『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の鹿目まどか プレミアムメタルプレートの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』の商品の受注を6月18日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/107,436,481,779,1682,1684,1862?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼鹿目まどか プレミアムメタルプレート

鹿目まどかのキオクイラストをメタルカードに仕上げました。

メタル板に特殊な加工技術を施すことにより、デザインを立体的に表現し、リッチな仕上がりとなっております。

本体はアクリル板に挟んで保護され、更にスタンド足も付属しているので、すぐに飾ることができます。

お部屋などに飾ってキャラクターとの特別な日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\16,500(税込)

サイズ：メタルカード：B8 アクリルプレート：（約）14.6×8.8cm

素材 ：ステンレス、アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/107,436,481,779,1682,1684,1862?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

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