株式会社アクティバリューズ、富士通ホテル業向けセミナーに登壇

株式会社アクティバリューズ

株式会社アクティバリューズ（本社：東京都渋谷区）は、2026年6月30日（火）に富士通株式会社主催、株式会社リクルート・株式会社ナビット・株式会社アクティバリューズ共催で開催される富士通ホテル業向けセミナーに登壇いたします。

近年、宿泊業界はインバウンド需要の拡大を背景に活況を呈する一方、人手不足や業務負荷の増大への対応が大きな課題となっています。また、PMSをはじめとする各種システムの活用が進む中で、問い合わせ対応、館内案内、宿泊予約、レストラン予約、顧客管理などがそれぞれ別のシステムで管理されており、情報の分断が大きな課題となっています。

本セミナーでは、富士通株式会社より富士通PMSの最新動向や今後の展望について紹介するほか、API連携によって実現する業務効率化や顧客体験向上の事例を各社よりご紹介します。また、宿泊事業者が活用できる助成金・補助金情報についても解説します。

セミナー詳細・参加申し込み :https://talkappi.com/seminar/

■ アクティバリューズ講演内容

「PMSと連携した“つながる”オペレーションの実現」

アクティバリューズは第2部にて、予約情報、サービス利用情報、館内案内、問い合わせ対応など、宿泊施設内に分散する情報をPMSと連携して活用することで実現する、旅マエ・旅ナカ・旅アトを通じたシームレスな顧客体験と業務効率化の取り組みをご紹介します。

【ご紹介予定内容】

- 旅行アプリ「VERY」とPMS連携による事前チェックイン／チェックアウト- PMS連携した「talkappi CHATBOT」による予約確認対応- PMSと連携して活用することで実現した業務効率化と顧客体験向上

※富士通製のPMSに限らずご利用いただける機能をご紹介します。

※連携可能なPMSの詳細については個別にお問い合わせください。

■ セミナー概要

機能詳細・対象PMSに関するお問い合わせ :https://talkappi.com/contact/- 日時：2026年6月30日（火）13:30～14:40※お申込期間 2026年6月29日(月)17:00まで- 開催形式：オンライン開催 ※Zoomを利用して行います。- 参加費：無料- 定員：100名- 主催：富士通株式会社- 共催：株式会社リクルート、株式会社ナビット、株式会社アクティバリューズ▼ プログラム

第1部：APIの標準実装などこれからの富士通のPMS（富士通株式会社）

第2部：API連携事例 旅マエ、旅ナカ、旅アトシステム（株式会社アクティバリューズ）

第3部：API連携事例 レベニューマジメントシステム（株式会社リクルート）

第4部：今知っておきたい注目の助成金・補助金（株式会社ナビット）

▼ このような方におすすめ- PMSとのシステム連携で業務効率化と売上向上を実現したい方- 事前チェックイン／チェックアウトの仕組みを導入したい方- 宿泊施設で複数のシステムを利用していて、管理運用にお悩みをお持ちの方- 助成金や補助金を活用してDXを推進したい方

皆様のご参加をお待ちしております。

セミナー詳細・参加申し込み :https://talkappi.com/seminar/

【アクティバリューズ 会社概要】

会社名：株式会社アクティバリューズ

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目23－15 A-PLACE代々木9階

会社設立：2016年6月17日

代表取締役社長：陳 適

資本金：4億9,195万円（資本準備金を含む）

コーポレートサイト：https://activalues.com

サービスサイト：https://talkappi.com

アクティバリューズは2026年6月に刷新した「すべてが、つながりはじめる。」という新たなブランドメッセージ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000020288.html)のもと、単なる業務効率化にとどまらず、現場に蓄積される知見や接客経験を“資産”として活かすことで、顧客体験と施設運営の進化を支援しています。宿泊業界向けAI活用プラットフォーム「talkappi」の提供を通じて、宿泊施設内に分散している予約情報、館内案内、接客履歴、各種システムデータなどを横断的に統合・整理し、AIも活用しながら、一貫した接客と継続的な価値創出を実現します。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アクティバリューズ info@activalues.com 担当：徳地