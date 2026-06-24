ベストセラー作家・森沢明夫の爆笑エッセイがいきなり文庫化『となりの筋トレ 小説家は見た！ ジムの愉快な日々』
株式会社 飛鳥新社（本社：東京都千代田区）は、人気小説家・森沢明夫の『となりの筋トレ』を、2026年6月24日に発売いたしました。
『となりの筋トレ』（著・森沢明夫 飛鳥新社）
疲れた毎日に最高な「心のプロテイン」となるエッセイ！
【内容紹介】
ジャグリングする筋トレ兄さん、風呂で滝行するおじさまなど、小説家・森沢明夫がスポーツクラブで遭遇した、ツッコミどころ満載の「おかしな隣人たち」と自らのトレーニングの日々を描く爆笑エッセイ。
【目次】
I
ぼくが「書く闘家」になったワケ／人類みな兄弟な人々／
ジムを発電所にせよ／使える筋肉、使えない筋肉？／
まさかの人生の転機／真っ白に燃え尽きちまった／
失くしたひらめき／ジムに通い続ける秘訣／
ポカ～ンなおじさん／先輩の筋肉ヤバイっす！／
カネ男くんの理論／スタッフの苦悩／
ジムならではのショー／嗚呼、全身タイツなおじさま／
ぼくは「ただ者」じゃない？／不可抗力ダイエット／
季節外れのゾゾゾな話／左右の靴下は同じ色？／
早口な人の言動はおもしろい／上腕の筋肉に泣いた日／
お風呂で真冬の滝行／筋トレを休めない病／
筋トレ応援団にハマる／ぎっくり首に御用心／
左腕だけひ弱になっちゃった／また休館日に行っちゃった／
II
ロッカールームで菊の花が満開／やたら風変わりな出会い系／
汗かきナルシスト／ジムのテレビに御用心／
ぼくは、さっか選手／「貯筋」が減っちゃう／ジムに広まったデマ／
ぼくはコマ男くん？／嬉し恥ずかしレンタルウェア／
となりの筋肉は太いの法則／過去の栄光にすがりたい男／
トレーニングの名前が変だよ／幸せの重さ、不幸の重さ／
怪我にそなえて「貯筋」をしよう／穴があったら隠したい／
ゆる～い人たちが憎めない／天国ジジイと行水ジジイ／
ホワイト・ヘッド・Ｊのスパッツ／チョコボール三個分のアレ／
グッドバイからはじめよう／キレてるっ、キレてるっ！／
Ｗの鼻血の悲劇／筆と筋肉のジレンマ／
筋肉痛フェチにも色々あるの／ジムに行ってはいけない日／
ポールの上で見る夢は？／損をするジムからの帰宅／
スプラッター事件簿／続・スプラッター事件簿／
III
恥骨って名前、どうよ？／悪魔のささやき／
ストーカーじゃないのよ／英会話が苦手です／
筋トレ仲間とあるある♪／作家が筋トレする理由は？／
プロテインか、病院か？／筋トレにもリズムを！／
ロッキーになってバーニング／鏡越しに目が合う人／
順番の様式美について／なんて春だっ！（前編）／
なんて春だっ！（後編）／どっこいしょ爺さん／
ジムのエアコンが壊れると／いつかマグロに勝つために／
哀しき浮き輪メイト／となりの会話にドッキドキ♪／
言っていいこと、悪いこと／睡眠不足とヨガ／
忘れられない人がいます／スーパースローの恐怖／
ももひきおじさん（出会い編）／真性のドＭは、あなた！／
じいさんのラマーズ法／開脚パッカーン！／寝返りでパキンッ！／
新型コロナで踏みつけ筋トレ／哀愁の貧乏ダンベル／
IV
電気ウナギになりたい／靴のソールがベロリンチョ／
顔に小さなブラジャーを？／大御所から初心者へ／
きっと笑える癖がある／月が白くてスミマセン／
頭髪専用とシールが貼られたアレ／更衣室のアーティスト／
マニアな筋トレ小説が映画化／他人の中指を笑うな／
呪われた左足／ジムにおけるトイレの問題／
時代はモクヨク／ロッカーキーの呪い／
脇毛はアシンメトリーに／トーマスさんがやってくる／
二〇二二年は呪われた一年だった？／ちがう、そうじゃな～い！／
頭をぶつけるオトコたち／プールを覗く怪しい影が…／
ドン引き！ エア・リバース男／二五年通ったジムが閉鎖（涙）／
新たなジムへの移籍決定！／気まずすぎる音漏れ事件／
ぼくは脱げるアイドルだった!? ／深夜のジムに現れた仏像／
風俗の客引きに翻弄される夜／ゾクッとする深夜のジム／
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【著者プロフィール】
森沢明夫（もりさわ・あきお）
1969年千葉県生まれ、早稲田大学卒業。2007年『海を抱いたビー玉』で小説家デビュー。『津軽百年食堂』『虹の岬の喫茶店』『夏美のホタル』『癒し屋キリコの約束』『おいしくて泣くとき』『あおぞらビール』など、映画化・TVドラマ化された作品多数。近著に『本が紡いだ五つの奇跡』『ロールキャベツ』『さやかの寿司』『桜が散っても』『ハレーション』等がある。
【書誌情報】
『となりの筋トレ』
本体価格864円＋税（定価950円）
2026年6月24日より順次発売
【出版社情報】
株式会社 飛鳥新社
所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F
■飛鳥新社ホームページ
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