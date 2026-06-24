【東京渋谷の行列かき氷 × 大人気カフェ＆バル】渋谷のかき氷専門店「茶房 オクノシブヤ」が、DREAM ONとコラボレーション！全国27店舗にて、今夏限定かき氷を提供！

コラボレーションの背景・かき氷のコンセプト

株式会社IFREA DINING昨年も大変好評で行列を作った「オクノシブヤ × DREAM ON」のコラボかき氷が今夏もスタートいたします。

株式会社IFREA DINING（代表：曽根 浩伸／本社：東京都新宿区 ）が運営する「茶房 オクノシブヤ」は、株式会社DREAM ON（代表取締役社長：赤塚 元気／本社：愛知県一宮市）が展開する「Espresso D Works」「flour＋water」「yellow」「One Hundred bakery」「渋谷DRAエイトマン」27店舗にて、限定かき氷の提供を開始いたします。

【コラボレーションの背景・想い】

『茶房 オクノシブヤ』では、かき氷を単なる季節のスイーツではなく、一つのデザートとして楽しんでいただけるよう商品開発を行っています。

昨年実施した株式会社DREAM ONとのコラボレーション企画では、多くのお客様からご好評をいただきました。その反響を受け、本年も新たなコラボレーションかき氷を展開いたします。

今回は「ESPRESSO D WORKS」「flour+water」「yellow」をはじめとする人気ブランドとともに、それぞれの魅力や世界観をかき氷で表現。各ブランドの個性を“オクノシブヤならでは”の解釈で落とし込み、そこでしか味わえない限定メニューを開発しました。

業態やジャンルの垣根を越えたコラボレーションを通じて、それぞれのブランドの新たな魅力を発信するとともに、お客様にこれまでにないスイーツ体験をお届けします。

【コラボかき氷のコンセプト】

「茶房 オクノシブヤ」では、素材の組み合わせや食感の変化・香りの広がりまで計算し、一杯の中でさまざまな味わいを楽しめるかき氷づくりを追求しています。

和菓子の技術をベースに、洋菓子やドリンクから着想を得た構成を取り入れることで、まるでケーキやパフェのように味わいが変化する新しいかき氷体験を提案しています。

今回のコラボかき氷では、「ヘーゼルラテ」「ベリタチオ」「ルビーフロマージュ」「白桃ロイヤルミルクティー」といった、新しい味わいの全5種類をラインアップ。素材本来の魅力を活かしながら、シロップやエスプーマ、餡、ジュレなどを重ねることで、一口ごとに異なる味わいをお楽しみいただけます。

見た目の華やかさはもちろん、食べ進めるごとに変化する味わいも魅力のひとつです。オクノシブヤならではの“作品”として仕上げたかき氷を、ぜひご堪能ください。

【コラボかき氷 01】ヘーゼルラテ

ヘーゼルラテ \1,700（税抜）

ヘーゼルナッツの香ばしさとエスプレッソのほろ苦さを掛け合わせた、ラテのような味わいのかき氷。

本格的なカフェ業態を展開するDREAM ONとのコラボレーションだからこそ実現した一杯です。

【こだわりポイント】

香り豊かなヘーゼルミルクとエスプレッソを使用し、コーヒーの豊かな香りと奥深い味わいをかき氷で表現。コーヒー餡やコーヒーゼリー、マスカルポーネホイップを重ねることで奥行きのある味わいに仕上げ、ヘーゼルナッツクラックランの食感がアクセントに。甘さとほろ苦さのバランスを追求した、大人のための一杯です。

【おすすめの食べ方】

ヘーゼルミルク、エスプレッソシロップ、マスカルポーネホイップを合わせてお召し上がりいただくことで、より濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

【かき氷の構成】

ヘーゼルミルク、エスプレッソシロップ、コーヒー餡、コーヒーゼリー、マスカルポーネホイップ、ヘーゼルナッツクラックラン、コーヒーパウダー

【コラボかき氷 02】丸ごと白桃ロイヤルミルクティー

丸ごと白桃ロイヤルミルクティー \2,980（税抜）

白桃を丸ごと一玉使用した、贅沢な味わいのかき氷。

見た目のインパクトだけでなく、みずみずしい白桃の果肉と香り高いロイヤルミルクティーを合わせ、フルーツの魅力を存分に引き出しました。器を彩る丸ごと白桃の存在感が、特別な一杯にふさわしい華やかさを演出します。

