ななりすまし対策を探している」という方のために、BIMIの基本を30分でわかりやすく解説。「BIMIの導入で何が期待できるのか」「なぜBIMIが必要なのか」などを丁寧にご紹介いたします。

BIMIの導入を検討されている場合はもちろん、「まずはBIMIに関する知識を得たい」という場合にもお役立ていただけるセミナーです。

★こんな方におすすめです

・メール配信におけるなりすまし対策の方法を探している、もしくは強化したい方

・受信者にメールを安心して読んでもらいたい方

・メルマガ開封率やブランド認知度を上げるためにできることを探している方

・BIMIの導入にあたり、情報を整理したい方

※DMARC（ディーマーク：Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance）：メールに表示された送信元（ヘッダーFrom）ドメインから”正規に送信されたメールであるかどうか”を認証する、送信ドメイン認証技術

▼お申込みはこちら

https://us06web.zoom.us/webinar/register/3517791529439/WN_rYIosl4hQGenhJp4481Qng

※本セミナーにおける個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください

https://contact.webcas.jp/form/pub/wow-world/wow_personaldata(https://contact.webcas.jp/form/pub/wow-world/wow_personaldata)

セミナー概要

「メールの信頼性&開封率向上のための最新メールマーケ手法『BIMI』とは？

～受信トレイでのブランドロゴ表示で、なりすましやフィッシング攻撃を防止！～」

【日時】2026年7月7日（火）14:00～14:30

【参加費】無料

【形式】オンライン開催（Zoom）

【参加方法】 以下ページよりお申し込みください

https://us06web.zoom.us/webinar/register/3517791529439/WN_rYIosl4hQGenhJp4481Qng

※本セミナーにおける個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください

https://contact.webcas.jp/form/pub/wow-world/wow_personaldata

【主催】株式会社WOW WORLD

※同業他社の方にはご参加をご遠慮いただいております

登壇者紹介

株式会社WOW WORLD

シニアコンサルタント Ito

※プログラム並びに登壇者は主催者により予告なく変更される場合があります。

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。



主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

設立：1995年4月

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

資本金：1億円

URL：https://www.wow-world.co.jp