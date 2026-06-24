アンカー神戸　8例目となる海外機関とのMOUを締結へ　7月15日に台湾新経済連盟（NEAT）とイベントを開催

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株式会社 神戸新聞社

　株式会社神戸新聞社が運営するＡＮＣＨＯＲ ＫＯＢＥ（アンカー神戸、以下アンカー）は、8例目となる海外機関との基本合意書（ＭＯＵ）を締結します。台湾のスタートアップやIT企業など約100社で構成され、産業界のDXや国際協力を推進する経済団体である台湾新経済連盟（NEAT）と、相互のスタートアップ支援、イノベーション創出などを目的にＭＯＵの締結式を行います。



　アンカーは25年度からこれまで、韓国、台湾の共創施設やスタートアップ支援組織計七つとＭＯＵを締結してきました。これらの施設、組織とは、スタートアップ育成や海外進出の支援、それぞれ関係する企業のビジネスマッチング、イベント共催などで連携していきます。



■これまでのＭＯＵ締結先


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6053/table/337_1_14fac22558771608371135aaabf87d82.jpg?v=202606241152 ]

■これまでの海外連携イベント


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6053/table/337_2_a7edcfabec32748388a683185b7c363b.jpg?v=202606241152 ]

■今後のイベント予定


◎台北市 バイオメディカル系スタートアップピッチ 交流イベント


　日時：7月1日（水）10:00-11:30


　主催：StartUP@Taipei、アンカー


　共催：BIG Impact


　後援：公益財団法人神戸医療産業都市推進機構


　概要：台北発のバイオメディカル系スタートアップを神戸に迎え、台湾と日本のビジネス交流イベン　　トを開催する



◎台湾新経済連盟-アンカー神戸 MOU締結・交流イベント


　日時：7月15日（水）14:00-17:00


　主催：台湾新経済連盟、アンカー


　概要：台湾新経済連盟とMOUを締結し、台湾スタートアップによるピッチ、日本企業も含めたラウン　　ドテーブルセッションを実施する



◎桃園スタートアップ博覧会


　日程：2026年8月5日（水）～ 8月6日（木）


　会場：桃園会展中心（Taoyuan Convention and Exhibition Center）


　概要：桃園市政府青年事務局とのMOU締結を受け、アンカー、アンカー会員企業、神戸市とともに出展を予定



【アンカー神戸】





2021年４月26日オープン


開設、施設整備：神戸市


運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体


会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。


月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）


法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）


イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。


アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。


■アンカー公式サイト　


https://anchorkobe.com/



〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階


TEL (078) 325 - 1414　EMAIL: contact@anchorkobe.com