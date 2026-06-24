『羅小黒戦記』の描き下ろしイラスト 飲茶ver. トレーディングゆらゆらアクリルスタンドなどの再販を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『羅小黒戦記』の商品8種の再販を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『羅小黒戦記』の商品の再販を6月18日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2110?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろしイラスト 飲茶ver. トレーディングゆらゆらアクリルスタンド

シャオヘイ、シャオヘイ（猫）、ムゲン、フーシー、シューファイ、ロジュ、シュイ、ナタの描き下ろしイラストがゆらゆら動くアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろしイラスト シャオヘイ(猫) B 飲茶ver. ゆらゆらアクリルスタンド 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全８種

サイズ：本体：（約）61×60mm 台座：（約）27×57mm 厚み：3mm

付属 ：マルカン(銀色)

素材 ：アクリル

▼描き下ろしイラスト シャオヘイ（猫） 飲茶ver. 刺繍キャップ

シャオヘイ（猫）の描き下ろしイラストの刺繍が施されたキャップに仕上げました。

カジュアルタイプのシンプルなフォルムで、コーディネートのアクセントとしてお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \6,050(税込)

種類 ：全2種(シャオヘイ（猫） A、シャオヘイ（猫） B)

サイズ：頭周り：（約）57～62cm

素材 ：綿100％

▼描き下ろしイラスト シャオヘイ（猫） 飲茶ver. BIGジップトートバッグ

シャオヘイ（猫）の描き下ろしイラストをBIGなジップトートバッグに仕上げました。

厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。

イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種(シャオヘイ（猫） A、シャオヘイ（猫） B)

サイズ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm

素材 ：綿100％

▼描き下ろしイラスト 飲茶ver. 1ポケットパスケース

※画像は「描き下ろしイラスト シャオヘイ 飲茶ver. 1ポケットパスケース」を使用しております。

各キャラクターの描き下ろしイラストを1ポケットパスケースに仕上げました。

社員証や名刺を入れるのに最適なクリア窓付き1ポケットタイプで、便利なリールストラップ付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全9種(シャオヘイ、シャオヘイ（猫） A、シャオヘイ（猫） B、ムゲン、フーシー、シューファイ、ロジュ、シュイ、ナタ)

サイズ：（約）10.3×7.1cm

素材 ：合成皮革

▼描き下ろしイラスト 飲茶ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろしイラスト シャオヘイ 飲茶ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターの描き下ろしイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全9種(シャオヘイ、シャオヘイ（猫） A、シャオヘイ（猫） B、ムゲン、フーシー、シューファイ、ロジュ、シュイ、ナタ)

サイズ ：本体：（約）9.7×7.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

付属パーツ：（約）8.4×8cm

台座 ：（約）4.1×8.5cm

素材 ：アクリル

▼描き下ろしイラスト 飲茶ver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろしイラスト シャオヘイ 飲茶ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

各キャラクターの描き下ろしイラストをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全9種(シャオヘイ、シャオヘイ（猫） A、シャオヘイ（猫） B、ムゲン、フーシー、シューファイ、ロジュ、シュイ、ナタ)

サイズ：（約）98×92mm 厚み：3mm

付属 ：ナスカン(金色)

素材 ：アクリル

▼描き下ろしイラスト 飲茶ver. BIG缶バッジ

※画像は「描き下ろしイラスト シャオヘイ 飲茶ver. BIG缶バッジ」を使用しております。

各キャラクターの描き下ろしイラストをBIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※商品の特性上、背面のパーツを強く引っ張った場合、パーツが外れてしまう可能性がございます。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全9種(シャオヘイ、シャオヘイ（猫） A、シャオヘイ（猫） B、ムゲン、フーシー、シューファイ、ロジュ、シュイ、ナタ)

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろしイラスト 飲茶ver. クリアファイル

※画像は「描き下ろしイラスト シャオヘイ 飲茶ver. クリアファイル」を使用しております。

各キャラクターの描き下ろしイラストをクリアファイルに仕上げました。

書類整理に使ったり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全9種(シャオヘイ、シャオヘイ（猫） A、シャオヘイ（猫） B、ムゲン、フーシー、シューファイ、ロジュ、シュイ、ナタ)

サイズ：A4

素材 ：PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2110?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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