積彩、国内最大級の3Dプリンターの展示会「次世代3Dプリンタ展」に出展

株式会社積彩

株式会社積彩（代表取締役：大日方伸、以下「積彩」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に 東京ビッグサイト で開催される国内最大級の展示会「ものづくりワールド東京」内の「次世代3Dプリンタ展2026」において、リコージャパン株式会社（代表取締役：笠井 徹）のブース内に展示を行います。

本展示では、積彩のデザインとデジタル設計技術を活用した内照式カウンターを展示します。

単なる家具やプロダクトにとどまらない、3Dプリントだからこそ実現できる美しさと機能性を併せ持つ空間デザインへの可能性を示す展示となっております。

次世代3Dプリンタ展について

「次世代3Dプリンタ展」は、アディティブ・マニュファクチャリング（AM）、3Dプリンタ、材料、受託造形サービスなど、3Dプリント関連技術が一堂に集まる展示会です。製造業をはじめ、建設業、エンターテインメント業界、広告業界など幅広い分野の来場者が集まり、活発な商談・情報交換が行われます。

開催概要

【会期】2026年7月1日（水）～7月3日（金）10:00～17:00

【会場】東京ビッグサイト 西展示棟 西2ホール W13-8（リコージャパンブース内）

【入場料】無料（事前来場登録制）

〈詳細〉

◼︎ものづくりワールド2026 次世代3Dプリンタ展 公式ウェブサイト

https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/am.html

株式会社積彩について

積彩は、3Dプリンティングを専門とするデザイン・ファブリケーションスタジオです。

コンセプト設計からデザイン、製造までを一貫して手がけ、3Dプリンティング技術を駆使して、多様なシーンに対応する唯一無二の空間体験を創出します。

特に、独自開発の3Dプリント着色技法によるサーフェスデザインは、光や視点の変化に応じて多彩な表情を生み出す魔法のような意匠効果を実現。その革新的な表現は、国内外で高く評価され、富山デザインコンペティション2020 グランプリ、Innovative Technologies 2022 、Design Shanghai Picks 2024 など、数々のアワードを受賞しています。

Webサイト：https://sekisai.com

Instagram：https://www.instagram.com/sekisai.design/