【7月17日(金)19:30～渋谷開催】大手企業への新規営業が難化する時代――“紹介営業”で数千万円規模の商談を生む経営者限定交流会を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年7月17日(金)19:30～Tsumiki Tech 下川代表の主催で、数千万円規模のビッグビジネスを創出するための経営者限定交流会を開催すると発表した。

2026年7月17日(金)19:30～大手企業と取引のある経営者限定/大手エンタープライズ支援社の会

【7月17日(金)19:30～】大手企業と取引のある経営者限定～大手エンタープライズ支援社の会～ / 主催:下川 剛生（Tsumiki Tech 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5050537

経営者同士の信頼とアライアンスで大手の壁をこじ開ける

企業のセキュリティ強化や決裁プロセスの複雑化に伴い、従来のテレアポやデジタル広告だけでは大手企業の新規開拓が極めて困難になっている昨今、信頼できる経営者同士のトスアップによるアプローチが最強の営業戦略として再注目されています。そこで、すでに大手企業とのチャネルを持つ経営者限定の大手エンタープライズ支援社の会を開催します。本会は、自らの商流を惜しみなくシェアできる “Giverマインド” を持つ決裁者のみに厳選されており、参加者の強みに応じた的確なマッチングを徹底サポートします。過去には数千万円規模のビッグビジネスへ発展した実績もあり、明日から機能する強固なアライアンスを構築できる点が最大の強みです。厳しい環境を勝ち抜く紹介の仕組みを学びつつ、夏のバー空間で深い交流を楽しめる、ビジネスが劇的に加速する一夜をお届けします。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月17日(金) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・経営者(士業、個人事業主、小規模事業者のご参加可)

・大手とこれから取引したい企業の方

・以下の職種はNG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費用

参加費＋クラフトビール＆カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール＆カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

※経営者の役職を持たない方は＋1万円となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5050537

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加はNGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

Tsumiki Tech 株式会社 代表取締役 下川 剛生

Tsumiki Tech 株式会社 代表取締役 下川 剛生

大学・大学院時代は応用物理とカオス理論を専門として研究しており、2014年に当時100名前後だったITベンチャーの株式会社Speeeに入社。Speeeでは新規事業の営業およびマネジメントや新規事業立案に関わり、入社4年後にM＆Aアドバイザーの会社に転職。M＆Aだけでなく事業開発や新卒採用を担当しつつ約1年後に独立し、フリーランスを経て会社を設立。現在は新規法人営業を専門とした事業を展開しており、支援実績は500社を超えており新規事業開発も2025年から積極的に実行中。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/