【こだわりポイント】

主役となる白桃を丸ごと一玉使用し、白桃のやさしい甘さとロイヤルミルクティーの上品な香りを存分に味わえる一杯。

【おすすめの食べ方】

まずは白桃そのものの味わいをお楽しみください。その後、ロイヤルミルクティーシロップや白桃シロップと合わせることで、味わいの変化をお楽しみいただけます。

【かき氷の構成】

白餡、バニラミルク、ロイヤルミルクティーシロップ、アールグレイジュレ、白桃コンポート、白桃シロップ、丸ごと白桃、白桃果肉、タイム

【コラボかき氷 03】ベリタチオ

ベリタチオ \1,700（税抜）

甘酸っぱいベリーと濃厚なピスタチオを組み合わせた、彩り豊かなかき氷。

ベリーの果実感とピスタチオのコクが重なり合い、バランスの良い味わいに仕上げました。スポンジケーキや白いんげん豆のホイップを合わせることで、まるでショートケーキのような満足感をお楽しみいただけます。

【こだわりポイント】

ピスタチオミルクとピスタチオエスプーマを贅沢に使用し、ナッツの豊かな風味を引き出しました。ベリーの爽やかな酸味とのコントラストが魅力の一杯です。

【おすすめの食べ方】

ベリーソースとピスタチオエスプーマを合わせてお召し上がりいただくことで、甘酸っぱさと濃厚なコクが織りなす味わいをお楽しみいただけます。

【かき氷の構成】

ピスタチオミルク、ベリーソース、ミルクシロップ、ローストピスタチオ、スポンジケーキ、白いんげん豆のホイップ、粉糖、ピスタチオエスプーマ、ベリーコンフィチュール

【コラボかき氷 04】ルビーフロマージュ

ルビーフロマージュ \1,800（税抜）

爽やかな酸味が特徴のスタールビーと濃厚なレアチーズを掛け合わせた、チーズケーキのような味わいのかき氷。

スタールビーの果実感とチーズのコクが調和し、濃厚でありながら最後までさっぱりとお楽しみいただけます。

【こだわりポイント】

レアチーズミルクやフロマージュクリーム、レアチーズエスプーマなど複数のチーズ素材を重ねることで、奥行きのある味わいに仕上げました。仕上げに削るパルミジャーノが、豊かな香りとアクセントを加えています。

【おすすめの食べ方】

スタールビーソースとフロマージュクリーム、レアチーズエスプーマを合わせてお召し上がりいただくことで、柑橘の爽やかさとチーズのコクが織りなす味わいをお楽しみいただけます。

【かき氷の構成】

スタールビーシロップ、スタールビーソース、フロマージュクリーム、レアチーズミルク、レアチーズケーキ、レアチーズエスプーマ、スタールビー果肉、パルミジャーノ、グラハムビスケット、セルフィーユ、白餡

【コラボかき氷 05】白桃ロイヤルミルクティー

白桃ロイヤルミルクティー \1,980（税抜）

みずみずしい白桃と香り高いロイヤルミルクティーを組み合わせた、上品な味わいのかき氷。

白桃のやさしい甘みと紅茶の華やかな香りが重なり合い、まるでアフタヌーンティーのような優雅な味わいをお楽しみいただけます。

【こだわりポイント】

ロイヤルミルクティーシロップに加え、アールグレイジュレや紅茶香る白いんげん豆のホイップを組み合わせることで、紅茶の豊かな香りを表現しました。白桃の瑞々しさと紅茶の上品な余韻が調和した一杯です。

【おすすめの食べ方】

白桃コンポートと紅茶香る白いんげん豆のホイップを一緒にお召し上がりいただくことで、白桃の甘みと紅茶の香りがより引き立ちます。

【かき氷の構成】

白餡、バニラミルク、ロイヤルミルクティーシロップ、アールグレイジュレ、白桃コンポート、白桃シロップ、紅茶香る白いんげん豆のホイップ、ローストアーモンドスライス、タイム

