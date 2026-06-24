ベストセラー作家・森沢明夫の爆笑エッセイがいきなり文庫化『となりの筋トレ 小説家は見た！ ジムの愉快な日々』

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株式会社飛鳥新社

株式会社 飛鳥新社（本社：東京都千代田区）は、人気小説家・森沢明夫の『となりの筋トレ』を、2026年6月24日に発売いたしました。




『となりの筋トレ』（著・森沢明夫　飛鳥新社）

疲れた毎日に最高な「心のプロテイン」となるエッセイ！


【内容紹介】


ジャグリングする筋トレ兄さん、風呂で滝行するおじさまなど、小説家・森沢明夫がスポーツクラブで遭遇した、ツッコミどころ満載の「おかしな隣人たち」と自らのトレーニングの日々を描く爆笑エッセイ。


【目次】


I　


ぼくが「書く闘家」になったワケ／人類みな兄弟な人々／


ジムを発電所にせよ／使える筋肉、使えない筋肉？／


まさかの人生の転機／真っ白に燃え尽きちまった／


失くしたひらめき／ジムに通い続ける秘訣／


ポカ～ンなおじさん／先輩の筋肉ヤバイっす！／


カネ男くんの理論／スタッフの苦悩／


ジムならではのショー／嗚呼、全身タイツなおじさま／


ぼくは「ただ者」じゃない？／不可抗力ダイエット／


季節外れのゾゾゾな話／左右の靴下は同じ色？／


早口な人の言動はおもしろい／上腕の筋肉に泣いた日／


お風呂で真冬の滝行／筋トレを休めない病／


筋トレ応援団にハマる／ぎっくり首に御用心／


左腕だけひ弱になっちゃった／また休館日に行っちゃった／


II


ロッカールームで菊の花が満開／やたら風変わりな出会い系／


汗かきナルシスト／ジムのテレビに御用心／


ぼくは、さっか選手／「貯筋」が減っちゃう／ジムに広まったデマ／


ぼくはコマ男くん？／嬉し恥ずかしレンタルウェア／


となりの筋肉は太いの法則／過去の栄光にすがりたい男／


トレーニングの名前が変だよ／幸せの重さ、不幸の重さ／


怪我にそなえて「貯筋」をしよう／穴があったら隠したい／


ゆる～い人たちが憎めない／天国ジジイと行水ジジイ／


ホワイト・ヘッド・Ｊのスパッツ／チョコボール三個分のアレ／


グッドバイからはじめよう／キレてるっ、キレてるっ！／


Ｗの鼻血の悲劇／筆と筋肉のジレンマ／


筋肉痛フェチにも色々あるの／ジムに行ってはいけない日／


ポールの上で見る夢は？／損をするジムからの帰宅／


スプラッター事件簿／続・スプラッター事件簿／


III


恥骨って名前、どうよ？／悪魔のささやき／


ストーカーじゃないのよ／英会話が苦手です／


筋トレ仲間とあるある♪／作家が筋トレする理由は？／


プロテインか、病院か？／筋トレにもリズムを！／


ロッキーになってバーニング／鏡越しに目が合う人／


順番の様式美について／なんて春だっ！（前編）／


なんて春だっ！（後編）／どっこいしょ爺さん／


ジムのエアコンが壊れると／いつかマグロに勝つために／


哀しき浮き輪メイト／となりの会話にドッキドキ♪／


言っていいこと、悪いこと／睡眠不足とヨガ／


忘れられない人がいます／スーパースローの恐怖／


ももひきおじさん（出会い編）／真性のドＭは、あなた！／


じいさんのラマーズ法／開脚パッカーン！／寝返りでパキンッ！／


新型コロナで踏みつけ筋トレ／哀愁の貧乏ダンベル／


IV


電気ウナギになりたい／靴のソールがベロリンチョ／


顔に小さなブラジャーを？／大御所から初心者へ／


きっと笑える癖がある／月が白くてスミマセン／


頭髪専用とシールが貼られたアレ／更衣室のアーティスト／


マニアな筋トレ小説が映画化／他人の中指を笑うな／


呪われた左足／ジムにおけるトイレの問題／


時代はモクヨク／ロッカーキーの呪い／


脇毛はアシンメトリーに／トーマスさんがやってくる／


二〇二二年は呪われた一年だった？／ちがう、そうじゃな～い！／


頭をぶつけるオトコたち／プールを覗く怪しい影が…／


ドン引き！　エア・リバース男／二五年通ったジムが閉鎖（涙）／


新たなジムへの移籍決定！／気まずすぎる音漏れ事件／


ぼくは脱げるアイドルだった!? ／深夜のジムに現れた仏像／


風俗の客引きに翻弄される夜／ゾクッとする深夜のジム／





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【著者プロフィール】


森沢明夫（もりさわ・あきお）


1969年千葉県生まれ、早稲田大学卒業。2007年『海を抱いたビー玉』で小説家デビュー。『津軽百年食堂』『虹の岬の喫茶店』『夏美のホタル』『癒し屋キリコの約束』『おいしくて泣くとき』『あおぞらビール』など、映画化・TVドラマ化された作品多数。近著に『本が紡いだ五つの奇跡』『ロールキャベツ』『さやかの寿司』『桜が散っても』『ハレーション』等がある。


【書誌情報】


『となりの筋トレ』


本体価格864円＋税（定価950円）


2026年6月24日より順次発売



【出版社情報】


株式会社 飛鳥新社


所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F


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