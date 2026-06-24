【リーガロイヤルホテル広島】「動き出す浮世絵展」とのコラボレーション『カクテルやチケット付ランチの販売とレストラン優待を実施』

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）は、最上階33階「スカイダイニング リーガトップ」にて、今夏NTTクレドホールで開催されるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアム展覧会「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」（主催：広島テレビ、シーズライブ、一旗、テレビ愛知）とコラボレーションしたカクテル2種を2026年7月18日（土）～9月6日（日）までの期間限定で販売します。また、館内5つのレストランではチケット付ランチを販売するほか、鑑賞券（デジタルチケットを含む）をご提示のお客様対象に、館内直営レストランにて割引優待を実施します。

コラボレーションカクテル（イメージ）

【URL】https://www.rihga.co.jp/hiroshima/restaurant/fair_list/ugokidasuukiyoeten-collaboration-202607/

コラボレーションカクテルは、2つの浮世絵をモチーフに創作しました。『藍碧（らんぺき）』は、展覧会展示作品の中から、葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を表現したカクテル。グラス外側にスノースタイルで波を描き、日本の伝統色“ジャパンブルー”の藍色をイメージしました。広島県産の日本酒をベースに、ライチリキュールとグレープフルーツ、パイナップルを合わせ、やさしい甘みと爽やかさが広がる一杯です。『麗紅華（れいこうか）』は、江戸時代中期に流行した「美人画」を表現。クランベリーと梅酒で仕上げた深紅の一杯を、繊細なラインのシャンパングラスで和の美しさに重ねました。チェリーと木の芽を竹のピンで束ね、簪を思わせるあしらいに金箔を添え、優美さを演出。甘酸っぱい味わいが特徴です。

さらに、館内レストラン5店舗ではチケット付ランチをご提供するほか、鑑賞券（半券含む）をお持ちのお客様には、館内7店舗のレストランにてご飲食代より10%優待いたします（コラボレーションカクテルも対象）。

この夏は、展覧会とあわせて、リーガロイヤルホテル広島で思い出に残るひとときをお過ごしください。

★コラボレーションカクテル詳細

【販売期間】 2026年7月18日（土）～2026年9月6日（日）

15：00～23：00（ラストオーダー 22：30）

【場所】 33階 スカイダイニング リーガトップ

【内容】

『藍碧』（アルコール1,600円 / ノンアルコール1,400円） ※税金・サービス料を含みます。

『麗紅華』（アルコール1,600円 / ノンアルコール1,400円） ※税金・サービス料を含みます。

★チケット付ランチプラン詳細

【期間】 2026年7月18日（土）～2026年9月6日（日）

【料金】 6,200円～ ※店舗により料金が異なります。

【対象店舗】 ダイニング ルオーレ / 鉄板焼なにわ / チャイニーズダイニング リュウ / 日本料理 鯉城 / スカイダイニング リーガトップ

★レストラン優待詳細

【期間】2026年7月18日（土）～2026年9月6日（日）

【対象店舗】 ダイニング ルオーレ / 鉄板焼なにわ / チャイニーズダイニング リュウ / 寿司 旬菜 酒仙 / 日本料理 鯉城 / レストラン シャンボール / スカイダイニング リーガトップ

【優待内容】 鑑賞券（デジタルチケット含む）のご提示で飲食料金を10%割引（一部対象外メニューあり）

※鑑賞券1枚につき、1回のお会計に有効です。（対象限度額30万円 / 税金・サービス料別）

※割引対象外のメニューもございます。詳しくは係員までお問い合わせください。

- リーガロイヤルホテル広島について

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル広島

TEL：（082）228-5431（レストラン予約）

HP：https://www.rihga.co.jp/hiroshima

LINEアカウント：https://lin.ee/BN3eFz

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima

※料金は税金・サービス料を含みます。

※写真はイメージです。

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展覧会詳細

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」

【会期】 2026年7月18日（土）～9月6日（日）（会期中無休）

【開館時間】 10：00～18：00

※毎週金曜日、土曜日、8月11日（火）、12日（水）、13日（木）は20:00まで

※最終入場は閉場の30分前まで

【場所】 NTTクレドホール (広島市中区基町6-78)

【URL】 https://www.ukiyoeimmersiveart.com/hiroshima