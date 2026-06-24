生中半額！名古屋【餃子食堂マルケン】対象ドリンク半額＆限定本まぐろが登場する「お客様感謝祭」を6月24日より開催！

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣）は「餃子食堂マルケン」の2店舗（西春駅前店・知立駅前店）は、2026年6月24日（水）から6月26日（金）までの3日間限定で「お客様感謝祭」を開催いたします。

日頃の感謝を込め、マルケン自慢のこだわり餃子と相性抜群の人気ドリンク3種を、3日間限定の「半額」にてご提供いたします。対象ドリンクを何杯飲んでも半額のため、お一人様のサク飲みから職場の同僚・ご友人との初夏の宴会までたっぷりとお楽しみいただけます。

さらに今回の感謝祭では、ドリンク半額に加えてフードの目玉として「本まぐろ」をご提供いたします。脂の旨味を堪能できる「炙り刺し」、または特製タレと卵黄が絡み合う「ユッケ」の2種類からお選びいただけます。1日わずか20食のプレミアムな味わいを、感謝の気持ちを込めた「777円（税込）」のハッピー価格でお届けします。

仕事終わりのサク飲みや、ご家族・ご友人との初夏の団らんに、ぜひお得なこの3日間に足をお運びください。

※本リリースに掲載の画像はイメージです。

「お客様感謝祭」概要

1. 人気ドリンク3種「半額」

何杯飲んでも半額でご提供いたします。

生中：通常価格495円 ⇒ 特別価格225円（税込247円）

いつものレモンサワー：通常価格363円 ⇒ 特別価格165円（税込181円）

マルケンハイボール：通常価格385円 ⇒ 特別価格175円（税込192円）

2. 【1日限定20食】本まぐろ特別メニュー

今回の感謝祭のために緊急確保したプレミアムメニューです。

本まぐろ 炙り刺し / ユッケ 特別価格 各777円（税込）

※1日あたり各店合計限定20食となります。売切れの際はご容赦ください。

■ 開催期間

2026年6月24日（水）・25日（木）・26日（金）の3日間

■対象店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30130/table/228_1_06b0b94fc4f4f39bdb9329d53dd940b2.jpg?v=202606241152 ]餃子食堂マルケンについて

餃子食堂マルケンは、こだわりを凝縮した自家製餃子と多彩な居酒屋メニューを提供する居酒屋です。餃子は、厳選した国産の肉と野菜を使い、毎日店内で一つひとつ丁寧に包み上げることで鮮度にこだわっております。飽きの来ない味で、いくらでも食べられると大変好評いただいています。

「地域密着」を掲げた店舗展開により、駅前や商店街など、皆様の生活に寄り添うロケーションで気軽にご利用いただけます。店内はお一人様でも気兼ねなく楽しめるカウンター席や、ご家族・ご友人とゆったり過ごせるテーブル席をバランスよく配置。アットホームで活気あるサービスと心地よい空間で、新鮮な具材を毎日店内で丁寧に仕込み、自慢の餃子とともに、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

餃子食堂マルケンホームページ :https://gyoza-maruken.jp/マルシェ株式会社 について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェグループの舞台裏やメニュー動画、イベントの様子などは、マルシェ【公式】SNS部（Instagram：@marche_group_gourmet）にて随時発信中です。「“おいしい”の裏にあるストーリー」をたくさんお届けしていますので、ぜひフォローをお願いいたします。

マルシェ【公式】SNS部 :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/