店舗詳細

【ESPRESSO D WORKS】

北海道

ESPRESSO D WORKS 札幌店

北陸

ESPRESSO D WORKS 富山店

東海

ESPRESSO D WORKS 岐阜店

ESPRESSO D WORKS 久屋大通店

関東

ESPRESSO D WORKS 鹿嶋店

ESPRESSO D WORKS 所沢店

ESPRESSO D WORKS 志木店

ESPRESSO D WORKS 市川店

ESPRESSO D WORKS 恵比寿店

ESPRESSO D WORKS 橋本店

中国

ESPRESSO D WORKS 山口店

九州

ESPRESSO D WORKS 佐世保店

ESPRESSO D WORKS 諫早店

ESPRESSO D WORKS 時津店

ESPRESSO D WORKS 八代店

店舗一覧 :https://dream-on-company.com/groupshop/index.html

【flour＋water】

関東

flour＋water 横浜店

flour＋water 虎ノ門店

九州

flour＋water 長崎店

flour＋water 熊本店

店舗一覧 :https://dream-on-company.com/groupshop/index.html#s6

【yellow】

関東

yellow 栃木店

yellow 柏店

yellow 所沢店

yellow 表参道店

yellow 七里ヶ浜店

東海

yellow のりたけ店

店舗一覧 :https://dream-on-company.com/groupshop/index.html#s7

【その他】

One Hundred bakery富士店

渋谷DRAエイトマン

「茶房 オクノシブヤ」について

かき氷を愛する者としては、一度は訪れておきたい名店食材を変幻自在に操る、計算し尽くされた削り

東京・奥渋エリア（神山町）に佇む『茶房 オクノシブヤ』は、“一期一会”の体験を大切にする和の甘味処。かき氷の名店「セバスチャン」の跡地にて川又浩氏の想いを受け継ぎ、2023年4月1日にオープンしました。

手がけるのは、日本の和菓子職人であり、かき氷界の匠・江良保正。数々の名店で培った技術をもとに、素材や温度・湿度の状態を見極めながら、一杯ずつ丁寧に削り上げるその技は、まさに“氷の芸術”と称されます。

店内は14席（カウンター6席、テーブル8席）とコンパクトながら、その空間を活かし、お客様一人ひとりに向き合いながら“心に残るかき氷”を提供。和菓子の技術を取り入れた商品や、季節ごとに変わるプレミアムな限定かき氷を展開しています。

その完成度の高さから全国から多くのファンが訪れ、著名人にも支持される人気店へと成長。メディアにも多数取り上げられ、夏季には150組待ちとなるなど、大きな注目を集めています。

江良氏の手から生まれる一皿は、味わいだけでなく記憶に残る体験が多くの人々を魅了し続けています。

■店名 : 茶房 オクノシブヤ

■住所 : 東京都渋谷区神山町7-15 ホワイトハイム大嵩102

■電話番号 : 03-6804-9889

■営業時間：10:00 ～19:00 （ラストオーダー 18:30）

■公式HP：https://okunoshibuya.ifreagroup.co.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/saboh_okushibu/

株式会社IFREA DININGについて

渋谷のかき氷店「茶房 オクノシブヤ」をはじめ、SNSで話題の「億万鳥者」「かま個室ビストロ KAMAKURA」など多様な飲食ブランドを展開。社名の由来でもある『日々の小さな「IF（もし）」を一つひとつ「REAL（実現）」へと変え、人々の暮らしをより豊かに変化・進化させていく』という理念のもと、人々の暮らしを豊かにする価値提供に取り組んでいます。

【会社概要】

■企業名：株式会社IFREA DINING

■代表取締役：曽根 浩伸

■所在地：東京都新宿区西新宿7-22-33 Polar西新宿ビル1階

■設立：2022年11月

■会社HP：https://ifreagroup.co.jp

【プレスリリースのお問い合わせ】

株式会社IFREA DINING 広報担当

TEL：03-6908-5632

Email：info.media@ifreagroup.co.jp