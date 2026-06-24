【超得！お肉を楽しむ2week】安楽亭「肉の日祭り」6/22～7/5開催♪なんと半額も！？定番焼肉が超特価！人気盛り合わせ焼肉も300円OFF！さらにお肉がどんどん進む良き相棒「巻き巻きセット」も！
「6月の肉の日」はお肉を全力で楽しむための”超得”な2週間！
なんだか気分が晴れない梅雨の季節…。心も体もなんとなくエネルギー不足なあなたに。
この時期だからこそ、焼肉を「全力で」楽しんでみませんか？
今月の肉の日は”お肉超得”な２週間！
定番焼肉がなんと半額！？人気盛り合わせ焼肉もお手頃価格に。さらにお肉の良き相棒たちをおトクに楽しむ「巻き巻きセット」で、お肉がどんどん進んで止まらない！
「お肉をもっともっと楽しむ！」
期間限定の”超得”祭りで、最高にハッピーな焼肉DAYに！
１. 定番焼肉が今月も”超特価”！ファミリーカルビはなんと半額！
ファミリーカルビはなんと半額！毎月大人気の定番焼肉が、6月も特別価格で登場！お肉を全力で楽しむ第一歩です♪
〈対象商品〉
◆ファミリーカルビ
通常 580円（税込638円）
→ 半額 290円（税込319円）
◆ファミリーロース
通常 690円（税込759円）
→ 特別価格 390円（税込429円）
２. シェアにぴったり♪人気の盛り合わせメニューが各300円OFF！
家族や友人とのシェアに最適な1皿です♪みんなで食べればお肉の楽しさも倍増！
〈対象商品〉
◆贅沢コンボ
通常価格 2,980円（税込3,278円）
→300円OFF！2,680円（税込2,948円）
◆ハラミスジプレート
通常価格 3,280円（税込3,608円）
→300円OFF！2,980円（税込3,278円）
◆ファミリーカルビ＆ロースプレート
通常価格 2,180円（税込2,398円）
→300円OFF！1,880円（税込2,068円）
３.お肉の良き相棒「巻き巻きセット」が、期間限定で＜注文制限なし＞！
シャキシャキの新鮮サンチュに巻き野菜、さらにキムチにもやしナムルまで。お肉と相性抜群の良き相棒たちがそろった「巻き巻きセット」。単品価格より510円（税込561円）もおトクに楽しめます！
通常、大皿／コンボメニューをご注文のお客様限定の特別メニューが、期間限定で＜注文制限なし＞！すべてのお客様にお楽しみいただけます！
〈巻き巻きセット〉760円（税込836円）
←単品価格より510円（税込561円）おトク！
【開催期間】
2026年6月22日(月)～7月5日(日)
【対象店舗】
安楽亭店舗 （コスモス店、ぼたん店は対象外）
【ご利用方法】
◆ご注文時は卓上のタブレットで【クーポン番号】をご入力いただくか、
従業員へ当クーポン画面をご提示ください。
ご注文後の提示は無効となりますのでご注意ください。
◆当クーポンはお会計値引き券・割引券との併用はできません
その他フェア詳細は安楽亭ホームページでご確認ください。
詳細を見る :
https://anrakutei.jp/fair/nikunohi202606/