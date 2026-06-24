世界累計出荷台数700万台※突破。電子レンジ専用調理器具「レンジメート」シリーズ

株式会社MUK

株式会社MUK（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：山本吉郎）は、電子レンジ専用調理器具「レンジメート」シリーズの世界累計出荷台数が700万台※を突破したことをお知らせいたします。

レンジメートシリーズは、「電子レンジで焼き調理ができる」という独自の調理体験を提供する電子レンジ専用調理器具です。

火を使わずに手軽に調理できる利便性と、フライパンで焼いたような香ばしい仕上がりが評価され、世界累計出荷台数700万台※を突破しました。

これまでご愛用いただいている皆様へ、心より感謝申し上げます。

*1 2005年3月～2026年2月 シリーズ世界累計出荷台数（輸入代理店調べ）

なぜレンジメートは選ばれているのか

レンジメート最大の特長は、電子レンジ調理でありながら香ばしい焼き目をつけられることです。

特許取得の加熱構造により、火を使わずに本格的な焼き調理を実現。焼き魚や肉料理など、毎日の食卓で活躍する調理器具として、多くのお客様に選ばれ続けています。

美味しさと手軽さを両立

火加減の調整や調理中の見守りが不要なため、忙しい毎日の食事づくりをサポート。

食材を入れて電子レンジで加熱するだけで、香ばしい焼き目のついたジューシーなお肉や魚料理が楽しめます。

焼く・炒める・煮る・蒸すなど幅広い調理に対応し、毎日の献立づくりから後片付けまでを手軽にします。

「これなら続けられる」「つい毎日使いたくなる」ーーそんな声が、700万台の信頼につながっています。

毎日の食卓に寄り添うレンジメート

レンジメートシリーズは、焼き調理ができる電子レンジ専用調理器具だけでなく、ご飯も炊ける「レンジメート マグポット」など、毎日の食事づくりをサポートする製品を展開しています。

焼く・炊く・温めるなど、さまざまな調理シーンに寄り添うシリーズとして、多くのお客様にご愛用いただいています。

これからも進化を続けるレンジメート

レンジメートシリーズは、お客様の声をもとに商品開発を続けています。

今後もより多くのお客様に、美味しく便利な調理体験をお届けできるよう努めてまいります。

そして、2026年7月には新商品「レンジメート ワイド」の発売を予定しております。

レンジメートシリーズの新たなラインナップとして、詳細は後日改めてご案内いたします。

レンジメートについて

火を使わずにレンジで焼き調理ができる電子レンジ専用調理器具。使い方はシンプル。食材を並べ、フタをして電子レンジで加熱するだけ。例えば焼きさばであれば、たったの4分加熱しただけでグリルで焼いたような香ばしい焼き目がつきます。焼く以外に炒める・蒸す・茹でる・炊く・煮る・温め直す・アレンジなど様々な調理にもご活用いただけます。老若男女を問わず、お料理初心者を含む、お料理をするどんな方にもお使いいただけます。

※レンジメートの類似品・模造品・非正規品にご注意ください。

外観が似ておりますが、仕様や性能が異なり、これらによる事故・不具合ならびに損害につきましては、弊社では一切責任を負いかねます。ご購入の際には十分にご注意ください。

会社概要

株式会社MUK

所在地：東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル 2F

代表者：山本 吉郎

設立：2013年07月

MAIL：kikakubu@mp.muk-inc.com

MUK WEB：https://muk-inc.com/

MUK INSTAGRAM：https://www.instagram.com/muk__official/