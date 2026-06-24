アンカー神戸　8例目となる海外機関とのMOUを締結へ　7月15日に台湾新経済連盟（NEAT）とイベントを開催

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するＡＮＣＨＯＲ ＫＯＢＥ（アンカー神戸、以下アンカー）は、8例目となる海外機関との基本合意書（ＭＯＵ）を締結します。台湾のスタートアップやIT企業など約100社で構成され、産業界のDXや国際協力を推進する経済団体である台湾新経済連盟（NEAT）と、相互のスタートアップ支援、イノベーション創出などを目的にＭＯＵの締結式を行います。

アンカーは25年度からこれまで、韓国、台湾の共創施設やスタートアップ支援組織計七つとＭＯＵを締結してきました。これらの施設、組織とは、スタートアップ育成や海外進出の支援、それぞれ関係する企業のビジネスマッチング、イベント共催などで連携していきます。

■これまでのＭＯＵ締結先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6053/table/337_1_14fac22558771608371135aaabf87d82.jpg?v=202606241152 ]

■これまでの海外連携イベント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6053/table/337_2_a7edcfabec32748388a683185b7c363b.jpg?v=202606241152 ]

■今後のイベント予定

◎台北市 バイオメディカル系スタートアップピッチ 交流イベント

日時：7月1日（水）10:00-11:30

主催：StartUP@Taipei、アンカー

共催：BIG Impact

後援：公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

概要：台北発のバイオメディカル系スタートアップを神戸に迎え、台湾と日本のビジネス交流イベン トを開催する

◎台湾新経済連盟-アンカー神戸 MOU締結・交流イベント

日時：7月15日（水）14:00-17:00

主催：台湾新経済連盟、アンカー

概要：台湾新経済連盟とMOUを締結し、台湾スタートアップによるピッチ、日本企業も含めたラウン ドテーブルセッションを実施する

◎桃園スタートアップ博覧会

日程：2026年8月5日（水）～ 8月6日（木）

会場：桃園会展中心（Taoyuan Convention and Exhibition Center）

概要：桃園市政府青年事務局とのMOU締結を受け、アンカー、アンカー会員企業、神戸市とともに出展を予定

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com