ベストセラー作家・森沢明夫の爆笑エッセイがいきなり文庫化『となりの筋トレ 小説家は見た！ ジムの愉快な日々』

株式会社飛鳥新社

株式会社 飛鳥新社（本社：東京都千代田区）は、人気小説家・森沢明夫の『となりの筋トレ』を、2026年6月24日に発売いたしました。

『となりの筋トレ』（著・森沢明夫 飛鳥新社）

疲れた毎日に最高な「心のプロテイン」となるエッセイ！

【内容紹介】

ジャグリングする筋トレ兄さん、風呂で滝行するおじさまなど、小説家・森沢明夫がスポーツクラブで遭遇した、ツッコミどころ満載の「おかしな隣人たち」と自らのトレーニングの日々を描く爆笑エッセイ。

【目次】

I

ぼくが「書く闘家」になったワケ／人類みな兄弟な人々／

ジムを発電所にせよ／使える筋肉、使えない筋肉？／

まさかの人生の転機／真っ白に燃え尽きちまった／

失くしたひらめき／ジムに通い続ける秘訣／

ポカ～ンなおじさん／先輩の筋肉ヤバイっす！／

カネ男くんの理論／スタッフの苦悩／

ジムならではのショー／嗚呼、全身タイツなおじさま／

ぼくは「ただ者」じゃない？／不可抗力ダイエット／

季節外れのゾゾゾな話／左右の靴下は同じ色？／

早口な人の言動はおもしろい／上腕の筋肉に泣いた日／

お風呂で真冬の滝行／筋トレを休めない病／

筋トレ応援団にハマる／ぎっくり首に御用心／

左腕だけひ弱になっちゃった／また休館日に行っちゃった／

II

ロッカールームで菊の花が満開／やたら風変わりな出会い系／

汗かきナルシスト／ジムのテレビに御用心／

ぼくは、さっか選手／「貯筋」が減っちゃう／ジムに広まったデマ／

ぼくはコマ男くん？／嬉し恥ずかしレンタルウェア／

となりの筋肉は太いの法則／過去の栄光にすがりたい男／

トレーニングの名前が変だよ／幸せの重さ、不幸の重さ／

怪我にそなえて「貯筋」をしよう／穴があったら隠したい／

ゆる～い人たちが憎めない／天国ジジイと行水ジジイ／

ホワイト・ヘッド・Ｊのスパッツ／チョコボール三個分のアレ／

グッドバイからはじめよう／キレてるっ、キレてるっ！／

Ｗの鼻血の悲劇／筆と筋肉のジレンマ／

筋肉痛フェチにも色々あるの／ジムに行ってはいけない日／

ポールの上で見る夢は？／損をするジムからの帰宅／

スプラッター事件簿／続・スプラッター事件簿／

III

恥骨って名前、どうよ？／悪魔のささやき／

ストーカーじゃないのよ／英会話が苦手です／

筋トレ仲間とあるある♪／作家が筋トレする理由は？／

プロテインか、病院か？／筋トレにもリズムを！／

ロッキーになってバーニング／鏡越しに目が合う人／

順番の様式美について／なんて春だっ！（前編）／

なんて春だっ！（後編）／どっこいしょ爺さん／

ジムのエアコンが壊れると／いつかマグロに勝つために／

哀しき浮き輪メイト／となりの会話にドッキドキ♪／

言っていいこと、悪いこと／睡眠不足とヨガ／

忘れられない人がいます／スーパースローの恐怖／

ももひきおじさん（出会い編）／真性のドＭは、あなた！／

じいさんのラマーズ法／開脚パッカーン！／寝返りでパキンッ！／

新型コロナで踏みつけ筋トレ／哀愁の貧乏ダンベル／

IV

電気ウナギになりたい／靴のソールがベロリンチョ／

顔に小さなブラジャーを？／大御所から初心者へ／

きっと笑える癖がある／月が白くてスミマセン／

頭髪専用とシールが貼られたアレ／更衣室のアーティスト／

マニアな筋トレ小説が映画化／他人の中指を笑うな／

呪われた左足／ジムにおけるトイレの問題／

時代はモクヨク／ロッカーキーの呪い／

脇毛はアシンメトリーに／トーマスさんがやってくる／

二〇二二年は呪われた一年だった？／ちがう、そうじゃな～い！／

頭をぶつけるオトコたち／プールを覗く怪しい影が…／

ドン引き！ エア・リバース男／二五年通ったジムが閉鎖（涙）／

新たなジムへの移籍決定！／気まずすぎる音漏れ事件／

ぼくは脱げるアイドルだった!? ／深夜のジムに現れた仏像／

風俗の客引きに翻弄される夜／ゾクッとする深夜のジム／

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【著者プロフィール】

森沢明夫（もりさわ・あきお）

1969年千葉県生まれ、早稲田大学卒業。2007年『海を抱いたビー玉』で小説家デビュー。『津軽百年食堂』『虹の岬の喫茶店』『夏美のホタル』『癒し屋キリコの約束』『おいしくて泣くとき』『あおぞらビール』など、映画化・TVドラマ化された作品多数。近著に『本が紡いだ五つの奇跡』『ロールキャベツ』『さやかの寿司』『桜が散っても』『ハレーション』等がある。

【書誌情報】

『となりの筋トレ』

本体価格864円＋税（定価950円）

2026年6月24日より順次発売

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

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