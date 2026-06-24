金属部品の試作も量産も、キャステムで！ものづくりワールド東京　機械要素技術展に出展

株式会社キャステム

株式会社キャステム（本社：広島県福山市、代表取締役社長：戸田拓夫）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京 機械要素技術展」に出展いたします。



金型を用いる鋳造品やMIM部品の試作において、

「試作費用が高い」

「試作品と量産品で製法が変わってしまう」

「金型を起こす前に形状確認をしたい」



―そんなお悩みをお持ちではないですか？

会場では、金型不要で1個から製造できる「デジタルキャスト(R)」や、低コストでMIM試作が可能な「トライやる型」、量産に適したロストワックス精密鋳造など、試作から量産まで一貫対応する製造サービスをご紹介します。各製法のサンプル展示やプレゼンテーションに加え、金属部品づくりに関する個別相談も承ります。コストダウンやスムーズな量産移行につながる最適な製造方法をご提案します。

【出展情報】

ものづくりワールド東京 機械要素技術展

（https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html)）

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）

出展小間番号：東展示棟 E18-1

【出展のポイント】

■金型不要で１個から製造可能な鋳造サービス「デジタルキャスト(R)」をプレゼンでご紹介

30分ごとに実施するプレゼンテーションで、金型レス鋳造の仕組みや、試作開発・補修部品・治工具製作などへの活用例を解説します。



■MIMを金型費19万円で試作できる「トライやる型」の展示

微細・薄肉形状や複雑形状の金属部品を、小ロットから試作できる金型プランをご紹介します。



■高強度・軽量化を実現できるA6061／A7075アルミ鋳造品の展示

ロストワックス精密鋳造とデジタルキャスト(R)で使える高強度アルミ鋳造品のサンプルを展示

また、毎回ご好評をいただいている鋳造実演も実施いたします。

「お湯で溶ける」低融点合金で鋳造したノベルティをその場でプレゼントいたします。



設計・開発・調達・生産技術のご担当者様にもご興味をお持ちいただける内容となっております。

ぜひ、キャステムブースまでお越しください。

【試作から量産まで一貫対応！キャステムの素形材技術】

デジタルキャスト(R)

金型不要で1個から製造可能な鋳造サービスです。高い形状自由度と短納期を特長とし、試作開発や治工具、補修部品の製造に活用されています。納期短縮やコスト・工数の削減にも貢献します。

MIM（金属粉末射出成形）

微細・薄肉部品の製造を得意とする工法です。複雑形状を高精度に成形でき、医療機器や航空宇宙分野などで採用されています。キャステムでは、3つの金型プラン（19万円～）をご用意し、小ロット向けの低コスト金型「トライやる型」による試作にも対応します。

ロストワックス精密鋳造

複雑三次元形状の精密部品の量産を得意とする工法です。キャステムのロストワックス精密鋳造は一般産業分野で国内トップクラスのシェアを有しています。一体成形による部品点数削減や軽量化を実現し、高強度アルミ材A6061／A7075などを含む約90鋼種に対応しています。

【事前登録、ご相談】

事前登録の上ご来場いただくと、当日の入場がスムーズになります。下記ボタンからご登録ください。

事前登録 :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1691039142170782-IIA

ご相談内容があらかじめ決まっている場合は、当社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

問い合わせ先：https://www.castem.co.jp/contact/

【株式会社キャステムについて】

株式会社キャステムは、ロストワックス精密鋳造、MIMなどの技術を駆使し、試作から量産まで一貫対応する精密金属部品のプロフェッショナルです。1970年の設立以降、工作機械・半導体・航空宇宙・医療機器など幅広い産業向けに精密金属部品を製造・販売しています。近年は3Dプリンターを使った新鋳造法「デジタルキャスト(R)」や、3ⅮフィギュアなどのOEM商品、オリジナル商品作りにも力を入れています。フィリピン、タイ、ベトナム、コロンビア、アメリカに生産拠点を設け事業展開しています。

公式サイト：https://www.castem.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社キャステム 経営企画室：松尾

TEL：084-955-2475

E-mail:koho@castem.co.jp