【内定者ご家族が満足】株式会社武蔵野、全従業員・内定者ご家族が参加する「MusashinoGroup Award2026」を開催。参加したご家族の次回参加希望率100%を達成し、独自の組織づくりを体現

株式会社武蔵野『MusashinoGroup Award』では、従来の堅いイメージを一新し、華やかな演出で従業員を称えました。

株式会社武蔵野（以下、当社）は、2026年5月16日に「MusashinoGroup Award2026」を開催いたしました。本イベントは、これまで「政策勉強会」として半年に1回開催してきた社内行事を、2025年より名称変更しリニューアルしたものです。正社員だけでなくアルバイトやパートを含めた全従業員が参加し、価値観の統一を図ることを目的としています。

■背景：多様化する価値観とエンゲージメント強化の重要性

昨今、若年層の早期離職が社会課題となる中、企業には単なる給与や条件提示だけでなく、働く意義や組織の透明性が強く求められています。特に「親ブロック」という言葉に象徴されるように、就職先に対する家族の理解は、若手のキャリア形成において極めて重要な要素となっています。

当社では、従来の「政策勉強会」という堅いイメージを払拭し、全従業員が主役となる祭典形式へとリニューアルし、名称も「MusashinoGroup Award」と変更しました。これは、多様な働き方を尊重しつつ、会社が目指す方向性を家族にもオープンにすることで、心理的安全性を高め、組織全体のエンゲージメントを強固にするための戦略的転換です。会場中央にはレッドカーペットを敷き、表彰される社員が誇りを持って歩ける華やかな空間へと一新しました。

■内定者のご家族の招待による効果：入社3年以内定着率90％以上を実現

中小企業への就職において、「聞いたことのない会社で大丈夫か」というご家族の不安を解消することは重要な課題です。当社では、内定者のご家族を本イベントに招待し、会場の熱気や社風を直接肌で感じていただく機会を設けています。今回は内定者6名に対し、10名のご家族にご参加いただきました。

イベント終了後には、代表取締役社長 小山昇と内定者ご家族による懇談会を実施。会社の方針を直接伝えることで、ご家族の安心感を醸成しています。会社への理解を深めたご家族が、入社後に本人が悩んだ際の最大の支援者となることで、当社の「入社3年以内定着率90％以上」という全国平均の約70％を大きく上回る高い水準の維持に繋がっています。

■定着率90％以上を支える「情報の透明性」と保護者の支援

当社が入社後の定着率90％以上という高い水準を維持している背景には、内定期間中から徹底して行われる「情報の透明化」と「多角的なコミュニケーション」があります。当社では、内定をゴールとせず、入社までの不安を解消し、会社との深い信頼関係を築くために以下の施策を継続的に実施しています。

徹底した内定者フォローの具体例

・「個」に寄り添う対話：

採用担当者との月次面談に加え、採用担当者や先輩社員との交流会を実施。仕事のやりがいから不安な点まで、入社前にすべてをクリアにします。

・「組織」を知る体験：

内定者研修や内定者懇親会で同期の絆を深めるほか、実際に現場で働く「社内アルバイト」への参加を通じ、業務内容や社風を肌で感じる機会を提供しています。

・「家族」を巻き込む安心感：

ご家族に対し、内定者の活動や成長を記したニュースレターを定期的に送付。さらに、今回の「MusashinoGroup Award」へご招待し、会社が目指すビジョンや働く環境を直接ご覧いただいています。



これらの施策の目的は、入社後のミスマッチをなくすための「徹底した透明性」です。

良い面だけでなく、現場のリアルな姿を内定者とそのご家族に公開することで、ご家族が「最大の支援者」となり、新入社員が安心して一歩を踏み出せる環境を整えています。

「会社・社員・家族」が同じ情報を共有し、信頼でつながるこの仕組みこそが、離職を防ぎ、若手社員の早期活躍を支える源泉となっています。

■参加者の声：保護者の方の「また参加したい」回答率100%

実施後のアンケートでは、「MusashinoGroup Awardにまた参加したいか」という問いに対し、ご家族全員から「参加したい」との回答をいただきました。

・ご家族の声：

「小山さんの最後の迫力がすごかった」

「娘（息子）が選んだ会社がどのような雰囲気か、自分の目で見て肌で感じることができ感激した」

「息子がどのくらい成長出来ているのか、直接先輩方から話を聞けるとても良い時間だった」



・内定者の声：

「小山さんの『命はお金に換えられない』という熱い言葉を聞いて、社員を第一に考える姿勢に感動した」

「次世代に向けてAI（Gemini等）を積極的に活用していく重要性を理解し、入社前から自己研鑽に励みたい」

■今後の展望

当社は、今後も「MusashinoGroup Award」を継続的に開催し、全従業員と内定者のご家族が一体となって成長を実感できる環境づくりを推進してまいります。内定辞退や早期退職を防ぐ独自の取り組みをさらにブラッシュアップし、入社3年以内定着率90％以上という高い水準を維持・向上させていく方針です。また、時代に即した組織づくりとAI活用による働きやすい職場環境の構築を探求し続けます。

■「経営者アカデミー(R)」を通じたノウハウの提供

株式会社武蔵野は、自社で実践し成果を上げたこれらの組織づくりや定着率向上の仕組みを、「経営者アカデミー(R)」を通じて全国の中小企業経営者へ提供しています。社員教育、DX推進、そして家族をも巻き込んだエンゲージメント向上の実践知は、「経営者アカデミー(R)」のカリキュラムの中核を成しており、多くの企業の経営支援に貢献しています。

当社は、今後も全従業員とその家族の幸福を追求し、AI時代に適応した革新的な経営と温かみのある組織づくりの両立を目指してまいります。

■ 株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■ 経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp