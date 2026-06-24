先進的CCS事業　船舶輸送案件に係る排出事業者クラスターの選定

JOGMEC

JOGMEC（本部：東京都港区、理事長：高原 一郎）は、「先進的CCS事業船舶輸送案件に係る分離回収・液化・一時貯蔵・出荷設備の設計作業等」に関する委託調査業務の公募（以下「本件公募」という。）を行い、厳正な審査の結果、6案件を委託先候補として選定しました。地理的に近接する二酸化炭素（CO2）排出事業者間の連携によりCO2を集約、液化設備等を共用すること（クラスター化）で、船舶輸送案件のコストの低減を目指していきます。

JOGMECは、令和5年度より、横展開可能なビジネスモデルを確立するために模範となる先進性のあるプロジェクトを「先進的CCS事業」として選定し、CO2の分離・回収から輸送、貯留までのバリューチェーン全体を1つの事業として垂直統合的に支援してきました。

令和6年度以降は、国内の貯留地までパイプラインでCO2を輸送する3案件（以下、「パイプライン案件」）、および国内並びに海外の貯留地まで液化したCO2を船舶で輸送する6案件（以下、「船舶輸送案件」）の計9件のプロジェクトに関して検討を進めてきました（注1）。

令和7年度までの検討の結果、船舶輸送案件では、パイプライン案件と比べた場合に追加の工程となるCO2の液化・一時貯蔵、および輸送等にかかるコストが高く、CCS事業を自立化する上では一層のコスト低減が重要な課題の一つと認識されました。

令和8年度からはクラスター形成による効率的なCO2の集荷・集積および液化・一時貯蔵・出荷設備の共用化を促進すべく、令和8年2月4日から3月6日まで本件公募（注2）を新たに実施し、今般、委託先候補として6案件（クラスター）を選定しました。選定した6クラスターについては、今後契約に向けた協議を行い、早期の締結を目指してまいります。

また、過年度に検討してきました船舶輸送案件の輸送・貯留部分につきましても、引き続き検討・協議を進めてまいります。

図：公募により選定されたクラスターの一覧

（注1）CCS事業化に向けた先進的取り組み～2030年度までのCO2貯留開始に向け、設計作業等について9案件を候補として選定～(https://www.jogmec.go.jp/news/release/release_01181.html)

（注2）「『先進的CCS事業船舶輸送案件に係る分離回収・液化・一時貯蔵・出荷設備の設計作業等』に関する委託調査業務」公募概要(https://www.jogmec.go.jp/bid/bid_01661.html)

令和8年度「先進的CCS事業船舶輸送案件に係る分離回収・液化・一時貯蔵・出荷設備の設計作業等」に関する委託調査業務の公募にて選定した案件の概要

（以下では、東のクラスターから順に記載）

川崎クラスター

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/880_1_45fa712b770eaa9f65a851d89cce0a0e.jpg?v=202606241152 ]

堺泉北クラスター

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/880_2_d78a5ed656596460e4be80a4dbf491a7.jpg?v=202606241152 ]

水島クラスター

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/880_3_44fc9d50a12ab110e6f1d033cfe36bd0.jpg?v=202606241152 ]

宇部クラスター

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/880_4_8bc421a6ad8f8f6c8da83a879b26c8b2.jpg?v=202606241152 ]

苅田クラスター

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/880_5_49bf8bbb7e5f5a7f2f02f2791afc92cc.jpg?v=202606241152 ]

松浦クラスター

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/880_6_1c89c3593df66d3d744b66920725aa66.jpg?v=202606241152 ]

PDF版は以下から

https://prtimes.jp/a/?f=d12624-880-b56c406f569a79b84902c1cb2fe0720e.pdf

リリース本文 :https://www.jogmec.go.jp/news/release/release_01310.html?mid=pr260624JOGMECの公式サイトへ遷移します。