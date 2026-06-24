シンガポール航空とマレーシア航空、新たな共同運賃の導入により戦略的事業提携を開始

シンガポール航空

シンガポール航空（本社：シンガポール、CEO：ゴー・チュン・ポン）とマレーシア航空（本社：クアラルンプール、CEO：ナサルディン・A・バカール）は、当局の認可を経て2026年1月に正式締結した戦略的事業提携の第一歩として、シンガポールとクアラルンプール間における共同運賃商品の販売を開始します。

今回の新たな共同運賃の導入は、両社がこれまで築いてきたコードシェア提携をさらに発展させるものです。これにより、両航空会社はこれら2つの首都間を結ぶフライトにおいて、より多様な運賃の選択肢をお客様に提供しながら、両社のネットワークを活用することで利便性の高い接続環境をお届けすることが可能となります。



また、シンガポール航空とマレーシア航空は、ラウンジの相互利用、フライトスケジュールの調整、法人向け共同旅行手配の導入など、お客様の利便性を高めるさらなる特典の段階的な導入に向けても取り組んでいます。これらの取り組みは、両社間の商業的協業の深化を反映したものであり、マレーシア、シンガポール、そして広く周辺地域におけるネットワーク接続性を向上させるという共通のコミットメントを示すものです。

マレーシア・アビエーション・グループ 航空事業部門CEOブライアン・フーン氏は次のように述べています。

「シンガポール航空とのこの事業提携は、当社の商業的協業の拡大における重要な節目となります。共同運賃商品を導入することで、お客様にさらに多くの選択肢と柔軟性、そしてよりシームレスな渡航体験を提供できるようになります。また、この協業関係は双方のネットワークのより深い統合への基盤を築くものであり、最終的にはレジャー、ビジネス双方のお客様にメリットをもたらすものと考えています」

シンガポール航空 CCO リー・リクシンは次のように述べています。

「マレーシア航空との共同運賃商品の導入により、シンガポール-クアラルンプール間をご利用になるお客様に幅広い選択肢を提供し、さらに柔軟性と快適性をお届けできるようになります。私たちは今後も協業関係を深め、双方の強みを融合させることで、両航空会社の商品・サービスを強化し、お客様にさらなる価値を提供してまいります。同時に、シンガポールとマレーシアの間で長年培われてきた人と人とのつながりや貿易関係をさらに強固なものにしてまいります」

2019年10月に事業提携協定に調印して以来、シンガポール航空とマレーシア航空は段階的に協業関係を拡大し、お客様に優れた接続性とより多くの選択肢を提供してきました。現在、両社はマレーシア、シンガポール、欧州、南アフリカを結ぶ路線でコードシェア便を運航しています。さらに、2024年2月には双方のマイレージプログラムである「クリスフライヤー」と「エンリッチ」の間でマイル・ポイントの相互獲得および特典航空券への交換を開始し、会員の皆様は両社が運航する対象フライトでマイルやポイントを獲得、利用できるようになっています。

シンガポール航空について

シンガポール航空グループは、マラヤンエアウェイズ・リミテッドを前身に1947年に設立しました。その後、マレーシアエアウェイズ・リミテッド、さらにマレーシア・シンガポール航空（MSA）に社名を変更。1972年には、MSAがシンガポール航空とマレーシア航空に分離しました。当初は保有機10機で18か国22都市に運航をしていましたが、現在は世界的なインターナショナルエアライングループに成長しました。シンガポール航空は、そのブランドの果たすべき役割として3つの柱である「Service Excellence」、「Product Leadership」、「Network Connectivity」の向上に継続的に取り組んでいます。 シンガポール航空は世界で最も多くの賞を受賞している航空会社です。詳細はシンガポール航空公式ホームページ（singaporeair.com(https://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/home#/book/bookflight)）をご覧ください。

マレーシア航空について

マレーシア航空はマレーシアのナショナルキャリアであり、マレーシア国内線および国際線において、プレミアムなフルサービスを提供しています。アジア、そしてその先へと繋がるゲートウェイとして、マレーシアの多彩な文化と伝統に彩られた思い出に残る旅を、1日最大4万人のお客様に提供しています。マレーシア航空は、同国の豊かな伝統、文化、そして食文化を体現しており、あらゆる接点においてマレーシア独自の「マレーシアン・ホスピタリティ」を通じて、比類なき体験をお届けします。

2015年9月より、マレーシア航空（Malaysia Airlines Berhad）により所有・運営されています。同社は、世界各地のお客様の航空旅行ニーズに応えるため、航空事業およびライフスタイル・トラベル関連の多様なサービスを展開するグローバルな航空グループ、マレーシア・アビエーション・グループ（MAG）の一員です。



また、航空アライアンス「oneworld(R)（ワンワールド）」の加盟航空会社として、世界170の国・地域、900以上の目的地への充実したネットワークを提供しています。詳細は、マレーシア航空公式ウェブサイト（www.malaysiaairlines.com(http://www.malaysiaairlines.com/)）をご覧ください。また、マレーシア航空アプリでは、最新のキャンペーン情報をいつでも手軽にご確認いただけます。