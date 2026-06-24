【ロクメイコーヒー】1974年奈良発祥のスペシャルティコーヒー専門店が武蔵小山に新登場！「ロクメイコーヒー武蔵小山店」

株式会社 路珈珈

奈良発祥のスペシャルティコーヒー専門店「ロクメイコーヒー」（運営：株式会社路珈珈、本社：奈良県奈良市、代表：井田 浩司）は、東京3店舗目となる「ロクメイコーヒー武蔵小山店」を2026年6月24日（水）にニューオープンします。

ロクメイコーヒーとは

ロクメイコーヒーとは、「幸せの輪を広げる」をミッションに、奈良県で始まったスペシャルティコーヒー専門店です。

私たちがお届けするのは、日常に溶け込む至福のコーヒー時間。焙煎技術を競う大会 JCRC（※）で優勝経験を持つ焙煎士の監修による確かな品質のコーヒーを、召し上がる方のお好みやシーンに寄り添いながら、バリスタがご提案します。

※…ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ／日本スペシャルティコーヒー協会 主催

武蔵小山店について

武蔵小山店では、ロクメイコーヒーが大切にする“毎日でも飲みたくなるコーヒー”を、淹れたての一杯はもちろん、ご自宅で楽しめるコーヒー豆やドリップバッグなど、暮らしのさまざまなシーンに合わせてお選びいただけます。

ドリップバッグやカフェベースなど、物販コーナーも充実。“自分用に買いやすい日常のコーヒー”と“プチギフトとして選びやすいアイテム”の両方を揃え、商店街を行き交う多様なニーズに、シーンに合わせて気軽にお応えします。

忙しさや目まぐるしい日々の中でも、一杯のコーヒーが心を整え、再び前を向いて歩み出すきっかけを感じられるような居場所を目指してまいります。

オープン記念セット

武蔵小山店ではより多くのお客様に商品を知っていただけるように期間限定で人気商品をセットにした商品を販売いたします。

商品名：ロクメイ定番ドリップバッグセット

商品内容：ロクメイブレンド、サルサワブレンド、 ミカサブレンド、カスガブレンド、デカフェディップスタイル各種1枚 コーヒー葛ゼリー1個

価格：1980円（税込）

商品名：ロクメイ定番コーヒー豆セット

商品内容：ロクメイブレンド、サルサワブレンド、エチオピアナチュラル 各種80g

価格：1980円（税込）

ロクメイ定番ドリップバッグセットロクメイ定番コーヒー豆セット

武蔵小山店限定メニュー

厚切りフレンチトーストセット

外はこんがり、中はとろり。 厚切りのフレンチトーストに、とろけるバニラアイスをのせてたよくばりな一皿です。

淹れたてのコーヒーと一緒に、ゆっくりと流れる時間をお楽しみください。

価格：1250円（税込）

その他メニュー例

ドリップコーヒー

＜日替わり＞

本日のコーヒー 580円

＜ブレンド＞

ロクメイブレンド 650円

サルサワブレンド 650円

＜シングルオリジン＞

エチオピアナチュラル 650円

ケニア 650円

インドネシア 650円

デカフェ 650円

エスプレッソ

シングルエスプレッソ 480円

カフェラテ（ホット・アイス） 680円

カプチーノ 680円

アメリカーノ 580円

デカフェラテ（ホット・アイス） 680円

アイスコーヒー

コールドブリュー（ブレンド） 630円

本日のコールドブリュー（シングル） 680円

店舗概要

店舗名：ロクメイコーヒー武蔵小山店

場所：パークシティ武蔵小山ザモール

住所：東京都品川区小山３丁目１５－１

アクセス：東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩1分

営業時間：8:00～20:00

店休日：なし

席数：29席

お客様からの問い合わせ先：info@rokumei.coffee

SNS：Instagram https://www.instagram.com/rokumei_musashikoyama/

ロクメイコーヒーとは

ロクメイコーヒーは、スペシャルティコーヒーを通して「幸せの輪を広げる」ことをミッションとした、1974年に奈良県で創業したスペシャルティコーヒー専門店です。

2018年JCRC（ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ）にて優勝経験を持つ、当社代表の焙煎士・井田が、世界中から厳選した高品質なコーヒー豆を独自の製法で自家焙煎し、コーヒー豆本来の香りや風味を大切にしたこだわりの一杯を提供しています。

名前の由来とロゴへの想いは、「人が人を呼ぶお店になるように」と願いを込め、古都・奈良の天然記念物である鹿と、中国の故事より鹿の群れが互いに鳴いて仲間を呼びあう様子を表す「鹿鳴（ろくめい）」を掛け合わせ、生産者様・お客様、それを伝える私たちが手を取り円を描き、集まっている姿が、ROKUMEI COFFEE の未来に繋がっていく、そんな幸せの形を目指していることを表現しています。

■店舗情報

奈良店

【奈良店】

住所：奈良県奈良市西御門町31

営業時間：8:00～18:00（L.O. 17:30）

席数：40席（テーブル2名掛け32席、カウンター8席）

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイコーヒーファクトリー

【ロクメイコーヒーファクトリー】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1‐20

営業時間：9:00～18:00（L.O.17:30）

店休日：火曜日

駐車場（共有）：110台

グランスタ丸の内店

【グランスタ丸の内店】

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

営業時間：7:00～22:00

※土日祝：7:00~21:00

席数：10席（テーブル1名掛け4席、カウンター6席、スタンディングテーブルあり）

店休日：なし

駐車場：なし

渋谷スクランブルスクエア店

【渋谷スクランブルスクエア店】

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12（渋谷駅直結・直上）

営業時間：平日8:00～21:00

※土日祝9:00～21:00

席数：6席

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイベイクス

【ロクメイベイクス】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1-20

営業時間：8:00～17:00（L.O.16:30）

席数：44席（テーブル2名掛け18席、大テーブル8席）

店休日：なし

駐車場（共有）：110台

■物件情報募集中

ロクメイコーヒーでは、グランスタ丸の内店（東京）の出店を皮切りに、出店拡大を計画しています。新規出店物件（用地）情報を募集しておりますので、不動産情報をお持ちの各業者様、不動産の有効活用をお考えの地主様からの情報をお待ちしております。

【出店予定エリア】

関東エリア（東京、神奈川、埼玉、千葉）

関西エリア（大阪、京都、奈良、兵庫）

※立地次第で検討できる可能性もございますので、その他エリアでもご相談ください。

担当：株式会社路珈珈 経営企画室 河原

メール：tomohiko.kawahara@rokumei.coffee

電話：0742-93-4433（直通）平日10:00～18:00

会社概要

社名：株式会社路珈珈（ロココ）

創業：1974年12月4日

代表取締役：井田 浩司

事業内容：コーヒー豆の焙煎、製造、小売（通信販売／喫茶業）・卸売

本社：〒630-8225 奈良県奈良市西御門町31番地

オンラインショップ：ロクメイ通販 https://rokumei.coffee/

楽天市場店、アマゾンも展開中